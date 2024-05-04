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Слишкович изменил внутриклубную атмосферу в «Спартаке»

вчера, 13:48

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович сделал атмосферу в клубе более дружелюбной. Например, бывший наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не пускал клубный персонал на тренировки основной команды. Босниец снял эти ограничения.

Также Слишкович использует более приятельский формат в общении с игроками, нежели его предшественник, не стесняется шутить, много времени уделяет индивидуальным беседам и не подвержен суевериям.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 18:21
Не спешите с дифирамбами, в итоге может оказаться, что он Каррера_2.0 :D
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:18
Короче антидисциплинатор....
Шаляй-валяй каждый сам себе режиссёр....
Скоро новая "Ромашка" вырастет....
ABir
ABir
вчера в 16:12
Сейчас по прошествии времени Абаскаль кажется каким-то зомбированным персонажем, который не понимал важности микроклимата в коллективе.
galem72
galem72
вчера в 15:54
Временные улучшения в игре и результатах — следствие смены тренера по ходу сезона. Практически всегда в таких ситуациях в коллективе загорается креативная звёздочка и футболисты просыпаются ото сна, ненадолго пропадает уныние, открывается второе дыхание и появляется задор. Жаль только, что это быстро проходит.
То, что босниец проводит свои организационные послабления, говорит только лишь о стиле и принципах его работы, не более. Рассуждать об этом в положительном ключе невозможно, т.к. нужно время для проявления результата.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:14
Следующего тренера нужно в цирке искать..., чтобы этот мясной зверинец тренировать...
112910415
112910415
вчера в 14:01
эх, раньше надо было !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:54
Давайте парни, ну чувствуется второй Каррера, можно ещё за медали побороться.
Пораньше бы сменил он Гильермо, даже представить не мог, что это такой амбициозный и образованный сотрудник
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:51
Дружеские отношения это когда говоришь негру что он негр и тот не обижается, а ржёт !
m5teyprm35r2
m5teyprm35r2
вчера в 13:51
Давно надо было рыжего беса изгонять
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