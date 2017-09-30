Автоответчик для тренера и нежелание делиться игровым временем

СМИ вновь опубликовали новости о продлении контрактов с игроками «Реала». «Перес разошелся», - так комментируют эту кампанию многие болельщики «королевского клуба», причем подтекст этих комментариев вовсе не негативный, а наоборот, людям нравится его новая политика. Вообще, если говорить об истории футбольных трансферов, то такое явление в наши дни, действительно уникально. Отнюдь не часто можно увидеть, как все представители клуба массово продлевают свои соглашения.

Это яркий признак доверия руководства, отчего становится очевидно, что это своеобразная благодарность за трофеи и холодный расчет на будущее. На днях заключили новые контракты Рафаэль Варан и Марко Асенсио. Важно подчеркнуть, что еще два представителя «сливочных» остались со старыми договорами. Не заключили новые контракты Серхио Рамос и Зинедин Зидан, однако, по словам Переса и самих игрока с тренером, этот вопрос скоро решится, а договоры будут заключены.

Рафаэлю Варану нет еще и 25, но пережил он уже столько, сколько некоторые великие игроки не видели за всю свою длинную карьеру. Зашел молодой парень в раздевалку подтрибунного помещения «Бернабеу» в 2011 году. Варан – это талант, который был замечен Жозе Моуриньо. Были в его биографии и тяжелые времена, но с каких-то пор он начал показывать убедительную игру, грамотно действовал в обороне, выносил мячи из пустых ворот в Эль-Класико, забивал в ворота «Барсы» со стандартов. Да, он мог и уйти из-за нехватки игрового времени, но Рафа чувствовал, что ему под силу пережить эпоху Пепе. Так оно и произошло. Варан задержится в «Мадриде» надолго. Расписать его положение, перспективы и пользу, которую он приносит команде, можно на 10 страниц, но гораздо интереснее почитать именно слова самого футболиста, изложенные на официальном сайте «Реала».

О карьере:

- У меня было сочетание как моментов для восторга, так и реальных вызовов. Я бы ничего не хотел менять, и то, через что я прошел здесь, сделало меня сильнее. Я хочу продолжать восхищаться моментами пребывания в Мадриде в течение следующих нескольких лет, как и в период, который я уже прожил с клубом.

Чему вы научились в «Реале»?

- Я многому научился. Это великий клуб, и каждый сезон, словно очередной вызов для нас. Я, безусловно, вырос как игрок, теперь я стал более универсальным в отличие от периода, когда мне было 18. Я должен быть в состоянии справиться с реальными вызовами, чтобы быть на высоком уровне и соответствовать целям, которые стоят перед клубом.

Первый звонок от Зидана

- Первый раз он позвонил мне, когда я плавал с семьей в бассейне, и в тот момент автоответчик попросил его перезвонить позже. Первый совет, который он дал мне, - не позволить моему собственному характеру влиять на собственные цели. Он посоветовал мне остаться тем, кем я являюсь, и сказал, что я должен усердно работать с идеей самосовершенствования каждый день. Я думаю, что эти советы подходят всем людям, поскольку только усердная работа позволит вам добиться успеха.

О команде

- У нас действительно конкурентоспособный состав, много очень талантливых и опытных футболистов. Мы можем хорошо играть, держать мяч, справляться с угрозами и бежать в контратаки. Я не уверен, что это лучший состав, в котором я когда-либо играл, но я думаю, что у нас есть все необходимое, чтобы войти в историю этого клуба. Цель состоит в том, чтобы выиграть титулы, и я очень надеюсь, что мы сможем добиться этого.

Второй парень, продливший контракт с «королевским клубом», – это Марко Асенсио. Его появление в команде – заслуга теннисиста Надаля, посоветовавшего Пересу присмотреться к таланту игрока. Но подписание – это одна сторона монеты, а вот то, как Марко раскрылся, – это заслуга Зидана. В составе «Реала» ребят, которым прогнозировали большое будущее, было полно, но в итоге они уходили в тень, а потом уходили из клуба. Кальехон, Хесе, Хамес и многие другие парни в итоге оказывались за бортом. Асенсио же стал везунчиком. Его потрясающая скорость и дальние удары с левой запомнились многим командам соперников. В прошлом году он отличился в первом и последнем матче всего календарного сезона за «Мадрид». А его забитые мячи в августе позволили завоевать Суперкубок Испании. Многие называют его жадным, нестабильным, но все придет с опытом. Пресс-конференция, прошедшая в честь продления контракта состоялась днем 29 сентября, а интервью игрока на официальном сайте клуба появилось лишь спустя несколько часов после этого. Узнать переживания и мысли футболиста с его собственных слов куда интереснее, чем читать о каких-то нелепых авторских размышлениях.

О работе с Криштиану Роналду:

- Он такой игрок, что если вы любите спорт, вы не можете не восхищаться им, потому что он фантастический футболист, учитывая то, что он сделал и продолжает делать. Вы действительно должны отдать ему должное. Его цифры говорят о многом. Его трудно критиковать.

Любимый гол:

- Гол в финале Лиги чемпионов, это самые фантастические воспоминания. Иметь возможность сразиться в финале Лиги чемпионов, выиграть этот турнир с «Реалом» и забить было невероятно и захватывающе.

О постоянных ротациях:

- Тренер знает, как использовать мой потенциал. У меня есть собственные цели, и главная - всегда играть. Я понимаю, что есть и другие футболисты, и мы должны делиться игровым временем, потому что мы команда, и в прошлом году мы выиграли все благодаря этому.

О семье:

- В последние годы все в моей жизни проходит интенсивно, принять и справиться со всем мне помогают родные. Я всегда им за это благодарен.

О кумирах:

- Моим кумиром был Зидан, а теперь он мой тренер. Я постоянно восхищаюсь Криштиану Роналду из-за его упорства. Это заряжает всех товарищей по команде.

О юности:

- Я провел всю свою жизнь на Майорке. Когда я приехал сюда, то чувствовал себя как дома. Я часть большой семьи, которой является «Реал». Сперва было сложно, нужно было много работать. Теперь для того, чтобы идти вперед, мне необходимо трудиться усерднее, потому что спрос настолько огромен, что я должен выполнять все на самом высоком уровне. Я могу многое улучшить. У меня много возможностей для совершенствования. Я молод, с каждым годом должен расти и прогрессировать.