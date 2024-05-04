В Испании идёт расследование по делу о трансфере Артёма Довбика

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вчера, 14:23

Юрист Евгений Кузьмин заявил, что переход нападающего сборной Украины из «Днепр-1» в «Жирону» летом 2023 года (за 7 миллионов евро) оформили таким образом, чтобы избежать выплаты налогов на родине футболиста. Кузьмин обвинил оба клуба, участвовавших в переговорах, и сообщил о готовности направить жалобу в УФЕА. По его мнению, это может привести к серьёзным спортивным санкциям. В «Жироне» категорически отрицают совершение подобных нарушений, хотя и отказались публиковать какое-либо заявление по этому поводу.

В свою очередь, агент Довбика Алексей Лундовский обвинил Кузьмина в вымогательстве. Лундовский заявил следующее: