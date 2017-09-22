Заслуженные люди. Претенденты на награды ФИФА

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Рейнджерс -:- Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
23:35
«Монако» разгромил на выезде «Лилль»1
23:22
«Бавария» упустила преимущество в два мяча над «Вольфсбургом»32
20:31
Срна приостановил выступления за «Шахтёр»31
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года57
17:10
«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»176
23:59
Вальверде: «Кризис в „Реале“? Месяц назад все говорили, что это мы в беде»1
23:53
«Валенсия» готова выкупить Кондогбиа у «Интера» за 25 млн евро0
23:50
В сборной Бразилии Алекс Сандро заменил Марсело0
23:47
Де Бьязи возглавил «Алавес»0
22:48
Ещенко: «Петкович сам понимает, где ошибся»4
22:43
Сергей Павлов покинул пост главного тренера «Атырау»5
22:38
Луис: «Я рад, что мой друг Коста возвращается в „Атлетико“»2
22:34
Леонардо может возглавить «Антальяспор»2
22:31
«Барселона» в январе может подписать Горецку8
22:27
Сын Трампа играет за «Ди Си Юнайтед»5
22:03
Ещенко: «Если бы я делал все пасы точно, то играл бы где-нибудь в Европе»30
22:01
«Ницца» отыграла два мяча в матче с «Анже»2
21:55
Марсело пропустит месяц13
21:50
Каррера: «Шансы на чемпионство? Нам будет очень сложно»11
21:47
Контра возглавил сборную Румынии2
21:42
Техеро и Ашраф включены в заявку «Реала» на матч с «Алавесом»0
21:38
Деулофеу и Семеду не помогут «Барселоне» в матче с «Жироной»12
21:35
Компани вернулся в строй2
21:16
Каррера: «Физиотерапевт в травмах игроков не виноват»34
20:38
«Бавария» - «Вольфсбург»: стартовые составы7

Заслуженные люди. Претенденты на награды ФИФА

вчера, 23:01

Сегодня ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря, лучшего игрока, тренера и автора самого красивого гола. «Соккер.ру» объясняет выбор и дает прогноз.

«Премия Пушкаша». Самый красивый гол года

Претенденты: Марио Манджукич, Оливье Жиру, Кевин-Принс Боатенг, Неманья Матич, Мусса Дембеле, Алехандро Камарго, Дейна Кастельянос, Авилес Уртадо, Оскарине Масулуке, Жорди Мбула.

Вы можете прямо сейчас ознакомиться с видео и определить своего фаворита. От себя добавлю, что не понимаю, зачем включать в число претендентов голы, забитые с центра поля при непосредственных ошибках вратарей – это скорее в список курьезов, нежели красивостей. Восторг вызывают пасы, приведшие к голам Боатенга и Дембеле. Кевину-Принсу партнер ассистировал «воздушной пяткой», а в развитии атаки «Селтика», которую завершил Мусса, была и рабона, и пятка. Это шикарно. Как и гол вратаря подключившегося на стандарт Оскарине Масулуке ударом через себя – такое раз в сто лет случается. Уртадо забил в похожем стиле, но он не голкипер, а каталонский юноша Жорди Мбула раскидал всех точечным дриблингом на пути к голу. И все-таки выделяются известные форварды – Манжукич и Жиру. Оливье удался «удар скорпиона», а забитый Марио мяч должен проходить по двойному коэффициенту, ведь хорватский форвард забил «ножницами» в финале Лиги чемпионов!

Прогноз «Соккер.ру»: пророчить будем, опираясь на принципы редкости и непохожести. В списке претендентов несколько шикарных ударов «ножницами» через себя, в том числе гол вратаря и успех Манжукича в финале ЛЧ, но «удар скорпиона» более редкий, и здесь он только один. Ставим на Жиру и его великолепный этюд, который невозможно выбросить из памяти.

Лучший вратарь года

Претенденты: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия), Кейлор Навас («Реал»; Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Насчет Буффона особых вопрос нет – тащил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов, которую выиграл Навас с «Реалом». Кейлор – вратарь который уже в зрелом возрасте и для многих неожиданно пририсовал себе приставку «топ», когда зажег на чемпионате мира в Бразилии, а потом стал первым номером «Мадрида». Конечно, до этого у него были чудесные спасения в «Леванте», но мало ли вратарей, которые много тащат в маленьких командах? Все они готовы так обстоятельно прописать в «Королевском клубе»? Не думаю. Что касается Мануэля Нойера, то при всем уважении к немцу его включили по инерции. Просто потому что это Нойер, он крутой и точка – логика такая. Играл он неровно, травмы собирал, Кубок Конфедераций не выигрывал. Номинации все-таки должны учитывать достижения, командные или индивидуальные, или прогресс. Будь моя воля, поставил бы Яна Облака из «Атлетико», а вы может назвать Тибо Куртуа, Давида Де Хеа или других славных вратарей.

