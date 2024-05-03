Месси сходил на баскетбол, Кунде удивил внешним видом. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший игрок «Спартака» Кирилл Комбаров забрался на крышу.
Экс-футболист «Зенита» Клаудио Маркизио похвастался физической формой.
Аналогичным образом поступил и легендарный Дэвид Бекхэм.
Бывший футболист «Локомотива» Родолфо посетил Диснейленд.
В Диснейленде также побывал и Александр Кержаков — но только в парижском.
Там он мог встретить бывшего нападающего «Барселоны» Хавьера Савиолу.
Футболисты клуба «Интер Майами» Лионель Месси и Луис Суарес сходили на баскетбол.
Милота дня. Форвард «Атлетико» Альваро Мората с семьей.
Безработный отец Поль Погба выложил фото с сыном.
Футболист «Атлетико» Маркос Льоренте завел нового друга.
Сыну хавбека МЮ Каземиро исполнилось три года.
Форвард «Реала» Винисиус попозировал возле своего роскошного автомобиля.
Зинедин Зидан снялся в стильной фотосессии. Скоро на такие мероприятия у легендарного француза может не хватить времени — ищет новый клуб.
Зизу вполне мог бы попасть в нашу рубрику Стиляга дня, но на эту роль есть другой кандидат — Жюль Кунде.
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро — любитель искусства. Сходил посмотреть на работы легендарного Бэнкси.
На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отдохнуть на выходных и хорошенько выспаться, берите пример с Джека Грилиша!