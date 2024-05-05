«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с клубом «Аль-Васл» из ОАЭ

«Зенит» и клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ заключили соглашение о сотрудничестве. В сообщении «сине-бело-голубых» сказано:
5 мая председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев и президент «Аль-Васла» Ахмед Мохаммед ибн Шафар подписали меморандум о сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и ОАЭ, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.
Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон.
«Аль-Васл», базирующийся в Дубае, — лидер текущего сезона чемпионата ОАЭ, семикратный чемпион страны и двукратный обладатель национального Кубка.
Кто должен выравнивать положение всех клубов? И почему кто то должен выравнивать все клубы? Или ты считаешь, что у всех клубов должен быть один спонсор, который выравняет положение всех клубов? И что получится? Привыкли, блин, сидеть и ждать, когда вам кто то всё принесёт на блюдечке. У таких всегда кто то виноват, только не они сами.
Кто должен выравнивать положение всех клубов? И почему кто то должен выравнивать все клубы? Или ты считаешь, что у всех клубов должен быть один спонсор, который выравняет положение всех клубов? И что получится? Привыкли, блин, сидеть и ждать, когда вам кто то всё принесёт на блюдечке. У таких всегда кто то виноват, только не они сами.