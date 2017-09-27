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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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«Реал» анонсировал продление контракта с Асенсио

сегодня, 19:19

Пресс-служба «Реала» сообщает о том, что клубу удалось договориться с полузащитником Марко Асенсио о продолжении сотрудничества.

29 сентября (завтра) 21-летний футболист поставит подпись под новым трудовым договором со «сливочными», действие которого будет рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в контракте игрока пропишут отступные в размере 500 млн евро.

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Все комментарии
жменя семечек ответил King of Russia
сегодня в 19:41
King of Russia:
классный футболист, я бы хотел видеть его в Спартаке.
всего 500 миллионов евро, и он ваш ) президент псж , и гинер с миллером сразу пойдут и повесятся )
ROMA DROGBA
сегодня в 19:33
Забыли анонсировать анонсирование
King of Russia
сегодня в 19:32
классный футболист, я бы хотел видеть его в Спартаке.
Donetsk_the_BEST
сегодня в 19:31
Молодцы, а все это сделано ради того чтобы увеличить отступные, ну и правильно, если такие как ПСЖ захотят его выкупить, то просто не смогут это сделать)
Игрок хорош, очень нравится, как и остальная молодежь в виде Васкеса, Себальоса, Майораля.
No problem
сегодня в 19:31
Збс.
ermak6848
сегодня в 19:27
Хорошая Новость
milan-f
сегодня в 19:24
будущий Рон. молодцы
жменя семечек
сегодня в 19:24
тут один эксперт(зовут валерой) продвигает версию, что это карпин его открыл? ))
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