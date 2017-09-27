«Реал» анонсировал продление контракта с Асенсио

Пресс-служба «Реала» сообщает о том, что клубу удалось договориться с полузащитником Марко Асенсио о продолжении сотрудничества.

29 сентября (завтра) 21-летний футболист поставит подпись под новым трудовым договором со «сливочными», действие которого будет рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что в контракте игрока пропишут отступные в размере 500 млн евро.

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