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«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ

вчера, 13:53

«Зенит» и клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве. В сообщении «сине-бело-голубых» сказано:

5 мая председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.

«Аль-Васл», базирующийся в Дубае, — лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратный чемпион страны и двукратный обладатель национального Кубка.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 21:18
Мечта обязательно сбудется, но не надолго.
Интерес
Интерес ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:30
А в ответ ФК"Копакабана-Балтия -ибн Аль"???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:51
Теперь клуб Аль-Васл называют арабскими бомжами))
lotsman
lotsman ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:14
"Пусть для начала выравняют положения клубов....................."
Кто должен выравнивать положение всех клубов? И почему кто то должен выравнивать все клубы? Или ты считаешь, что у всех клубов должен быть один спонсор, который выравняет положение всех клубов? И что получится? Привыкли, блин, сидеть и ждать, когда вам кто то всё принесёт на блюдечке. У таких всегда кто то виноват, только не они сами.
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:05
Наверное,в твоём случае действительно думать вредно.Рефлексируй,по-возможности,и этого для боления за "Зенит" будет достаточно.
lotsman
lotsman ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 16:03
    Интерес
    Интерес ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:51
    Катар-партнёр уже не устраивает,или дОрог стал???
    Интерес
    Интерес ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:50
    Пусть для начала выравняют положения клубов,а не делают вид,что они частные и,якобы,"добывают свои средства сами".А потом вдруг видишь,что одна мощная общегосударственная структура не только поставила целью создать в стране суперклуб(видимо,вдохновлённые на тот момент примерами МС,"Баварии" и "Барселоны" с "Реалом"),но ещё и вкладывает средства в развитие футбольных клубов других стран.И не только футбольных клубов.
    lotsman
    lotsman ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Чтобы закончить эпоху гегемонизма одного клуба одними мечтами этого не достигнешь, надо работать над своей игрой, играть лучше и побеждать гегемона в игре, а не в мечтах.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:43
    Такие партнёрства не помешают. По крайней мере не надо заморачиваться о месте проведения зимних сборов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:38, ред.
    Трансферканал Бразилия-"Зенит"-"Аль Васл" начинает работать...
    Для закрепления сотрудничества надо бы условного Мантуана млн так за 15-20 продать...новым партнёрам.....))
    4gzkj2uk3xnf
    4gzkj2uk3xnf
    вчера в 15:35
    Нашли бомжи себе собратьев по баблу
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:31
    Теперь в гости будут ездить друг к другу регулярно и по праздникам.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 15:01
    Теперь не только худших будут ссылать в "Сочи",но и лучших в "Аль Васл".Так закончится эпоха гегемонизма клуба,ко всеобщему удовлетворению.Мечтаю о новом чемпионе каждый год,накрайняк-через пару лет.
    u4ja5975umja
    u4ja5975umja
    вчера в 15:01
    Хорошее сотрудничество всегда полезно.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 14:59
    Не помешает иметь такого партнёра...
    112910415
    112910415
    вчера в 14:38
    рыбак рыбака ...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 14:31
    И тем не менее с арабами надо "держать ухо в остро"...)
    Гость
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