Линия контроля. Россия против Ирана

Сборная Ирана посетит место проведения будущего чемпионата мира, а Россия сыграет с еще одной командой из Азии, отобравшейся на мундиаль. «Соккер.ру» - о встрече в Казани.

Старые счёты

У сборной России уже есть опыт встреч с командой Ирана. В 2011 году наша команда под руководством Адвоката провела товарищеский матч с иранцами на нейтральной территории – в Абу-Даби. Игра получилась катастрофической со всех точек зрения: пустой 50-тысячный стадион оставлял гнетущее впечатление, а 2500 человек, разбросанных на трибунах, сопровождали отвратительную «выколи глаз» игру свистом. Да еще и сборная России проиграла, пропустив единственный мяч на последней минуте. Сегодня есть шанс сыграть в более пригодной для футбола атмосфере и взять реванш у «Принцев Персии». Нужно брать пример со сборной СССР, которая встречалась с Ираном трижды, в том числе в четвертьфинальном матче Олимпиады-1976, и выиграла все три матча.

Соперник. Иран = 25 место в рейтинге ФИФА, участник ЧМ-2018

Путь на ЧМ-2018. Азиатский отбор на мундиаль растянут на два с половиной года, Иран как сборная с высоким рейтингом вступил в борьбу со второго раунда квалификации и попал в группу с Оманом, Туркменией, Гуамом и Индией. Иранцы легко выиграли квинтет: 6 побед, 2 ничьих, разница мячей 26-3. Третий и финальный для себя раунд сборная Ирана тоже прошла без поражений, выиграв группу, в которой соперничала с Южной Кореей, Сирией, Узбекистаном, Китаем и Катаром. «Львы Ирана» вступили в борьбу за попадание на чемпионат мира 16 июня 2015 года, а 12 июня 2017-го официально оформили выход на мундиаль, став всего лишь третьим зарегистрированным участником форума в России после хозяйской сборной и команды Бразилии.

Тренер. Известный по роли помощника сэра Алекса Фергюсона в МЮ и по самостоятельной работе в «Реале» и сборной Португалии Карлуш Кейруш возглавил сборную Ирана шесть лет назад – серьезный срок для европейца во главе национальной команды из другой части света. Кубок Азии 2015 года португальцу не покорился – Иран досадно уступил Ираку в серии пенальти четвертьфинальной встречи после впечатляющей перестрелки (3:3), зато в отборах чемпионатов мира Карлуш своих работодателей не подводит: на бразильский мундиаль сборная Ирана также завоевала прямую путевку, хотя и не столь уверенно, как в этот раз. В Федерации футбола Ирана не строят грандиозных планов на грядущий чемпионат мира, и сам Кейруш адекватно оценивает способности своих футболистов. Тем не менее, иранцы хотят выступить лучше, чем в Бразилии, где они сыграли вничью с Нигерией, пропустили решающий гол от Месси на 90+1 минуте в матче с аргентинцами, а напоследок проиграли Боснии и Герцеговине. После ЧМ-2014 Карлуш Кейруш подавал в отставку, но все-таки остался в сборной Ирана еще на один цикл, и пока дела у него идут хорошо.

Состав. Большинство игроков сборной Ирана выступают в домашнем чемпионате, но есть место и легионерам, причем многие из них нам знакомы. Сердар Азмун, Саид Эзатолахи, Милад Мохаммади выступают в РФПЛ за «Рубин», «Амкар» и «Ахмат» соответственно, а вратарь Алиреза Хагиги, ныне обитающий в Швеции, тоже был связан с Казанью, хотя заиграть в «Рубине» так и не смог. Сердар Азмун, между прочим, стал лучшим бомбардиром сборной Ирана в отборочном турнире, но статус главной звезды национальной команды забирать себе не спешит. Говорит, что в сборной Ирана все звезды. Самые известные фамилии встречаются в атакующей линии, здесь люди, выступающие в европейских чемпионатах, которых Кейруш отследил по иранским корням и привлек в национальную команду. Так в сборной Ирана появился Реза Гуджаннежад, перебравшийся в Нидерланды в 8-летнем возрасте, привлекавшийся в молодежные сборные Германии Ашкан Дежага и уроженец Швеции Саман Годдос.

