«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч кубка России (20.10.2022)

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вчера, 21:41

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ , но имеет серьезные проблемы в группе кубка России. Команда набрала всего три балла и отстает от лидера на шесть пунктов. Непривычно видеть чемпиона России в роли догоняющего, однако тем интереснее будут оставшиеся поединке, где клубу из Санкт-Петербурга ошибаться крайне нежелательно. Два последних матча «Зенита» в чемпионате России завершились победой над «Пари НН» (3:0) и ничьей с «Факелом» (1:1).

«Крылья Советов» неплохо выступают в кубке России и занимают второе место с шестью баллами, опережая «Зенит» на три пункта. При таком турнирном раскладе коллективу из Самары очень желательно не проиграть предстоящую встречу, однако сделать это будет крайне сложно. В прошлом матче РПЛ «Крылья Советов» крупно проиграли «Спартаку» (2:5), а неделей ранее обыграл на выезде «Факел» (1:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл 17 последних домашних поединков подряд во всех турнирах

«Крылья Советов» забивали в семи выездных матчах из десяти последних

«Зенит» выиграл пять последних домашних поединков у «Крыльев Советов»

Прогноз

«Зениту» нужна только победа в этом матче, иначе он может лишиться шансов на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.