«Зюлте-Варегем» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

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вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Андерлехт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Зюлте-Варегема» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Андерлехт» выиграл в прошлом туре после двух поражений и вернул уверенность в собственных силах. Команда идет на четвертом месте и набрала 45 очков, отставая от лидера на 15 пунктов. Вряд ли коллективу будет по силам побороться за чемпионство, но остаться в первой четверке является его главной целью. В прошлом туре «Андерлехт» крупно обыграл «Эйпен» (4:1), а ранее уступил лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

«Зюлте-Варегем» обитает в нижней части турнирной таблицы и не может подняться выше ввиду отсутствия стабильных результатов. Команда идет на 16 месте с 26 очками и в последних пяти играх смогла набрать всего три балла, что не может служить удовлетворительным итогом. В прошлой игре «Зюлте-Варегем» разошелся миром с «Остенде», а ранее проиграл на выезде «Генку» (0:2).

Информация для ставок

«Зюлте-Варегем» не может победить уже шесть матчей подряд

Четыре из шести последних матчей «Андерлехта» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Шесть последних матчей команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл четыре из пяти последних выездных встреч с «Зюлте-Варегемом»

Прогноз

«Андерлехт» борется за самые высокие места в чемпионате и обязан обыгрывать одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Предполагаем, что гости одержат победу в этой встрече. Сделать ставку на «Андерлехт» можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Фонбет.