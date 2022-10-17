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«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч кубка России (20.10.2022)

вчера, 21:41
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.017.69
Лига Ставок 1.37 5.40 8.20
Мелбет 1.35 5.80 9.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Зенит» уверенно лидирует в РПЛ, но имеет серьезные проблемы в группе кубка России. Команда набрала всего три балла и отстает от лидера на шесть пунктов. Непривычно видеть чемпиона России в роли догоняющего, однако тем интереснее будут оставшиеся поединке, где клубу из Санкт-Петербурга ошибаться крайне нежелательно. Два последних матча «Зенита» в чемпионате России завершились победой над «Пари НН» (3:0) и ничьей с «Факелом» (1:1).

«Крылья Советов» неплохо выступают в кубке России и занимают второе место с шестью баллами, опережая «Зенит» на три пункта. При таком турнирном раскладе коллективу из Самары очень желательно не проиграть предстоящую встречу, однако сделать это будет крайне сложно. В прошлом матче РПЛ «Крылья Советов» крупно проиграли «Спартаку» (2:5), а неделей ранее обыграл на выезде «Факел» (1:0).

Информация для ставок

  • «Крылья Советов» выиграли только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Зенит» выиграл 17 последних домашних поединков подряд во всех турнирах
  • «Крылья Советов» забивали в семи выездных матчах из десяти последних
  • «Зенит» выиграл пять последних домашних поединков у «Крыльев Советов»

Прогноз

«Зениту» нужна только победа в этом матче, иначе он может лишиться шансов на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.60 1.84 1.98
Лига Ставок 2.42 1.55 1.92 1.86
Мелбет 2.42 1.51
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:02
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:45
Очередная победа Зенита !
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