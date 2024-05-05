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Актёр Уилл Феррелл выкупил значительную долю в «Лидсе»

вчера, 11:36

Актёр Уилл Феррелл приобрёл значительную долю в «Лидсе».

Он вложил существенную сумму средств в компанию 49ers Enterprises, владеющую «павлинами». В ближайшее время об этом объявят официально.

Феррелл также является совладельцем «Лос-Анджелеса».

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Лидс
Перевод с goal.com Фото: Сайт footballtripper.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:43
Надеюсь Лидс выйдет в апл
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43, ред.
Когда ж наши актёры начнут такую практику ???
Снялся в сериале - купил два клубных автобуса....
Снялся в кино - купил пару защитников....
Снимался весь год - тут уж и на судейский корпус может хватить...)))
ghxzzyvx93s6
ghxzzyvx93s6
вчера в 14:49
Скорее всего прогорит, но это его проблемы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:14, ред.
А мог бы Пари НН взять
Актёр отменный
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:53, ред.
Сомневаюсь, что его инвестиции принесут такую же пользу, как Рейнольдса в Рэксеме.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:22
Прям под АПЛ вложил деньги
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