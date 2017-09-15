Баклан, Креветка, Солнышко и другие ужасные маскоты

«Соккер.ру» ждет, что голубого Льва «Зенита» дополнит маскот Баклан. Ищем их друзей среди странных и ужасных клубных символов со всего мира!

13 место. Тигр – «Крисиума» (Бразилия)

Как можно не знать, когда делаешь ростовую куклу якобы пугающей, что ничего страшнее клоуна не придумать? Любой злой зверь в плюшевом виде будет смотреться нелепо. Но в Бразилии, похоже, Стивена Кинга не читали и даже фильм «Оно» не смотрели. Зато в клубе «Крисиума» выбрали символом клуба тигра с монобровью. Оцените выражение лица ребенка – вместо тысячи слов:

12 место. Зимородок Спайк – «Ванкувер Уайткепс» (Канада)

Знаете, что дико? Зимородок – маленькая красивая синяя птица с оранжевым брюхом, смешным клювом и яркими цветами в оперении, ловит рыбок. А вот его канадский друг Спайк – нечто уродское, с клювом, оборванными крыльями и по виду подходящее для того, чтобы при замене клюва сразу же стать бакланом для «Зенита»:

11 место. Горилла Джордж – «Перт Глори» (Австралия)

У этой «гориллы» прекрасно все – цвет кожи, как у президента одной большой страны, выражение лица, как у некоторых депутатов, улыбка пострашнее, чем у любого маньяка. А ярко-фиолетовые волосы дополняют безвкусный образ. Австралийцы, конечно, выдали маскота в зал славы:

10 место. Обезьянка Х’Ангус - «Хартлпул Юнайтед» (Англия)

Трэш, как он есть, ведь история реальная! Во время наполеоновских войн к берегам Хартлпула принесло обломки затонувшего французского корабля. Выжила лишь обезьянка, одетая в военную форму. Местные рыбаки никогда такого чуда не видели, объявили ее шпионом Бонапарта, пытали, а затем судили. Приговорили к повешенью, ведь молчала, гадина. Спустя сотни лет какой-то «шутник» решил сделать символом клуба эту обезьяну, назвав ее «Х'Ангус», обыграв слово «повешенье». Живодеры, еще и куклу сделали страшной:

9 место. Аист Штолле – «Хольштайн Киль» (Германия)

Что эта тварь делает с детьми? Странный аист с мячом вместо кепки, с нелепой головой, огромным клювом, злобой, которая есть в выражении морд многих представленных здесь слабых клубных символов… У немцев со вкусом не очень, что общеизвестно, но все-таки могли найти для скромного клуба куклу аиста, за которую не было бы стыдно:

8 место. Сканни Банни – «Сканторп Юнайтед» (Англия)

Никогда не поручайте рисовать эскиз куклы-маскота детям президентов клуба! А если серьезно, то эта поделка в свое время была куда страшнее, это уже обновленная версия «кролика». Правда, до сих пор трудно понять, это заяц или пес с длинными ушами?

7 место. Билли и Бетти – «Бертон Альбион» (Англия)

Сделать уродливые куклы людей символами клуба – оригинально. В основном выбирают других животных, не на двух ногах, но здесь решили, что страшная тетушка Бетти и ее муженек (хорошо, если не братец) Билли будут радовать детей. А потом удивляются, почему в Великобритании заводятся Потрошители:

6 место. Лиса Ольга – маскот «Карлайл Юнайтед» (Англия)

Это давняя история для любителей делать чучела из животных. Охотник притащил лису в клуб, а когда она умерла – ее чучело начали выносить перед матчами. Ольгой она называлась не потому, что полковник, который ее поймал, дружил с балериной из Восточной Европы, а по другой причине – это анаграмма слова «goal». Получается, все Ольги – перемешенный гол, а символ странный:

5 место. Лебедь Сирил – маскот «Суонси» (Англия)

Может, хотя бы после продажи Гульфи Сигурдссона за дикие деньги в «Эвертон» у «лебедей» с таким шикарным клубным логотипом найдутся средства на художника по костюмам со вкусом? Ведь это не лебедь, а позор – с повисшей как кран головой и выкаченными наружу глазами. Сирила перепутали с гусем, откормленным для фуагра, и душат беднягу?

4 место. Мунчестер и Мунбим – «Манчестер Сити» (Англия)

Когда хотите выйти на китайский рынок, но промахиваетесь десятилетием, то получаете таких маскотов для «Манчестер Сити». Клуб, в котором есть деньги на самых дорогих защитников в истории футбола, не смог найти нормальных дизайнеров. Два инопланетянина с вымышленной планеты «Голубая Луна» – ужасный символ для «горожан». Даже новая версия этих двоих страшная, а первые так вообще были «вырви глаз»:

3 место. Капитан Код – «Флитвуд Таун» (Англия)

Что это такое – понять сразу трудно. Какая-то странная рыба непонятных цветов, страшно сделанная, с всегда открытым ртом, любящая выпить – судя по тому, как празднует победы скромного клуба. Одним словом, «Флитвуд Таун» выбрал себе удивительного маскота, очень странного:

2 место. Креветка Сэмми – «Саутенд Юнайтед» (Англия)

Раньше символ «Саутенда» был еще страшнее (смотрите на фото). Старый Сэмми получился настолько уродливым, что даже казался милым. Но опознать в конусе розового цвета креветку непросто, даже если вы любите морскую пищу. Поэтому в самом клубе сменили его на более подходящую куклу. И все равно получилось странно:

1 место. Кингсли – «Партик Тисл» (Шотландия)

Шотландцы – народ странный и крепко пьющий. Мужики веками носят короткие юбки без белья и говорят, что так теплее и свободнее. Не удивительно, что талисман клуба «Партик Тисл» по задумке автора Дэвида Шригли должен был «запугать» конкурентов, а получилось рассмешить и удивить. Как контуженое Солнышко может испугать – непонятно. Но кукла страшно кривая и странная. Для клуба, где броская черно-белая эмблема с изображением чертополоха – странный выбор.

Бонус. Баклан Геннадий – маскот «Зенита»

Почему Геннадий? А почему нет? Пока лазурный Баклан Геннадий вне конкурса, ведь еще посмотрим, какую куклу купят. Могут ведь заказать в Китае Баклана, а приедет Жираф, например. И всем будут говорить, что это баклан такой специальный, за миллиард рублей. Чиновник ляпнул о птицах в оправдание прокола - на дорогущем объекте протекает крыша, а все подхватили.

Теперь, чтобы перекрыть дикую отговорку, на стадионе «Крестовский» будет ростовая кукла баклана. Голубой Лев начал ревновать, или он уехал в Италию жить к Спаллетти? Обидно, конечно, что налогоплательщиков Санкт-Петербурга держат за идиотов, раз используют такие оправдания протечек на стадионе, а теперь сами над ними насмехаются.

Баклан не символ для солидного клуба, а такими экземплярами, как выше, можно деток пугать. Понятно, что такие символы клубов, как Баклан «Зенита», придуманы в шутку, но юмор может быть вкусным и безвкусным. В принципе понятно, зачем слабые и бедные клубы выставляют себя на посмешище – многие в списке рады, что их уродские маскоты привлекли внимание.

Но зачем «Зениту» баклан как символ, учитывая устоявшееся в России переносное значение слова? Придурок – не лучшее прозвище для команды, пусть даже текущее тоже не фонтан. Но бездомного ведь никто символом клуба не делал, верно? Так что пусть снова заявят, что пошутили, иначе в этом рейтинге найдется место и для «Крестовского» с их нелепым бакланом.