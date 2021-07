...130 тысяч человек просят переиграть финал Евро. Всё из-за великого эпизода с Кьеллини и Сака....

1626282014

вчера, 20:00

Просьба неадекватная, а момент — уморительный.

Кьеллини своим захватом создал шедевры

На днях подумалось, что люди, которым сейчас от восемнадцати до сорока, в восемьдесят лет будут скидывать друг другу мемы. Почти как нынешние пенсионеры бросают картинки с поздравлениями на все мыслимые и немыслимые праздники. Но язык графических шуток — универсальный, в отличие от языка открыток.

На каждом крупном футбольном турнире находится вирусный эпизод, который позволяет символически резюмировать турнир и посмеяться. В этом случае Кьеллини схватил за шкирку Сака, а попутно поставил рекорд. Не удивительно, что его решение нашло поддержку тренера «Ромы» Моуриньо:

То, как Джорджо сфолил на Сака, объясняет разницу. Кьеллини допустил единственную ошибку за 120 минут и был вынужден нарушить правила. Он находчивый парень. Когда я с МЮ играл против них, то подумал, что эти двое — Кьеллини и Бонуччи, должны читать лекции, как следует обороняться.

Тактически то решение было идеальным – сознательная желтая карточка. Ошибка вправду единичная, гол Шоу – на совести крайних защитников Италии. Но также важно, что момент Кьеллини и Сака открыл путь к творчеству.

Многие шутки связаны с тем, что Кьеллини спасает Бакайо от неприятностей.

«Кьеллини – хороший человек».

«Кьеллини спас Сака жизнь».

Не приближайтесь к рельсам, когда видите поезд рядом:

Chiellini salva Saka che poteva finire veramente male. pic.twitter.com/ZugayUHZIL — ST | Curiosità (@situazionitipo) July 14, 2021

Шутку про топпинг для пиццы активно использовали на протяжении всего Евро фанаты сборной Италии. Закономерно, что старина Кьеллини не одобрил ананасы на легендарном итальянском блюде:

Chiellini mentre salva il paese... pic.twitter.com/cXDlFoexCE — Si, sono José (@Giuseppedimagg) July 14, 2021

Эффект от работы Кьеллини – не все львы себя показали:

Разумеется, нашлись параллели в мультфильмах:

Chiellini really told Saka to come here boy pic.twitter.com/ctZgqXwo9k — Paul Pogba's shooting sleeve (@ajjurae_) July 11, 2021

В кино не обошлось без аналогии, но суровой – с отсылкой к эпизоду из «Клана Сопрано»:

Chiellini and Saka

(Graphic description) ha!ha! pic.twitter.com/S7A0HcLpAK — Oscar Andres (@OscarAndresML) July 11, 2021

Кьеллини не пускает Сака к поезду, что домчит его до реализованного пенальти в серии:

От Джорджо можно попытаться убежать, но вряд ли получится:

Отдельный шедевр создали с помощью искусственного интеллекта, что стилизует фотографии под работы известных художников. Винсент гордился бы такой картиной.

Еще одна отсылка к вечному искусству – подправили полотно Анри Маттиса «Танец», одна из двух версий которого находится в «Эрмитаже»:

Saka prova a fuggire dal dipinto "La Danse” (1910) di Henri Matisse, ma Chiellini lo riprende pic.twitter.com/HXhSsYEuJN — N-Parola Mario Balotelli Cyborg (@Balotellicyborg) July 12, 2021

И как обойтись без знаменитой фрески Микеланджело «Сотворение Адама», что поражает посетителей Сикстинской капелы? В этом случае сотворили победу на чемпионате Европы – тоже неплохо:

Турнир вообще получился веселым:

What a tournament! #EURO2020 has been a movie.



