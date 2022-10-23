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«Зенит» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (24.10.2022)

23 октября 2022, 06:59
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.28. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.306.188.75
Лига Ставок 1.28 6.00 9.00
Мелбет 1.32 6.30 10.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Зенит» идет практически без потерь в чемпионате России и уже опережает ближайших конкурентов на семь очков, что отыграть у многолетнего чемпиона страны будет не так просто. В очередном туре коллектив принимает на своем поле не самый стабильный в последнее время «Сочи», поэтому болельщики идут смотреть исключительно на победу. В матче кубка России «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1), а в чемпионате обыграл «Пари НН» (3:0).

«Сочи» очень редко выигрывает за последнее время и опустился уже не седьмое место в турнирной таблице. Серебряный призер прошлого сезона набрал 20 очков, отставая от лидера уже на 13 пунктов. В прошлом матче кубка России «Сочи» проиграл «Уралу» (2:3), а в чемпионате уступил на выезде «Крыльям Советов» (0:2).

Информация для ставок

  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Сочи» проиграл семь из восьми последних поединков на выезде
  • «Зенит» не может выиграть у «Сочи» уже три матча подряд

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.39 2.48 1.56
Лига Ставок 2.65 1.44 2.13 1.67
Мелбет 2.66 1.43
Все комментарии
shlomo
shlomo
23 октября в 10:49
Зенит фаворит этого матча
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