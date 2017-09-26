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Бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Пятницкому исполнилось 50 лет

сегодня, 10:26

Бывшему полузащитнику «Спартака» и сборной России Андрею Пятницкому исполняется 50 лет.

Пятницкий выиграл пять чемпионатов России, выступал за четыре различные сборные команды, участвовал в составе российской сборной в чемпионате мира 1994 года. Пятницкий был главной фигурой в центре поля «Спартака» в годы доминирования «красно-белых» в отечественном футболе, однако из-за травмы был вынужден завершить карьеру в 30 лет.

Завершив карьеру, Пятницкий решил стать тренером. Несколько лет он работал тренером в спартаковской ДЮСШ, затем руководил молодежным составом, однако был вынужден по семейным обстоятельствам покинуть «красно-белых». Ранее Пятницкий возглавлял «Газовик» из Оренбурга и подмосковный «Витязь», но без особого успеха.

Сегодня также свой 70-летний юбилей празднует бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 10:35
С Днем рождения, Андрей!!!
Гус Пойет
сегодня в 10:35
Поздравляю!
DVOK68
сегодня в 10:28
Андрея с полтосом!
Долгих лет,крепкого здравия,успехов в делах!
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