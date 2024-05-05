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Стало известно, почему Селихов не приехал на матч против «Пари НН»

вчера, 17:26
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не приехал с командой на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что голкипер отсутствует по причине болезни.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:53
Здоровья Александру и скорейшего восстановления!
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:46
Селихов -талантливый вратарь, но "хрустальный". Здоровья ему!
Нужно признать, что конкуренцию Максименко он всё же проиграл.
Не хватает стабильности. Может выдать серию потрясающих сейвов,
а может и накосячить на ровном месте.
8vrbzskfewgq
8vrbzskfewgq
вчера в 17:43
Будем верить но надо подтвердить!
112910415
112910415
вчера в 17:39
справку покажите ! )
Гость
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