Although, at Footbolé we tend to see things a little differently...#NFT #NFTCommunity pic.twitter.com/zJEdJwq5uA — Never Full Time (@NFTfootbole) July 12, 2021

Англичане подписывают петицию о финале

Английские фанаты стали главным разочарованием Евро, если говорить не о футболистах или сборных. Освистывание чужих гимнов, избиение зрителей финала – не обязательно фанатов в футболках Италии, просто иностранцев, загаженные улицы Лондона, проявление расизма в адрес своих игроков. И история с травлей ребенка – безобразие.

Такие фанаты не заслужили победу в финале. Зато у них хватает ума подписывать петицию, чтобы финал Италии и Англии переиграли. На основании того, что Бонуччи, Кьеллини и компания работали жестко. Во-первых, Райс и Филлипс не из теста – били костью в кость весь турнир. Во-вторых, если в предыдущих матчах к Кёйперсу были вопросы, то в финале опытный рефери собрался и выдержал одну линию поведения.

В-третьих, а где петиция о переигровке полуфинала Англии и Дании? Там результативная ошибка рефери. Правильно Бонуччи сделал в отместку за неуважение к итальянскому гимну и всем соперникам со стороны хозяев на «Уэмбли» — потроллил фанатов выкриками, что кубок едет в Рим:

Bonucci giving it "its coming to Rome” hahahahahaha pic.twitter.com/PrQlZbmQ7q — Chris (@Chrischenko) July 11, 2021

Джорджо оказался идеальным капитаном

Кьеллини на данный момент является свободным агентом. Из-за загруженности на Евро не успел обсудить новый контракт с «Ювентусом» на год. Зато был полностью поглощен задачей — выиграть трофей со сборной, а это даже Мальдини не удалось. Готов был применять аргентинскую «магию» — кричал «Кирикочо», когда Сака бил пенальти.

Эта традицию-суеверие придумал Билардо – чемпион мира с Аргентиной. Когда тренер работал на клубном уровне, то отправлял одного из фанатов по фамилии Кирикочо встречать соперников. В клубе верили, что присутствие парня приносит неудачу. Позже игроки из Аргентины начали выкрикивать эту фамилию, чтобы соперник промахнулся.

Так делал вратарь «Севильи» в прошлом сезоне, когда пытался отразить удар Холанда с пенальти, а Эрлинг его потом передразнил. Капдевила кричал «заклинание» в финале ЧМ -10 Роббену. Оно популярно в Европе, особенно с Испании. Не удивимся, если Кьеллини тоже суеверный парень, как и многие игроки.

Итальянцы разок забыли Виалли перед матчем с Турцией, когда отправлялись на стадион. А потом Джанлука постоянно разыгрывал «опоздание» на удачу. Зато на поле все игроки Италии были четкими, как Кьеллини. Морально капитан отработал идеально. И против Альбы перед серией, показав сопернику, что готовы ко всему. И перед финалом, когда англичане освистывали гимн Италии:

6 out of 7 games at Wembley, including the final.



They booed their national anthem. They booed them off the park.



This man smiles through it and drops a masterclass.



Giorgio Chiellini leaves Euro 2020 with a better legacy than any English defender ever.



🇮🇹🇮🇹🇮🇹 ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/i2JRpgoZSr — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 13, 2021

Разозлился и сыграл, как подобает великому чемпиону. А в историю с вирусным мемом попал не первый раз. Помните, как его кусал Суарес? Наверное, так у Джорджо на роду написано. Но теперь, в отличие от ЧМ -2014, смог затащить в постель еще и кубок Европы. Скопировал маэстро Фабио Каннаваро, что точно так же праздновал победу на кубке мира в 2006-м:

Bonucci and Chiellini woke up like this 😅🏆🇮🇹



(via bonuccileo19/IG) pic.twitter.com/RGMCYiygNl — ESPN FC (@ESPNFC) July 12, 2021

Если Нойер и Мбаппе – в сборной разочарований Евро-2020, то Кьеллини — герой и капитан, который привез домой кубок Европы. Через месяц королю исполнится 37 лет, праздновать будут всей Италией.