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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
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21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
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21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 43’ Кайрат (до 19) 1:0 Краснодар (до 19)
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ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА

сегодня, 15:51
ЦСКА (до 19)ЦСКА (до 19)1 : 2Манчестер Юнайтед (до 19)Манчестер Юнайтед (до 19)Матч завершен

Во 2-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА ЦСКА уступил «Манчестер Юнайтед».

Москва, стадион «Октябрь».

ЦСКА (до 19) - «Манчестер Юнайтед» (до 19) - 1:2 (0:2)
Голы: Меренчуков 90 — Барлоу 8, Гомес 38.

ЦСКА: Зириков, Волков, Лазарев (Елеев 77), Марадишвили (Меренчуков 63), Фищенко, Олейников, Хосонов, Мацхарашвили, Тикнизян, Захаров, Р. Пухов (Жиронкин 57).
Главный тренер: Андрей Аксёнов.

«Манчестер Юнайтед»: Мута-Себтуаи, Уоррен, Санг, Лейрд, О'Коннор, Хэмилтон, Гомес (Уильямс 86), Бонен, Кеньон (Теннер 60), Барлоу (Гарнер 73), Боуи.
Главный тренер: Ники Батт.

Предупреждения: Хосонов 37, Лейрд 82.

Судья: Юрий Фришер.

В первом туре «армейцы» уступили «Бенфике» (1:5).

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Все комментарии
Рубиновый Дракон ответил ОлегаТэ
сегодня в 16:44
ОлегаТэ:
Рубину точно. Спартаку - тем более...😉
Я за Спартак не отвечаю)))За Рубин какая у тебя печаль?
The Frei ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:43
AntiherQ1488:
Смена подрастает, лет через 20, когда бревнозуцкие завершат карьеру.
Наша смена сегодня будет с Лукаку, Матой, Матичем играть...

Головин, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Чернов, Макаров.

А это смена смены...
VIPded
сегодня в 16:43
Мда, прошлое поколение молодёжки ЦСКА было покруче... Работайте над собой, пацаны!!!
ОлегаТэ ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:43
AntiherQ1488:
пффф, че ж цска 2 с вашими супер звездами не выиграл в фнл до сих пор?)
Ты реально такой или "дурачка" включаешь? Я прямо спросил: "где ваша молодёжь?" И коль скоро ты не придумал ничего конкретнее, чем ответ вопросом на вопрос, то напрашивается банальное "в Караганде"...
Наш молодняк не Марибору 2-1 проиграл, а МЮ, причём играли неплохо. Зато в "хлеву" столько восторгов...
Caniggia
сегодня в 16:38
Будет удачей, если основа сыграет вничью.
ОлегаТэ ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 16:34
Рубиновый Дракон:
Россия - Молодёжное Игры Очки 1 Краснодар-мол. 11 24 2 Динамо-мол. 11 22 3 ЦСКА-мол. 11 20 4 Уфа-мол. 11 20 5 Рубин-мол. 10 19 ------------------------- А чему завидовать?
Рубину точно. Спартаку - тем более...😉
AntiherQ1488 ответил Александр Северный
сегодня в 16:32
Александр Северный:
Значит, взрослые сегодня выиграют.
Выиграют? у МЮ? Окей)
Далеко Смотрящий
сегодня в 16:31
Как всегда, без шансов
LOpp
сегодня в 16:28
вячеслав остапенко
Сегодня 16:24
Жаль что юноши ЦСКА проиграли но играли хорошо
-------------------------------------------------------------------------------------
напомнило отрывок из монолога Евгения Петросяна:
"Зарплата у меня хорошая, только маленькая"
Рубиновый Дракон ответил Сов Армия
сегодня в 16:28
Россия - Молодёжное Игры Очки
1 Краснодар-мол. 11 24
2 Динамо-мол. 11 22
3 ЦСКА-мол. 11 20
4 Уфа-мол. 11 20
5 Рубин-мол. 10 19
-------------------------
А чему завидовать?
Александр Северный
сегодня в 16:28
Значит, взрослые сегодня выиграют.
eaguar
сегодня в 16:28
Молодежка не важна , главное как основа сыграет .
Багров-брат ответил Сов Армия
сегодня в 16:26
Как мухи на ..., вот так они и слетаются...)))
MALOVAR
сегодня в 16:26
А где Базелюк?))) в Халл Сити?))
Багров-брат ответил ОлегаТэ
сегодня в 16:26
ОлегаТэ:
Ваша-то смена хде? У нас Головин, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев... А у вас?. Педроши с Петковичами?...😂😂😂
    вячеслав остапенко
    сегодня в 16:24
    Жаль что юноши ЦСКА проиграли но играли хорошо
    AntiherQ1488 ответил LOpp
    сегодня в 16:23
    LOpp:
    это Березуцкие и Игнашевич?))
    Что на поле делают Березуцкие и Игнашевич?
    Произрастают.
    LOpp ответил RIR68
    сегодня в 16:21
    RIR68:
    ожидаемо. половина состава за основу заявлена.
    это Березуцкие и Игнашевич?))
    drug01
    сегодня в 16:21
    Поздно взялись за игру наделав множество ошибок
    LOpp ответил sir_Alex
    сегодня в 16:21
    sir_Alex:
    Значит, взрослые победят.
    ага, Уфу
    MALOVAR
    сегодня в 16:19
    То что на ноль не сыграют было понятно(традиции клуба) но вот ничейку бы
    sir_Alex
    сегодня в 16:15
    Значит, взрослые победят.
    spartak kursk
    сегодня в 16:14
    Пожелаю основе взять реванш за молодёжь.....
    LOpp ответил ОлегаТэ
    сегодня в 16:12
    ОлегаТэ:
    Ваша-то смена хде? У нас Головин, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев... А у вас?. Педроши с Петковичами?...😂😂😂
    ого, сколько новых футболистов для чешского чемпионата.
    LOpp
    сегодня в 16:11
    Зириков ведет подсчетов матчей в ЛЧ в которых пропускал?
    AntiherQ1488 ответил ОлегаТэ
    сегодня в 16:11
    ОлегаТэ:
    Ваша-то смена хде? У нас Головин, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев... А у вас?. Педроши с Петковичами?...😂😂😂
    пффф, че ж цска 2 с вашими супер звездами не выиграл в фнл до сих пор?)
    Ternan
    сегодня в 16:10
    Гришин, вернись!!!
    RIR68
    сегодня в 16:09
    ожидаемо. половина состава за основу заявлена.
    ОлегаТэ ответил AntiherQ1488
    сегодня в 16:08
    AntiherQ1488:
    Смена подрастает, лет через 20, когда бревнозуцкие завершат карьеру.
    Ваша-то смена хде?
    У нас Головин, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев... А у вас?. Педроши с Петковичами?...😂😂😂
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 16:02
    Молодежка ЦСКА может бороться только за Кубок губернатора Ватутинского района или за чемпионство среди команд улицы Песчаной на приз Президента Гинера)))
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