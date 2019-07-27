Колашинац-Супермен на улицах Лондона

вчера, 11:00

Дерзкое вооруженное нападение в Лондоне было отбито защитником «Арсенала». «Соккер.ру» - о том, как Сеад Колашинац мгновенно стал героем.

Сложно себе представить, что подобное может случиться в не самом потаенном уголке Лондона прямо среди бела дня. Полузащитник «Арсенала» Месут Озил со своей женой подвозил на своем «Мерседесе» одноклубника Сеада Колашинаца. Надо отметить, что немец и босниец очень дружны за пределами футбольного поля.

Озил помогал Колашинацу с адаптацией в Англии, они очень много времени проводят вместе – их отношения по-настоящему можно назвать дружескими. А Сеад показал еще, что такое заступиться за друга. Их «Мерседес» остановили два мотоциклиста, которые попытались открыть дверь со стороны водителя. Им почти удалось достать Озила с водительского сиденья, чтобы ограбить его. Но сколь дерзкой была их атака, столь отчаянной оказалась реакция Колашинаца.

Тот выскочил с пассажирского места и буквально коршуном налетел на одного из нападавших, который явно такого не ожидал – несмотря на наличие ножа в руках, ему пришлось отступить. Напарник нападавшего попытался зайти к Колашинацу с другой стороны, но и того Сеад стремительно отогнал.

Правда, на этом атака не закончилась. Колашинац сел в машину, и Озил, который все это время ждал друга и был готов ударить по газам, рванул с места. Грабители не успокоились и продолжили преследование «Мерседеса» - оно продолжалось более километра. Нападавшие были в шлемах и на мотоциклах без регистрационных номеров.

Видимо, поэтому они так нагло преследовали футболистов. Озил же знал, куда ехать. Он примчался к знакомому ему турецкому ресторану и бросился в него. Перед этим, уходя от погони, которая продолжалась около 5-10 минут, на ходу Озил позвонил знакомому владельцу ресторана и попросил вызвать полицию. Продолжать атаку в таком людном месте грабители не стали и скрылись. Причем за все это время им удалось избежать встречи с полицией, которая после сообщения о нападении перекрыла ближайшие улицы, но отыскать злоумышленников не удалось.

Свидетельница атаки из ресторана Азука Алинта рассказала, как выглядел Озил:

Он был совершенно испуганным. Как и любой бы выглядел после нападения мужчин с ножами. Он выглядел так, словно спасал свою жизнь. Полагаю, что так и было. Он скрылся в ресторане с мотоциклистами на хвосте.

Впрочем, стресс не сказался на тренировочном процессе Озила и Колашинаца. «Арсенал» же со своей стороны предложил игрокам помощь психолога, если она необходима. Судя по тому, как бойко Сеад отбился от атаки, с психологической устойчивостью у него все в полном порядке. В стороне не осталось руководство Премьер-Лиги. Но оно предупредило, что не стоит повторять подвиг Колашинаца, поскольку «не каждый может оказаться столь удачливым», а это грозит большими неприятностями, риском не только для здоровья, но и для жизни. Поэтому копировать поведение Сеада не рекомендуется. Лучше действовать максимально безопасно.

Также Премьер-Лига планирует проверить безопасность футболистов, что было сделано несколько лет назад, когда нападению подвергся Джордон из «Борнмута». Три года назад грабитель по похожей схеме атаковал Энди Кэрролла из «Вест Хэма», когда он возвращался домой с тренировки. Кстати, тогда нападавшего удалось вычислить и арестовать.

Случаев, когда футболисты подвергаются нападению грабителей, в истории немало. Как правило все заканчивается тем, что у них отбирают дорогие часы, что и пытались сделать нападавшие и в этот раз. Но не каждый раз спортсменам удается дать вот такой героический отпор. Не удивительно, что история подвига Колашинаца стала поводом для массовых обсуждений в Англии. Даже знаменитый боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал видео того, как Колашинац отгоняет преступников:

У него хороший прыжок, он грамотно двигается. Конечно, не видно, как он наносит удар кулаком. Трудно сказать, какова у него техника удара. Но его работа ногами хороша, он довольно подвижен, по-боксерски.

А заодно история породила массу забавных мемов в социальных сетях – благо, закончилось все хорошо, и можно пошутить на эту тему, тем более что сами футболисты нисколько не выглядят потрясенными сейчас.

Another day to appreciate the tank, Sead kolasinac pic.twitter.com/PTomnLWsme — Aubameyang!! (@bryoshavin) July 27, 2019

Kolasinac: fighting off two armed robbers

Ozil: pic.twitter.com/dFXzF92Stu — sammy (@AcrSammy) July 26, 2019

True story of what happened when Arsenal players Kolasinac and Ozil were attacked. #afc pic.twitter.com/DPT4gm81Nk — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) July 26, 2019

Kolasinac whenever a teammate is in trouble pic.twitter.com/VpAUEZAcCP — ً (@sidvillainy) July 26, 2019

Sead Kolasinac and 6️⃣ other footballers who acted as real-life superheroes



What kind of daft sod would try to burgle Duncan Ferguson's house? 👇



➡️ https://t.co/kPsbAq2SsS

✍️ @otheralexreid pic.twitter.com/Iv74CGrSyN — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) July 26, 2019

#Kolasinac

How Ozil fans see Kolasinac 😂😂 pic.twitter.com/uIoR4n9E4Z — The African Redemption President (@kintu_raymond) July 26, 2019

Кстати, в похожей ситуации однажды оказался защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он со своей семьей в Турине вышел из дилерского центра «Феррари», когда к нему подошел человек в маске, направил на него пистолет и потребовал часы. Реакция Леонардо злоумышленника удивила: Бонуччи ударил того в лицо и погнался за ним. Убегая, злодей кричал, что пристрелит его, но угрозу, к счастью, не реализовал, предпочитая удирать.

А шотландец Данкан Фергюсон показал смысл выражения «мой дом – моя крепость». Когда ночью к нему в дом прокрались два вора, они встретили сонного и очень злого Данкана. Один из воров скрылся, а второго Фергюсон заломал и удерживал до прибытия полиции, причем после общения с Данканом ему пришлось оказывать медицинскую помощь. А Крис Камара в 2014 году в Бразилии смог выполнить функцию полиции. Он устроил погоню за уличным вором в Рио-де-Жанейро, настиг его и сдал куда следует. Правда, потом получил нагоняй от полиции и британского консульства, потому что неоправданно рисковал здоровьем, ведь многие из грабителей вооружены.

Так что если ты не гигант-Фергюсон или не Колашинац по прозвищу «Танк», то лучше думать в первую очередь о безопасности.