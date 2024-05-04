Слишкович изменил внутриклубную атмосферу в «Спартаке»

1714819737

вчера, 13:48

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» сделал атмосферу в клубе более дружелюбной. Например, бывший наставник «красно-белых» не пускал клубный персонал на тренировки основной команды. Босниец снял эти ограничения.

Также Слишкович использует более приятельский формат в общении с игроками, нежели его предшественник, не стесняется шутить, много времени уделяет индивидуальным беседам и не подвержен суевериям.