Прогноз «Соккер.ру»: значимость Кейлора Наваса в игре «Реала» недооценивают, и так как Буффон собрал уже кучу индивидуальных наград, хочется, чтобы здесь отметили вратаря из Коста-Рики, который заслужил признание своей игрой, поведением и прорывом в карьере. Но есть ощущение, что победит Джанлуиджи, восторгаться которым – правило хорошего тона, и чей уход из футбола неизбежно надвигается.

Лучший тренер года

Претенденты: Зинедин Зидан («Реал»; Франция), Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия), Антонио Конте («Челси»; Италия).

Два итальянца и француз; три человека, имеющих отношение к «Ювентусу»; чемпионы Испании, Англии и Италии; финалисты Лиги чемпионов. Претензий к тройке номинантов не имею, хотя выигравший Лигу Европы Жозе Моуриньо может нахмуриться, но успех Конте в АПЛ выглядит более значимым, особенно с учетом того, что Антонио разобрался в сложнейшем чемпионате сходу, а в победе «Челси» было много тренерского. «Ювентус» и «Реал» - две самые успешные команды предыдущего европейского сезона, они сражались за право называться клубными чемпионами Европы. Все достойны, вопросов нет.

Прогноз «Соккер.ру»: но выбрать нужно достойнейшего, и это не должно стать проблемой. Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось защитить со своей командой титул в Лиге чемпионов. Контрольным выстрелом звучит победа в Ла Лиге. Зизу выиграет индивидуальный трофей, иных вариантов нет.

Лучший игрок года по версии ФИФА

Претенденты: Криштиану Роналду («Реал»; Португалия), Лионель Месси («Барселона»; Аргентина), Неймар (ПСЖ; Бразилия).

Компанию двоим завсегдатаям в этот раз, как и два года назад, составил Неймар. В прошлый раз «третьим лишним», напомню, стал Антуан Гризманн. Может быть, на этот раз стоило взять Луиса Суареса или отметить Харри Кейна? Будем считать, что обошлось без сюрпризов. Два короля и их самый вероятный преемник разыграют награду, вокруг которой всегда ломаются копья. Не обойдется без горячих обсуждений и на этот раз. Так что, Месси или Роналду?

Прогноз «Соккер.ру»: если бы пришлось оценивать уровень игры в последний месяц, то Роналду оказался бы беспробудным аутсайдером. К счастью для него, это не так. Криштиану – очевидный фаворит, ведь за него говорят титулы и вклад в их завоевание. Тащил «Реал» в финал Лиги чемпионов и дважды забил в ворота Буффона в решающей схватке, став лучшим снайпером турнира. Стал первым с «Реалом» в Ла Лиге, потом забил в ворота «Барселоны» в Суперкубке Испании. Месси и Неймару нечем крыть.

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Armyan4eG ответил Mоnоlo
сегодня в 00:21
Mоnоlo:
"значимость Кейлора Наваса в игре «Реала» недооценивают" "который заслужил признание своей игрой" Какой такой игрой? Косячной? Он почти весь прошлый сезон ошибался и всеми силами отбирал очки у Реала. И за это ему должны дать вратаря года? А-ха-ха)) Я бы поняла если бы он с начала этого сезона прибавил. Но? Он опять же ошибается. Вывод: вратаря года дадут Нойеру или Буффону.
Если бы в Фифа все следовали твоей логике то Рональду после МЮ не получил бы ни одного золотого мяча.
Просто по факту один дриблинг Аргентинца перекрывает пол сезона махания ножкой Португала...

Но увы в Фифа любят популярность и большие чеки.
rubin kazzzan
сегодня в 00:21
Роналду или месси??? Вот в чем вопрос!!
kanuni
сегодня в 00:18
Неймара как и Нойера включили по инерции,мое мнение.
Буффон был бы предпочтительней.
Mоnоlo
вчера в 23:58
"значимость Кейлора Наваса в игре «Реала» недооценивают"

"который заслужил признание своей игрой"

Какой такой игрой? Косячной? Он почти весь прошлый сезон ошибался и всеми силами отбирал очки у Реала. И за это ему должны дать вратаря года? А-ха-ха))
Я бы поняла если бы он с начала этого сезона прибавил. Но? Он опять же ошибается.
Вывод: вратаря года дадут Нойеру или Буффону.
rubin kazzzan
вчера в 23:05
Лучший тренер - Конте!!!!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100