Заслуженные люди. Претенденты на награды ФИФА

Сегодня ФИФА назвала претендентов на звание лучшего вратаря, лучшего игрока, тренера и автора самого красивого гола. «Соккер.ру» объясняет выбор и дает прогноз.

«Премия Пушкаша». Самый красивый гол года

Претенденты: Марио Манджукич, Оливье Жиру, Кевин-Принс Боатенг, Неманья Матич, Мусса Дембеле, Алехандро Камарго, Дейна Кастельянос, Авилес Уртадо, Оскарине Масулуке, Жорди Мбула.

Вы можете прямо сейчас ознакомиться с видео и определить своего фаворита. От себя добавлю, что не понимаю, зачем включать в число претендентов голы, забитые с центра поля при непосредственных ошибках вратарей – это скорее в список курьезов, нежели красивостей. Восторг вызывают пасы, приведшие к голам Боатенга и Дембеле. Кевину-Принсу партнер ассистировал «воздушной пяткой», а в развитии атаки «Селтика», которую завершил Мусса, была и рабона, и пятка. Это шикарно. Как и гол вратаря подключившегося на стандарт Оскарине Масулуке ударом через себя – такое раз в сто лет случается. Уртадо забил в похожем стиле, но он не голкипер, а каталонский юноша Жорди Мбула раскидал всех точечным дриблингом на пути к голу. И все-таки выделяются известные форварды – Манжукич и Жиру. Оливье удался «удар скорпиона», а забитый Марио мяч должен проходить по двойному коэффициенту, ведь хорватский форвард забил «ножницами» в финале Лиги чемпионов!

Прогноз «Соккер.ру»: пророчить будем, опираясь на принципы редкости и непохожести. В списке претендентов несколько шикарных ударов «ножницами» через себя, в том числе гол вратаря и успех Манжукича в финале ЛЧ, но «удар скорпиона» более редкий, и здесь он только один. Ставим на Жиру и его великолепный этюд, который невозможно выбросить из памяти.

Лучший вратарь года

Претенденты: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия), Кейлор Навас («Реал»; Коста-Рика), Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

Насчет Буффона особых вопрос нет – тащил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов, которую выиграл Навас с «Реалом». Кейлор – вратарь который уже в зрелом возрасте и для многих неожиданно пририсовал себе приставку «топ», когда зажег на чемпионате мира в Бразилии, а потом стал первым номером «Мадрида». Конечно, до этого у него были чудесные спасения в «Леванте», но мало ли вратарей, которые много тащат в маленьких командах? Все они готовы так обстоятельно прописать в «Королевском клубе»? Не думаю. Что касается Мануэля Нойера, то при всем уважении к немцу его включили по инерции. Просто потому что это Нойер, он крутой и точка – логика такая. Играл он неровно, травмы собирал, Кубок Конфедераций не выигрывал. Номинации все-таки должны учитывать достижения, командные или индивидуальные, или прогресс. Будь моя воля, поставил бы Яна Облака из «Атлетико», а вы может назвать Тибо Куртуа, Давида Де Хеа или других славных вратарей.

Прогноз «Соккер.ру»: значимость Кейлора Наваса в игре «Реала» недооценивают, и так как Буффон собрал уже кучу индивидуальных наград, хочется, чтобы здесь отметили вратаря из Коста-Рики, который заслужил признание своей игрой, поведением и прорывом в карьере. Но есть ощущение, что победит Джанлуиджи, восторгаться которым – правило хорошего тона, и чей уход из футбола неизбежно надвигается.

Лучший тренер года

Претенденты: Зинедин Зидан («Реал»; Франция), Массимилиано Аллегри («Ювентус»; Италия), Антонио Конте («Челси»; Италия).

Два итальянца и француз; три человека, имеющих отношение к «Ювентусу»; чемпионы Испании, Англии и Италии; финалисты Лиги чемпионов. Претензий к тройке номинантов не имею, хотя выигравший Лигу Европы Жозе Моуриньо может нахмуриться, но успех Конте в АПЛ выглядит более значимым, особенно с учетом того, что Антонио разобрался в сложнейшем чемпионате сходу, а в победе «Челси» было много тренерского. «Ювентус» и «Реал» - две самые успешные команды предыдущего европейского сезона, они сражались за право называться клубными чемпионами Европы. Все достойны, вопросов нет.

Прогноз «Соккер.ру»: но выбрать нужно достойнейшего, и это не должно стать проблемой. Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось защитить со своей командой титул в Лиге чемпионов. Контрольным выстрелом звучит победа в Ла Лиге. Зизу выиграет индивидуальный трофей, иных вариантов нет.

Лучший игрок года по версии ФИФА

Претенденты: Криштиану Роналду («Реал»; Португалия), Лионель Месси («Барселона»; Аргентина), Неймар (ПСЖ; Бразилия).

Компанию двоим завсегдатаям в этот раз, как и два года назад, составил Неймар. В прошлый раз «третьим лишним», напомню, стал Антуан Гризманн. Может быть, на этот раз стоило взять Луиса Суареса или отметить Харри Кейна? Будем считать, что обошлось без сюрпризов. Два короля и их самый вероятный преемник разыграют награду, вокруг которой всегда ломаются копья. Не обойдется без горячих обсуждений и на этот раз. Так что, Месси или Роналду?

Прогноз «Соккер.ру»: если бы пришлось оценивать уровень игры в последний месяц, то Роналду оказался бы беспробудным аутсайдером. К счастью для него, это не так. Криштиану – очевидный фаворит, ведь за него говорят титулы и вклад в их завоевание. Тащил «Реал» в финал Лиги чемпионов и дважды забил в ворота Буффона в решающей схватке, став лучшим снайпером турнира. Стал первым с «Реалом» в Ла Лиге, потом забил в ворота «Барселоны» в Суперкубке Испании. Месси и Неймару нечем крыть.