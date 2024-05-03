Месси сходил на баскетбол, Кунде удивил внешним видом. Как футболисты провели эту неделю

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший игрок «Спартака» забрался на крышу.

Экс-футболист «Зенита» похвастался физической формой.

Аналогичным образом поступил и легендарный .

Бывший футболист «Локомотива» Родолфо посетил Диснейленд.

В Диснейленде также побывал и — но только в парижском.

Там он мог встретить бывшего нападающего «Барселоны» .

Футболисты клуба «Интер Майами» и сходили на баскетбол.

Милота дня. Форвард «Атлетико» с семьей.

Безработный отец выложил фото с сыном.

Футболист «Атлетико» завел нового друга.

Сыну хавбека МЮ исполнилось три года.

Форвард «Реала» Винисиус попозировал возле своего роскошного автомобиля.

снялся в стильной фотосессии. Скоро на такие мероприятия у легендарного француза может не хватить времени — ищет новый клуб.

Зизу вполне мог бы попасть в нашу рубрику Стиляга дня, но на эту роль есть другой кандидат — .

Защитник «Тоттенхэма» — любитель искусства. Сходил посмотреть на работы легендарного Бэнкси.

На этом наш выпуск завершен. Желаем вам отдохнуть на выходных и хорошенько выспаться, берите пример с !