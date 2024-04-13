Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев занял должность советника президента махачкалинского «Динамо». Клуб выступает в Первой лиге.
С июля 2023 года по февраль 2024-го специалист работал главным тренером команды.
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев занял должность советника президента махачкалинского «Динамо». Клуб выступает в Первой лиге.
С июля 2023 года по февраль 2024-го специалист работал главным тренером команды.
Хоть, Буба и оказался негодяем, но я его люблю. Гениальная фраза, с неповторимым грузинским акцентом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Блистательный тандем, неподражаемых кавказских актеров, в незабываемом советском фильме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоть, Буба и оказался негодяем, но я его люблю. Гениальная фраза, с неповторимым грузинским акцентом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Блистательный тандем, неподражаемых кавказских актеров, в незабываемом советском фильме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
https://youtu.be/1qOIKh0EBS4?feature=shared
Я тоже советник.По общим беспринципным вопросам.Осенью поеду в Махачкалу опыт перенимать.
Я тоже советник.По общим беспринципным вопросам.Осенью поеду в Махачкалу опыт перенимать.