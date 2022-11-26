«Зенит» — «Спартак». Прогноз на матч Кубка России (27.11.2022)

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сегодня, 21:38

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.32.

Форма команд

У «Зенита» есть определенные проблемы в кубке России, ведь команда может не попасть в плей-офф. Коллектив набрал девять очков, что на три меньше, чем у «Спартака», а с «Крыльям Советов» питерский клуб уступает по личным встречам. Таким образом, чемпиону России необходимо или побеждать «народную команду» с разницей в четыре мяча, либо надеяться, что самарский клуб сыграет хуже в своем заключительном поединке. В последней товарищеской встрече «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (3:1), а ранее в кубке страны одолел «Факел» (2:0).

«Спартак» подпортил себе статистику в кубке России поражением в последнем туре, однако все еще находится в относительной безопасности. Даже ничейный результат в этой встрече позволит команда занять первое место, что не так уж невозможно в последнее время. Матч определенно будет центральным в этот игровой день. Последние два матча «Спартака» завершились поражением от «Крыльев Советов» в кубке (1:2) и победой в РПЛ надо «Локомотивом» (2:1).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» проиграл три из пяти матчей «Зениту» за последнее время

Прогноз

«Зенит» имеет хорошую статистику со «Спартаком» и очень нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.