Игровой стиль. Со времен чемпионата мира в Бразилии Кейруш не отказался от схемы с четырьмя защитниками. Иногда Ирак использует расстановку 4-2-3-1, но чаще игровой чертеж больше похож на 4-5-1. Иранцы играют в организованный, вязкий, даже пресный футбол, но это приносит результат. В отборочном турнире у них была серия из двенадцати матчей без пропущенных мячей, любимый счет у сборной Ирана, как вы догадались, 1:0, впрочем, 2:0 и нулевая ничья тоже котируются. Не думаю, что сегодняшний соперник позволит себе столько вольностей и рикошетов, как корейцы в предыдущем контрольном матче. Сборной России предстоит показать инструменты для взлома организованной обороны и при этом держать в уме риск напороться на контратаки противника.

Наши задачи

Они, по большому счету, не меняются от одного контрольного матча к другому, хотя Кубок Конфедераций, по идее, должен был стать важным рубежом на этапе подготовки к чемпионату мира. Теперь все шутки в сторону, а о смотринах нужно забыть – Черчесов должен наигрывать сильнейший состав прямо сейчас, либо то сочетание, которое, по его мнению, будет наилучшим образом готово к решению задач на домашнем турнире через восемь месяцев. Конкретная задача на нынешний сбор – совместить в атаке Кокорина и Смолова. Это первое. Во-вторых, проверить в условиях, приближенных к боевым, претендентов на позиции латералей – Марио Фернандеса и Константина Рауша. Есть мнение, то они могут оказаться полезнее на этих позициях, чем Самедов и Жирков. С основной тройкой центральных защитников Черчесов, похоже, определился, сочетание Кудряшов – Васин – Джикия он не разбивает с Кубка Конфедераций. А вот полузащита предстанет в экспериментальном сочетании. К сожалению, никак не получается собрать вместе всех сильнейших хавбеков. На этот раз вне сборной Глушаков, Зобнин, Головин и Дзагоев, в средней линии по-прежнему царит творческий беспорядок, и прямо сейчас Черчесов может создать только видимость порядка.

Прямая речь

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Не люблю слово „ротация“. Звучит так, будто чужой игрок к тебе в команду попал. Но изменения в составе по сравнению с матчем против Южной Кореи, конечно, возможны. Что касается ближайшего соперника, то загляните в рейтинг ФИФА – команда Ирана стоит выше нас. Считаю, что иранцы выше классом, чем корейцы, при этом это такая же быстрая команда, их объединяет системность, примерно одна расстановка. Но иранцы более крепкие в единоборствах, атлетичные».

Черчесов и игра в загадочность

Карлуш Кейруш, главный тренер сборной Ирана: «Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке Конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной».

Саид Эзатолахи, полузащитник «Амкара» и сборной Ирана: «Я выступаю в российской лиге и видел матчи сборной России. Сейчас она переживает смену поколений, но остается сильной командой, одной из самых сильных в Европе. Как и мы, Россия готовится к чемпионату мира и во вторник захочет показать себя с наилучшей стороны. Это будет очень непростой, жаркий поединок. Не думаю, что в матче есть фаворит. Наша команда - гость, но намерена играть на победу. Мы набрали хороший ход в квалификации чемпионата мира и не собираемся сбавлять темп».

Сердар Азмун, форвард «Рубина» и сборной Ирана: «Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего, - звезда. Наша задача выполнять все, что от нас требует тренер. Я не делю игроков на тех, кто играет на родине и за границей. Да, те, кто играет не в Иране, привлекают больше внимания к себе, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки».

Вынос мозга. Команда Черчесова во всей красе