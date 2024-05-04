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В Испании идёт расследование по делу о трансфере Артёма Довбика

вчера, 14:23

Юрист Евгений Кузьмин заявил, что переход нападающего сборной Украины Артёма Довбика из «Днепр-1» в «Жирону» летом 2023 года (за 7 миллионов евро) оформили таким образом, чтобы избежать выплаты налогов на родине футболиста. Кузьмин обвинил оба клуба, участвовавших в переговорах, и сообщил о готовности направить жалобу в УФЕА. По его мнению, это может привести к серьёзным спортивным санкциям. В «Жироне» категорически отрицают совершение подобных нарушений, хотя и отказались публиковать какое-либо заявление по этому поводу.

В свою очередь, агент Довбика Алексей Лундовский обвинил Кузьмина в вымогательстве. Лундовский заявил следующее:

Кузьмин вымогал у меня деньги, присылая мне письма с финансовыми требованиями, не имеющими под собой никакой юридической основы. Не добившись своей преступной цели, он начал вводить общественность в заблуждение недостоверными и неподтверждёнными фактами.

После публикации его обвинений ни один факт какого-либо нарушения не был подтверждён в Испании, а СК «Днепр-1» подтвердил, что трансфер был осуществлён в соответствии с действующим законодательством во всех сферах футбола.

Я передал факты в полицию, которая ведёт расследование. У них есть все доказательства и документы. Когда закончится судебное разбирательство, мы дадим дальнейшие комментарии.

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:44
Я как понимаю деньги из Жироны (Испания) до Днепра1 (Украина) дошли не все и не до всех, но обе стороны утверждают, что всё норм.
Обделённым теперь только через суд надо добиваться справедливости.
А что же УЕФА скажет?
112910415
112910415
вчера в 14:42
ладно, подождём !
всё не так просто ...
Гость
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