Актёр Уилл Феррелл выкупил значительную долю в «Лидсе»

Актёр Уилл Феррелл приобрёл значительную долю в «Лидсе».
Он вложил существенную сумму средств в компанию 49ers Enterprises, владеющую «павлинами». В ближайшее время об этом объявят официально.
Феррелл также является совладельцем «Лос-Анджелеса».
Актёр Уилл Феррелл приобрёл значительную долю в «Лидсе».
Он вложил существенную сумму средств в компанию 49ers Enterprises, владеющую «павлинами». В ближайшее время об этом объявят официально.
Феррелл также является совладельцем «Лос-Анджелеса».
Снялся в сериале - купил два клубных автобуса....
Снялся в кино - купил пару защитников....
Снимался весь год - тут уж и на судейский корпус может хватить...)))
Снялся в сериале - купил два клубных автобуса....
Снялся в кино - купил пару защитников....
Снимался весь год - тут уж и на судейский корпус может хватить...)))
Актёр отменный
Актёр отменный