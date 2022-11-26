«Зенит» — «Спартак». Прогноз на матч Кубка России (27.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.7.
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завтра, 16:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.64, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.32.
Форма команд
У «Зенита» есть определенные проблемы в кубке России, ведь команда может не попасть в плей-офф. Коллектив набрал девять очков, что на три меньше, чем у «Спартака», а с «Крыльям Советов» питерский клуб уступает по личным встречам. Таким образом, чемпиону России необходимо или побеждать «народную команду» с разницей в четыре мяча, либо надеяться, что самарский клуб сыграет хуже в своем заключительном поединке. В последней товарищеской встрече «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (3:1), а ранее в кубке страны одолел «Факел» (2:0).
«Спартак» подпортил себе статистику в кубке России поражением в последнем туре, однако все еще находится в относительной безопасности. Даже ничейный результат в этой встрече позволит команда занять первое место, что не так уж невозможно в последнее время. Матч определенно будет центральным в этот игровой день. Последние два матча «Спартака» завершились поражением от «Крыльев Советов» в кубке (1:2) и победой в РПЛ надо «Локомотивом» (2:1).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Спартак» проиграл три из пяти матчей «Зениту» за последнее время
Прогноз
«Зенит» имеет хорошую статистику со «Спартаком» и очень нуждается в победе. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.