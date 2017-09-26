«Спартак» будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка России

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей в матчах 1/8 финала Кубка России.
Хозяева поля на данной стадии турнира в списке указаны первыми:
«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Санкт-Петербург)
«Шинник» — «Олимпиец»
«Тамбов» — «Авангард»
«Ростов» — «Амкар»
«Спартак» — «Спартак-Нальчик»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Тосно» — «Томь»
«Луч-Энергия» — «Енисей».
Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября.
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Лучше бы было наоборот.
Но в любом случае пожелаем курянам и красно-белым побед в 1/8.
Лучше бы было наоборот.
Но в любом случае пожелаем курянам и красно-белым побед в 1/8.