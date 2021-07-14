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130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака

вчера, 20:00
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Просьба неадекватная, а момент — уморительный.

Кьеллини своим захватом создал шедевры

На днях подумалось, что люди, которым сейчас от восемнадцати до сорока, в восемьдесят лет будут скидывать друг другу мемы. Почти как нынешние пенсионеры бросают картинки с поздравлениями на все мыслимые и немыслимые праздники. Но язык графических шуток — универсальный, в отличие от языка открыток.

На каждом крупном футбольном турнире находится вирусный эпизод, который позволяет символически резюмировать турнир и посмеяться. В этом случае Кьеллини схватил за шкирку Сака, а попутно поставил рекорд. Не удивительно, что его решение нашло поддержку тренера «Ромы» Моуриньо:

То, как Джорджо сфолил на Сака, объясняет разницу. Кьеллини допустил единственную ошибку за 120 минут и был вынужден нарушить правила. Он находчивый парень.

Когда я с МЮ играл против них, то подумал, что эти двое — Кьеллини и Бонуччи, должны читать лекции, как следует обороняться.

Тактически то решение было идеальным – сознательная желтая карточка. Ошибка вправду единичная, гол Шоу – на совести крайних защитников Италии. Но также важно, что момент Кьеллини и Сака открыл путь к творчеству.

Многие шутки связаны с тем, что Кьеллини спасает Бакайо от неприятностей.

«Кьеллини – хороший человек».

«Кьеллини спас Сака жизнь».

Не приближайтесь к рельсам, когда видите поезд рядом:

130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака

130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака

Шутку про топпинг для пиццы активно использовали на протяжении всего Евро фанаты сборной Италии. Закономерно, что старина Кьеллини не одобрил ананасы на легендарном итальянском блюде:

Эффект от работы Кьеллини – не все львы себя показали:

Разумеется, нашлись параллели в мультфильмах:

В кино не обошлось без аналогии, но суровой – с отсылкой к эпизоду из «Клана Сопрано»:

Кьеллини не пускает Сака к поезду, что домчит его до реализованного пенальти в серии:

От Джорджо можно попытаться убежать, но вряд ли получится:

Отдельный шедевр создали с помощью искусственного интеллекта, что стилизует фотографии под работы известных художников. Винсент гордился бы такой картиной.

Еще одна отсылка к вечному искусству – подправили полотно Анри Маттиса «Танец», одна из двух версий которого находится в «Эрмитаже»:

И как обойтись без знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Адама», что поражает посетителей Сикстинской капелы? В этом случае сотворили победу на чемпионате Европы – тоже неплохо:

Турнир вообще получился веселым:

Англичане подписывают петицию о финале

Английские фанаты стали главным разочарованием Евро, если говорить не о футболистах или сборных. Освистывание чужих гимнов, избиение зрителей финала – не обязательно фанатов в футболках Италии, просто иностранцев, загаженные улицы Лондона, проявление расизма в адрес своих игроков. И история с травлей ребенка – безобразие.

Такие фанаты не заслужили победу в финале. Зато у них хватает ума подписывать петицию, чтобы финал Италии и Англии переиграли. На основании того, что Бонуччи, Кьеллини и компания работали жестко. Во-первых, Райс и Филлипс не из теста – били костью в кость весь турнир. Во-вторых, если в предыдущих матчах к Кёйперсу были вопросы, то в финале опытный рефери собрался и выдержал одну линию поведения.

В-третьих, а где петиция о переигровке полуфинала Англии и Дании? Там результативная ошибка рефери. Правильно Бонуччи сделал в отместку за неуважение к итальянскому гимну и всем соперникам со стороны хозяев на «Уэмбли» — потроллил фанатов выкриками, что кубок едет в Рим:

Джорджо оказался идеальным капитаном

Кьеллини на данный момент является свободным агентом. Из-за загруженности на Евро не успел обсудить новый контракт с «Ювентусом» на год. Зато был полностью поглощен задачей — выиграть трофей со сборной, а это даже Мальдини не удалось. Готов был применять аргентинскую «магию» — кричал «Кирикочо», когда Сака бил пенальти.

Эта традицию-суеверие придумал Билардо – чемпион мира с Аргентиной. Когда тренер работал на клубном уровне, то отправлял одного из фанатов по фамилии Кирикочо встречать соперников. В клубе верили, что присутствие парня приносит неудачу. Позже игроки из Аргентины начали выкрикивать эту фамилию, чтобы соперник промахнулся.

Так делал вратарь «Севильи» в прошлом сезоне, когда пытался отразить удар Холанда с пенальти, а Эрлинг его потом передразнил. Капдевила кричал «заклинание» в финале ЧМ-10 Роббену. Оно популярно в Европе, особенно с Испании. Не удивимся, если Кьеллини тоже суеверный парень, как и многие игроки.

Итальянцы разок забыли Виалли перед матчем с Турцией, когда отправлялись на стадион. А потом Джанлука постоянно разыгрывал «опоздание» на удачу. Зато на поле все игроки Италии были четкими, как Кьеллини. Морально капитан отработал идеально. И против Альбы перед серией, показав сопернику, что готовы ко всему. И перед финалом, когда англичане освистывали гимн Италии:

Разозлился и сыграл, как подобает великому чемпиону. А в историю с вирусным мемом попал не первый раз. Помните, как его кусал Суарес? Наверное, так у Джорджо на роду написано. Но теперь, в отличие от ЧМ-2014, смог затащить в постель еще и кубок Европы. Скопировал маэстро Фабио Каннаваро, что точно так же праздновал победу на кубке мира в 2006-м:

Если Нойер и Мбаппе – в сборной разочарований Евро-2020, то Кьеллини — герой и капитан, который привез домой кубок Европы. Через месяц королю исполнится 37 лет, праздновать будут всей Италией.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
турнир уже в истории ...
Верг
Верг
сегодня в 05:18
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 22:50
А Датчани молчат про левую пенальти
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:43
Что такое - 130 тысяч, это "капля в море",
Тогда, как миллионы и миллионы хотели бы переиграть полуфинал.......Англия-Дания....
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:40
а че они петиции после пенальти стерлинга не собирали то?!))) ахаххаа
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:24
Реально смешно))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:01, ред.
Сака нулевой он
hoper
hoper
вчера в 21:20
Чванливые саксы обделались и теперь ищут способ как испортить праздник Италии.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:34
Привет дружище.Ну пусть ...130 тысяч встанет на коленей👎Датчан. За не справедливую пенальти ворота дачан.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 20:28
Началось в деревне утро)!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:17
...130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака....

А эти 130 тысяч человек не просят переиграть полуфинал Евро, Англия-Дания, из-за пенальти, которого не было, и при том, что, когда был назначен несуществующий пенальти в ворота сборной Дании, ещё и второй мяч находился на поле, но судья этого "не заметил"... Несуществующий пенальти, который был ключевым моментом в этой игре, который коренным образом помог сборной Англии быть финалистом -Евро-2020....

Надо быть последовательными в таком случае, надо, во-первых, переиграть полуфинал...
А уж потом посмотрим, будет ли, во-вторых, или сборная Дании будет играть в финале....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 20:13
Боюсь тогда придёться переигрывать Чемпионаты со времён "Руки Бога"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:06
Может ещё компенсацию выплатить проигравшим!
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