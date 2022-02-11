«Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Андерлехт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Зюлте-Варегема» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.
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сегодня, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Андерлехт» выиграл в прошлом туре после двух поражений и вернул уверенность в собственных силах. Команда идет на четвертом месте и набрала 45 очков, отставая от лидера на 15 пунктов. Вряд ли коллективу будет по силам побороться за чемпионство, но остаться в первой четверке является его главной целью. В прошлом туре «Андерлехт» крупно обыграл «Эйпен» (4:1), а ранее уступил лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).
«Зюлте-Варегем» обитает в нижней части турнирной таблицы и не может подняться выше ввиду отсутствия стабильных результатов. Команда идет на 16 месте с 26 очками и в последних пяти играх смогла набрать всего три балла, что не может служить удовлетворительным итогом. В прошлой игре «Зюлте-Варегем» разошелся миром с «Остенде», а ранее проиграл на выезде «Генку» (0:2).
Информация для ставок
- «Зюлте-Варегем» не может победить уже шесть матчей подряд
- Четыре из шести последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Шесть последних матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Андерлехт» выиграл четыре из пяти последних выездных встреч с «Зюлте-Варегемом»
Прогноз
«Андерлехт» борется за самые высокие места в чемпионате и обязан обыгрывать одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Предполагаем, что гости одержат победу в этой встрече. Сделать ставку на «Андерлехт» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.