Команда героев. Принципы выживания ЦСКА

Накануне каждого сезона пророки от футбола обещают, что у ЦСКА сядут батарейки, но армейцы остаются на плаву. «Соккер.ру» находит причины, помогающие ЦСКА выживать.

Простите за формулировку, но нынешнее существование ЦСКА – это действительно выживание, а не полноценная жизнь. Но это не мешает иметь разные точки зрения на сложившуюся в армейском клубе ситуацию. Видели когда-нибудь бедных интеллигентов? Они выживают красивее, чем иные живут. Понятно, что подход ЦСКА и особенно их успешность раздражает конкурентов, но многие ли смогут сделать кисель из воды? Так что наравне с осуждением, которое было в недавней статье с резонансным названием, уместно и восхищение. Быть может, некоторые принципы выживания армейцев вам не понравятся, но Гинеру удалось продлить срок службы команды и состава, его система работает, хотя в другом клубе в аналогичной обстановке уже давно бы подняли руки вверх.

Избегать травм и усталости любой ценой

Настолько ограниченный состав необходимо защищать всеми доступными средствами от внешних опасностей. Представляете в ЦСКА эпидемию травм, которая накрыла «Спартак» в сентябре? Это же катастрофа. Между тем, у армейцев сейчас четыре футболиста основного состава имеют проблемы со здоровьем: Головин, Вернблум, Василий Березуцкий и Дзагоев. Однако возвращения в строй, как минимум, троих из четверых ждут после паузы на игры сборных. Во-первых, нужно отметить профессиональную работу докторов, физиотерапевтов и тренера по физической подготовке – риск получения повреждения из-за внутренних просчетов сведен к минимуму.

Но от усталости никуда не деться, когда играешь ограниченной обоймой, поэтому каждый год в ноябре ЦСКА традиционно попадает в функциональную яму. С этим в клубе мирятся и воспринимают как неизбежное зло, в конце осенней части сезона – нормально, главное, чтобы не раньше. Для снижения нагрузки на футболистов армейцы пользуются любой возможностью, особенно любопытна система взаимодействия с национальными командами. Все возрастные защитники завершили международные выступления в прошлом году, Вернблум тоже ушел из сборной, Дзагоев за последние два года сыграл за сборную России три матча. Интересная свежая ситуация с Головиным: в ЦСКА заявили, что полузащитнику потребуется две недели на восстановление, а Черчесов сказал, что врач армейцев «переборщил», и Александр будет в строю через 4-5 дней. ЦСКА не хотел отдавать Головина сборной на товарищеские матчи?

Пользоваться максимальной лояльностью футболистов

Конечно же, все эти истории о взаимоотношениях со сборными – чистое совпадение, и в ЦСКА нет никакого секретного внутреннего циркуляра, поощряющего игроков за игнорирование международных матчей в составе национальных команд. Но если на секундочку допустить такую возможность, то нужно будет сказать о крайней преданности футболистов своему клубу. Их мало, но они в красно-синюю полоску, для игроков ЦСКА реально на первом месте. Массимо Каррера после завоевания чемпионского сезона бравировал тем, что «Спартак» стал семьей, у «красно-белых» скорее сложилась удачная химия на фоне общего подъема, настоящая семья – у армейцев.

С суровыми буднями, четким разделением мира на «своих» и «чужих», с семейными торжествами и несчастьями, которые касаются каждого. Даже иностранцы Вернблум и Фернандес готовы «порвать» за ЦСКА, не говоря о россиянах. Каждый прилагает 100% усилий, чтобы быть максимально полезным. Могут быть личные разногласия и конфликты, но это не мешает тянуть лямку во всю силу и в одном направлении, сохраняя неизменную лояльность к клубу. Можно было бы допустить, что с другими игроками у Гинера не получилось бы вести достойную жизнь, но это допущение несправедливо. Глупо считать, что ЦСКА повезло с преданными игроками, команда строилась из футболистов с соответствующими качествами согласно изначально заложенной модели. Конечно, попадались плевелы среди зерен, но селекция сделала свое дело, и на этом ценном багаже верности армейцам удается неплохо держаться, когда наступили «голодные» годы.



Главный трансферный успех ЦСКА

Однозначно расставлять турнирные приоритеты

После победы над «Уралом» защитник «Спартака» Сердар Таски без задней мысли озвучил один из законов ЦСКА: «Чемпионат России сейчас более важен, чем Лига чемпионов, ведь по его итогам определится, попадем ли мы в Лигу чемпионов или Лигу Европы на будущий сезон». Все гениальное просто. Для ЦСКА, который пятую осень подряд представляет Россию в ЛЧ, попадание в основную сетку главного турнира континента – задача первого порядка. Это дает клубу гарантированно около 17 миллионов евро, но когда начинается групповой этап, «красно-синие» уже задумываются о том, чтобы не остаться без этих же 17 миллионов евро следующей осенью. Это принцип, необходимый для существования клуба. Победы в Лиге чемпионов и возможный выход в весеннюю стадию турнира – лирика. Тем более, это форсированная подготовка к февральским матчам и риск провалиться в решающей части чемпионата. Что недопустимо. Можете называть это неправильным, парадоксальным, лицемерным и каким угодно еще явлением, но это реально помогает ЦСКА обеспечивать себя ближайшим будущим.

Принимать подарки судьбы и не делать их соперникам

Перенесемся на футбольное поле, где ЦСКА не может себе позволить расхлябанность и неэффективность. Конвейер результатов армейцев приводится в движение не только «запланированными» победами, но и умением выгрызать успехи в ничейных матчах или подписывать мировые там, где грозит поражение. На войне все средства хороши. Леонид Федун как-то пожелал, чтобы «Спартак» радовал его хотя бы «тухленькими» победами. Но какой эпитет ни поставь перед викторией – она приносит три очка. Это простое правило, но не все о нем знают. К ЦСКА это, конечно же, не относится. Армейцы могут не радовать красочной игрой, выигрывать за счет спорных пенальти или убаюкивать соперников пешеходным темпом, но факт остается фактом – в клубе Гинера знают цену результатам и умеют их добывать. Но случаются и сбои: к примеру, нереализованный Натхо пенальти в матче с «Уфой» - это невольное нарушение неукоснительного принципа. Бибрас сделал подарок сопернику, ЦСКА упустил возможность набрать три очка. Это против внутренних правил, хотя именно с пенальти у армейцев давние проблемы, словно это некая компенсация за удачу в других сферах.

