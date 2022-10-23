«Зенит» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (24.10.2022)

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23 октября 2022, 06:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» идет практически без потерь в чемпионате России и уже опережает ближайших конкурентов на семь очков, что отыграть у многолетнего чемпиона страны будет не так просто. В очередном туре коллектив принимает на своем поле не самый стабильный в последнее время «Сочи», поэтому болельщики идут смотреть исключительно на победу. В матче кубка России «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1), а в чемпионате обыграл «Пари НН» (3:0).

«Сочи» очень редко выигрывает за последнее время и опустился уже не седьмое место в турнирной таблице. Серебряный призер прошлого сезона набрал 20 очков, отставая от лидера уже на 13 пунктов. В прошлом матче кубка России «Сочи» проиграл «Уралу» (2:3), а в чемпионате уступил на выезде «Крыльям Советов» (0:2).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» проиграл семь из восьми последних поединков на выезде

«Зенит» не может выиграть у «Сочи» уже три матча подряд

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.