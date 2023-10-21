«Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на триумф гостей можно по 6.7, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.6.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Зенит» после не самого уверенного старта в чемпионате бросается в погоню за лидерами и старается набирать максимум очков в каждой встрече. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает четвертое место с 20 очками и отстает на семь пунктов от лидирующего «Краснодара». В матче с «Крыльями Советов» питерцам очень важно исключить недооценку соперника, ведь самарский клуб идет на втором месте. В прошлом туре «Зенит» обыграл на выезде «Сочи» (2:0).
«Крылья Советов» после серии побед закончил последних два поединка неудачами и очень хочет вернуть свои высокие результаты. Команда набрала 21 балл и выездной матч с «Зенитом» станет для самарских футболистов настоящим вызовом. Даже ничья станет хорошим результатом для гостей и еще раз поставит вопрос о готовности «Зенита» к сезону. В прошлом туре «Крылья Советов» проиграли на выезде «Пари НН» (0:2), а в кубке России уступили «Ахмату» (0:3).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Крылья Советов» проиграли четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зенит» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»
- Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.