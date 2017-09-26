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«Спартак» будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка России

сегодня, 12:54

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей в матчах 1/8 финала Кубка России.

Хозяева поля на данной стадии турнира в списке указаны первыми:

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Санкт-Петербург)

«Шинник» — «Олимпиец»

«Тамбов» — «Авангард»

«Ростов» — «Амкар»

«Спартак» — «Спартак-Нальчик»

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Тосно» — «Томь»

«Луч-Энергия» — «Енисей».

Встречи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября.

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Все комментарии
DVOK68 ответил мангo
сегодня в 13:36
мангo:
Выбрали себе самого слабого в соперники да еще дома ))))))))
А ведь точно...именно так всё и было.Как вы сказали так Спартак и сделал.
DVOK68
сегодня в 13:33
В гостях хорошо а дома лучше
cska plus
сегодня в 13:31
Боятся ехать в Нальчик.
Owl Fake
сегодня в 13:29
Все РФЛовские играют дома. Честный жребий.
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:19
"Спартак" обязан брать Кубок России.
Реальных конкурентов всего двое, это "Ростов" и "Рубин".
Не дай Бог еще и эти вылетят.
мангo
сегодня в 13:11
Выбрали себе самого слабого в соперники да еще дома ))))))))
FC RSM ответил spartak kursk
сегодня в 13:09
spartak kursk:
Очень жаль,что Авангарду придётся ехать в Тамбов,а Спартаку играть дома. Лучше бы было наоборот. Но в любом случае пожелаем курянам и красно-белым побед в 1/8.
Красно-белым... надеюсь, Спартаку из Нальчика?)
spartak kursk
сегодня в 13:04
Очень жаль,что Авангарду придётся ехать в Тамбов,а Спартаку играть дома.
Лучше бы было наоборот.
Но в любом случае пожелаем курянам и красно-белым побед в 1/8.
FC RSM
сегодня в 13:01
Для Ростова может быть даже удобнее с Амкаром сыграть в гостях нежели дома, учитывая статистику в нынешнем сезоне.
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