«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ

«Зенит» и клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве. В сообщении «сине-бело-голубых» сказано:

5 мая председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ , сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.