Слишкович изменил внутриклубную атмосферу в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович сделал атмосферу в клубе более дружелюбной. Например, бывший наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не пускал клубный персонал на тренировки основной команды. Босниец снял эти ограничения.
Также Слишкович использует более приятельский формат в общении с игроками, нежели его предшественник, не стесняется шутить, много времени уделяет индивидуальным беседам и не подвержен суевериям.
Пораньше бы сменил он Гильермо, даже представить не мог, что это такой амбициозный и образованный сотрудник
Пораньше бы сменил он Гильермо, даже представить не мог, что это такой амбициозный и образованный сотрудник
То, что босниец проводит свои организационные послабления, говорит только лишь о стиле и принципах его работы, не более. Рассуждать об этом в положительном ключе невозможно, т.к. нужно время для проявления результата.
То, что босниец проводит свои организационные послабления, говорит только лишь о стиле и принципах его работы, не более. Рассуждать об этом в положительном ключе невозможно, т.к. нужно время для проявления результата.