«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2023)

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вчера, 19:26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Зенит» после не самого уверенного старта в чемпионате бросается в погоню за лидерами и старается набирать максимум очков в каждой встрече. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает четвертое место с 20 очками и отстает на семь пунктов от лидирующего «Краснодара». В матче с «Крыльями Советов» питерцам очень важно исключить недооценку соперника, ведь самарский клуб идет на втором месте. В прошлом туре «Зенит» обыграл на выезде «Сочи» (2:0).

«Крылья Советов» после серии побед закончил последних два поединка неудачами и очень хочет вернуть свои высокие результаты. Команда набрала 21 балл и выездной матч с «Зенитом» станет для самарских футболистов настоящим вызовом. Даже ничья станет хорошим результатом для гостей и еще раз поставит вопрос о готовности «Зенита» к сезону. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари НН» (0:2), а в кубке России уступили «Ахмату» (0:3).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Крылья Советов» проиграли четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.