«Жирона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2023)

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вчера, 15:42

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Поверить в победу «Севилью» можно по коэффициенту 3.05, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.77.

Форма команд

«Жирона» стабильно набирает очки в Ла Лиге и идет без поражений уже несколько матчей подряд, несмотря на большое количество травмированных исполнителей. Перед стартом очередного тура Ла Лиги коллектив занимает 12 место с 18 очками и отстает от «Валенсии» всего на один балл. В прошлом мачте «Жирона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (2:2), а немного ранее с тем же счетом завершила матч с «Райо Вальекано» (2:2).

«Севилья» старается вернуть свою прежнюю форму, ведь нынешний сезон уже целиком можно считать проваленным. Только после победы в прошлом туре над «Хетафе» (2:1), клуб смог покинуть зону вылета и остановиться на 17 месте с 15 очками, опережая ближайшего соперника только по разнице мячей. В матче кубка Испании у команды не было проблем с «Линарес» (5:0).

Информация для ставок

«Жирона» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» уступила лишь в двух выездных поединках из последних десяти

«Жирона» проиграла «Севилье» четыре из пяти последних матчей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» до конца не обрела стабильность в нынешнем сезоне, поэтому поставить на ее победу было бы слишком рискованно. Рекомендуем выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.