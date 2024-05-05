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У тренера клуба из Черногории требовали выкуп за похищенную дочь

вчера, 15:31

Тренер «Будучности» из чемпионата Черногории Милош Брнович стал жертвой злоумышленников.

Преступники требовали у специалиста 20 тысяч евро, угрожая здоровьем дочери. Жене рулевого позвонил неизвестный и передал эту информацию. В этот момент дочь Брновича была дома, жена сразу же обратилась в полицию. Стало известно, что данный звонок — это розыгрыш, подготовленный 13-летним подростком и его другом.

Генпрокуратура Подгорицы сообщила, что действия этих лиц не содержат состава уголовного преступления ввиду возраста нарушителей порядка.

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Интерес
вчера в 16:15
Пару недель розыгрыша в камере,и станут на путь исправления.Можно с метлой на улице,без отсидки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Негодяев в любой стране хватает...
Гость
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