«Жувентуд» — «Шапекоэнсе». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (27.07.2021)

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вчера, 20:19

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч очередного тура бразильской Серии A «Жувентуд» — «Шапекоэнсе». Игра состоится 27 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Жувентуда» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.11, а шансы «Шапекоэнсе» набрать три очка оцениваются по коэффициенту 3.78. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.24.

Аналитики сервиса также тотальное предпочтение отдают низкой результативности в данном противостоянии. Вероятность выигрыша ставки ТМ (2,5) голов оценивается по коэффициенту 1.56, ТБ (2,5) – 2.58.

Форма команд

«Жувентуд» сейчас находится в кризисе. Команда не побеждала в четырех последних турах бразильского чемпионата, набрав в этой серии только один зачетный пункт. Провалил «Жувентуд» игры против «Сеары» (0:2), «Баия» (0:1) и «Интернасьоналя» (0:1), в которых не удалось отличиться голами. В турнирной таблице Серии A клуб опустился на 14-е место.

«Шапекоэнсе» примеряет на себе статус главного аутсайдера в текущем розыгрыше бразильского чемпионата. По итогам 12-и проведенных туров команде так и не удалось оформить победу (четыре ничьи и восемь поражений). К грядущей игре «Шапекоэнсе» подходит с пятью поражениями кряду. Последнее команда потерпела дома от «Куябы» (2:3).

Информация для ставок

«Жувентуд» не проигрывал в 4 прошлых домашних матчах лиги (1 ничья и 3 победы)

«Шапекоэнсе» проиграл 3 предыдущих гостевых матча в чемпионате

«Жувентуд» не пропускал голы в 3 из 4 последних матчей на своем поле

Прогноз

На домашней арене «Жувентуд» выступает более чем прилично. Хозяева надежно обороняются у своих ворот и за счет этого стабильно набирают очки. У «Шапекоэнсе» сейчас затяжной кризис из которого команда вряд ли выйдет по итогам грядущей встречи. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Жувентуда» с форой (0) по коэффициенту 1.51 в букмекерской конторе Мелбет.

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