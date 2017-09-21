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Срна приостановил выступления за «Шахтёр»

сегодня, 20:31

«Шахтер» прокомментировал информацию о том, что допинг-проба защитника команды Дарио Срны дала положительный результат.

«ФК „Шахтер“ проинформирован, что в допинг-пробе Дарио Срны, взятой во внесоревновательный период, а именно 22 марта 2017 года, был найден запрещенный препарат.

На сегодняшний день не существует какого-либо запрета футболисту участвовать в соревнованиях. Однако после консультаций с клубом с целью концентрации на своей защите Дарио Срна принял решение приостановить выступления за команду. Клуб уважает и поддерживает решение Дарио и уверен, что игрок докажет свою невиновность.

Вместе с тем ФК „Шахтер“ (Донецк) считает неприемлемым применение допинга в спорте и подтверждает свою приверженность идее борьбы с допингом.

Дальнейшие комментарии по данному делу предоставляться не будут по причине конфиденциальности юридического разбирательства».

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Все комментарии
spartach n1 ответил EvgenyS
сегодня в 21:21
EvgenyS:
Ну время покажет.
Евген,а зачем ты у наших бедокурил ?
Жил же ведь себе нормально,в меру фулюганил
Ты с кого пример берёшь ?)
goodbyegoodboy ответил EvgenyS
сегодня в 21:21
EvgenyS:
Могут найти тот же самый препарат, ведь название не выдали. :D
Семинольный анаболик
EvgenyS ответил spartach n1
сегодня в 21:13
spartach n1:
Был бы тот же,я думаю не утаили бы ! Посмотрим
Ну время покажет.
spartach n1 ответил EvgenyS
сегодня в 21:11
EvgenyS:
Могут найти тот же самый препарат, ведь название не выдали. :D
Был бы тот же,я думаю не утаили бы !
Посмотрим
EvgenyS ответил spartach n1
сегодня в 21:10
spartach n1:
Срна это тебе не какой-то еременко,надеюсь разберутся !
Могут найти тот же самый препарат, ведь название не выдали. :D
Морозовский
сегодня в 21:09
В этой статье написано ФК "Шахтёр" (Донецк) - это впервые за несколько последних лет ! Если бы ни ДОПИНГ - не было бы "(Донецк") !
УрсХох
сегодня в 21:01
Всё будет путем у Срны.Допинг запрещен только для российских спортсменов
spartach n1
сегодня в 21:00
Срна это тебе не какой-то еременко,надеюсь разберутся !
dzvinka
сегодня в 20:52
ага... сначало Фред, теперь Срна)) Шахтер не причастен, конечно))
dimagas1
сегодня в 20:52
Так и карьеру может завершить.
ermak6848
сегодня в 20:46
Всякое бывает
vka1970
сегодня в 20:41
Срна не Ерёменко.
В одну реку дважды не входят.
andre_can
сегодня в 20:38
ну и новость! бомба просто!
zakirjan_87
сегодня в 20:37
Никогда в это не поверю,

Срна настоящий профи, а не дренте какой-нибудь
Брулин
сегодня в 20:33
назвал бы бредом про допинг у Дарио если бы не история с Рыбкой а пльлм и с Фредом.пусть разбираются
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