Бывшему игроку «Спартака» и сборной России Андрею Пятницкому исполнилось 50 лет

Бывшему полузащитнику «Спартака» и сборной России Андрею Пятницкому исполняется 50 лет.

Пятницкий выиграл пять чемпионатов России, выступал за четыре различные сборные команды, участвовал в составе российской сборной в чемпионате мира 1994 года. Пятницкий был главной фигурой в центре поля «Спартака» в годы доминирования «красно-белых» в отечественном футболе, однако из-за травмы был вынужден завершить карьеру в 30 лет.

Завершив карьеру, Пятницкий решил стать тренером. Несколько лет он работал тренером в спартаковской ДЮСШ, затем руководил молодежным составом, однако был вынужден по семейным обстоятельствам покинуть «красно-белых». Ранее Пятницкий возглавлял «Газовик» из Оренбурга и подмосковный «Витязь», но без особого успеха.

Сегодня также свой 70-летний юбилей празднует бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.

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