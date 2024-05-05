Актёр Уилл Феррелл выкупил значительную долю в «Лидсе»

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вчера, 11:36

Актёр Уилл Феррелл приобрёл значительную долю в «Лидсе».

Он вложил существенную сумму средств в компанию 49ers Enterprises, владеющую «павлинами». В ближайшее время об этом объявят официально.

Феррелл также является совладельцем «Лос-Анджелеса».