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Бердыев вернулся в махачкалинское «Динамо»

сегодня, 13:46

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев занял должность советника президента махачкалинского «Динамо». Клуб выступает в Первой лиге.

С июля 2023 года по февраль 2024-го специалист работал главным тренером команды.

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Все комментарии
Женёк Н.
Женёк Н.
сегодня в 18:39
Похоже "недопилили".
K_TS16_
K_TS16_
сегодня в 16:49
КББ РУЛИТ
valt134
valt134
сегодня в 16:37
Времена тяжелые. Надо еще «бабла» влегкую срубить.
7eh6vxxspry6
7eh6vxxspry6
сегодня в 16:12
Какие-то непонятные тренерские движения.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:36
Вернулся в Махачкалу устав ждать приглашения от Спартака.)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:40
Приветствую, Дружище!!!
Хоть, Буба и оказался негодяем, но я его люблю. Гениальная фраза, с неповторимым грузинским акцентом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Блистательный тандем, неподражаемых кавказских актеров, в незабываемом советском фильме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Сегодня за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:34
...модные цвета нынче...!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:34
Приветствую!Поржал! В тему как раз))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:17
Ещё немножко денег срубит...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:16
Маэстро, Вы, как всегда- на рабочем месте, всегда вовремя и по делу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер, Дружище, супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за бессмертную советскую Классику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista
сегодня в 13:50, ред.
Ну вот и на месте...а то Спартак.. Спартак)...

Интерес
Интерес
сегодня в 13:50, ред.
Мало-мало таньга закончилась...
Я тоже советник.По общим беспринципным вопросам.Осенью поеду в Махачкалу опыт перенимать.
Гость
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