«Атлетико» впервые потренировался на новом стадионе

«Атлетико» провел первую тренировку на своем новом стадионе «Ванда Метрополитано», который обошелся клубу в 310 млн евро. Во время первых трех туров Ла Лиги на арене приводили в порядок последние штрихи, и теперь 67-тысячный стадион готов принимать матчи.
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