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3:3 на «Олд Траффорд» и лютый Валенсия. Как играли ЦСКА и МЮ

сегодня, 16:12

Как и «Спартак» с «Ливерпулем», ЦСКА и МЮ до встречи в нынешней Лиге чемпионов четырежды скрещивали шпаги. «Соккер.ру» - о предыдущих встречах армейцев и «дьяволов».

Лига чемпионов 2009/2010, групповой этап

ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» - 0:1

Гол: Валенсия 86.

Впервые ЦСКА и МЮ сошлись восемь лет назад, первое противостояние пришлось на непродолжительный отрезок правления в московском клубе испанского специалиста Хуанде Рамоса. Армейцы ожидаемо сделали ставку на игру вторым номером, несмотря на то, что сэр Алекс Фергюсон не мог рассчитывать на ряд игроков основного состава. В первом тайме игра получилась вязкой, только в концовке соперники обменялись потенциально опасными подходами, однако на перерыв ушли, так и не открыв счет. Примерно с середины второго тайма манкунианцы прибавили в агрессии, Акинфеев вышел победителем из двух эпизодов, в которых мог забивать Луиш Нани.

Между тем, в концовке матча стали понятны мотивы обоих наставников: Фергюсон бросил в бой дополнительного форварда, выпустив Оуэна вместо Скоулза, а Рамос своего единственного нападающего Нецида убрал, усилив линию полузащиты Пилиевым, который тогда считался жутко перспективным, а сейчас немногие вспомнят его имя – Ника. И все-таки в концовке «Манчестер Юнайтед» сумел воплотить ощутимое игровое преимущество в забитый мяч. Героем встречи стал Луис Антонио Валенсия: эквадорец сначала зарядил в перекладину, а через пару минут забил победный мяч после скидки Бербатова. Проиграв в следующем туре РФПЛ «Москве», Хуанде Рамос ушел в отставку и уступил тренерский мостик Леониду Слуцкому.

Лига чемпионов 2009/2010, групповой этап

«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА - 3:3

Голы: Оуэн 29; Скоулз 84; Валенсия 90 – Дзагоев 26; Красич 30; В. Березуцкий 48.

Через две недели после первой встречи ЦСКА отправился в Манчестер с ответным визитом уже во главе с Леонидом Слуцким, который дебютировал в Лиге чемпионов на легендарном «Олд Траффорд». И дебют Леонида Викторовича получился ярчайшим, героическим, хотя и с легким осадком горечи – все-таки ЦСКА до 84 минуты вел с преимуществом в два мяча и мог побеждать МЮ в его же логове. Молниеносно были забиты три гола в середине первого тайма, когда между двумя ударами Дзагоева и Красича, заставившими капитулировать Эдвина ван дер Сара, вклинился локальный успех Майкла Оуэна. Сразу после перерыва армейцы упрочили свое преимущество в счете, а потом попали под дикий пресс, долгое время чудом отбивались с помощью штанг и Акинфеева, но расплата все же наступила.

Сначала отставание до минимума сократил Пол Скоулз, а потом Валенсия, ставший злым гением ЦСКА в тех матчах, с помощью рикошета от Щенникова увел МЮ от поражения. Как бы то ни было, героическая ничья на «Олд Траффорд» воскресила веру армейцев в собственные силы, и они, одержав победы над «Вольфсбургом» и «Бешикташем» в заключительных турах, заняли второе место в группе вслед за МЮ. А в итоге показали одинаковый результат с «красными дьяволами» в той Лиге чемпионов: преодолев первый раунд плей-офф, «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА сошли с дистанции в четвертьфинале, уступив будущим финалистам, «Баварии» и «Интеру» соответственно.

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Лига чемпионов 2015/2016, групповой этап

ЦСКА - «Манчестер Юнайтед» - 1:1

Голы: Думбия 15 – Марсьяль 65.

Спустя шесть лет жребий снова свел ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» на групповой стадии Лиги чемпионов. Армейцев по-прежнему возглавлял Леонид Слуцкий, а «Манчестером» руководил Луи ван Гал. Как и в 2009 году, москвичи и манкунианцы сошлись в спаренных турах – третьем и четвертом, а первый поединок провели в Москве. Вопреки своим привычкам в Лиге чемпионов, ЦСКА активно начал встречу, соорудил несколько хороших подходов и заработал пенальти, с помощью которого удалось отличиться. Роман Еременко не сумел переиграть Давида Де Хеа с «точки», но первым на добивание подоспел Думбия. Получив преимущество, армейцы сконцентрировались на оборонительных действиях, МЮ тоже находился в поисках своей лучшей игры, но в середине второго тайма гости улучили момент, чтобы сравнять счет. Не обошлось без участия Валенсии, который на этот раз отметился результативной передачей на Марсьяля. В концовке ЦСКА играл уже на отбой, но ничью отстоять удалось.

Лига чемпионов 2015/2016, групповой этап

«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА - 1:0

Гол: Руни 79.

На «Олд Траффорд» на ворота ЦСКА начало оказываться постоянное давление с самого начала матча, но первый тайм получился «сухим» по результату, чего не скажешь о погодных условиях – на Манчестер обрушился ливень. В дебюте второго тайма Леонид Слуцкий бросил в бой не до конца готового Думбия, и у Сейду был шикарный момент, которым он не воспользовался, а через минуту Уэйн Руни подтвердил старое футбольное правило: «не забиваешь ты – забивают тебе». Отыграться в оставшиеся пятнадцать минут армейцы не сумели. Результаты очных встреч получились такими же, как и шестью годами ранее – минимальная победа МЮ и ничья, а вот судьба команд сложилась иначе. Если в сезоне 2009/2010 и ЦСКА, и «Манчестер Юнайтед» вместе вышли в плей-офф Лиги чемпионов, то в кампании 2015/2016 армейцы расположились на последнем месте. «Красные дьяволы» довольствовались третьей строчкой и переходом в Лигу Европы, где уже в 1/8 финала нарвались на «Ливерпуль» и завершили выступления в еврокубках. Смогут ли армейцы сегодня замахнуться на первую в истории победу над МЮ?

Видеообзор всех матчей между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед»

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AntiherQ1488
сегодня в 16:20
Хотел гадость написать, но не буду. Как сыграют так и сыграют.
spartak kursk
сегодня в 16:19
Поражение,ничья,черёд за домашней победой!!!!!
MALOVAR
сегодня в 16:17
Я помню 3:3 ,супер матч ,но Вася Уткин сглазил ))) все к победе шло
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