ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА

Во 2-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед».
Москва, стадион «Октябрь».
ЦСКА (до 19) - «Манчестер Юнайтед» (до 19) - 1:2 (0:2)
Голы: Меренчуков 90 — Барлоу 8, Гомес 38.
ЦСКА: Зириков, Волков, Лазарев (Елеев 77), Марадишвили (Меренчуков 63), Фищенко, Олейников, Хосонов, Мацхарашвили, Тикнизян, Захаров, Р. Пухов (Жиронкин 57).
Главный тренер: Андрей Аксёнов.
«Манчестер Юнайтед»: Мута-Себтуаи, Уоррен, Санг, Лейрд, О'Коннор, Хэмилтон, Гомес (Уильямс 86), Бонен, Кеньон (Теннер 60), Барлоу (Гарнер 73), Боуи.
Главный тренер: Ники Батт.
Предупреждения: Хосонов 37, Лейрд 82.
Судья: Юрий Фришер.
В первом туре «армейцы» уступили «Бенфике» (1:5).
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