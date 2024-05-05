Стало известно, почему Селихов не приехал на матч против «Пари НН»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не приехал с командой на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что голкипер отсутствует по причине болезни.
Вратарь «Спартака» Александр Селихов не приехал с командой на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что голкипер отсутствует по причине болезни.
Нужно признать, что конкуренцию Максименко он всё же проиграл.
Не хватает стабильности. Может выдать серию потрясающих сейвов,
а может и накосячить на ровном месте.
Нужно признать, что конкуренцию Максименко он всё же проиграл.
Не хватает стабильности. Может выдать серию потрясающих сейвов,
а может и накосячить на ровном месте.