«Урал» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Балтика», который состоится 6 мая 2024 года
«Урал»
«Оранжево-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шмелей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтийцами». С минимальным счётом «Урал» дома уступил «Ростову» в рамках матча 21-го тура РПЛ.
29 апреля на выезде миром разошлись «Оранжево-чёрные» с «Рубиновыми» из Казани (1:1).
«Балтика»
Подопечные Сергея Игнашевича на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Балтики» за последнее время. 28 апреля с разницей в пару мячей «Балтийцы» дома взяли верх над «Армейцами» (3:1).
В полуфинале Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Балтика» выиграла у «Ростова».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 2.49
- Ничья – 3.30
- Победит «Балтика» – 3.00
- Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 4.60
- Тотал голов больше 2.5 – 2.40
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.53
Статистика
- Только одну победу одержал «Урал» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Балтика» взяла верх над своими соперниками в трёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Балтики» с коэффициентом 3.00. Если в недавних матчах «Сине-белые» смогли выиграть у ЦСКА и «Ростова», то и со «Шмелями» справятся в будущей встрече.