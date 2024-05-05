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«Урал» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

сегодня, 16:28
«Урал» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Балтика», который состоится 6 мая 2024 года

«Урал»

«Оранжево-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шмелей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтийцами». С минимальным счётом «Урал» дома уступил «Ростову» в рамках матча 21-го тура РПЛ.

29 апреля на выезде миром разошлись «Оранжево-чёрные» с «Рубиновыми» из Казани (1:1).

«Балтика»

Подопечные Сергея Игнашевича на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Балтики» за последнее время. 28 апреля с разницей в пару мячей «Балтийцы» дома взяли верх над «Армейцами» (3:1).

В полуфинале Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Балтика» выиграла у «Ростова».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» – 2.49
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Балтика» – 3.00
  • Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 4.60
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.40
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.53

Статистика

  • Только одну победу одержал «Урал» в пяти крайних матчах
  • За такой же период «Балтика» взяла верх над своими соперниками в трёх встречах
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Балтики» с коэффициентом 3.00. Если в недавних матчах «Сине-белые» смогли выиграть у ЦСКА и «Ростова», то и со «Шмелями» справятся в будущей встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Балтика
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:54
В этом матче сойдутся два прямых конкурента в борьбе за выживание в РПЛ. С большой долей вероятности одна из команд в итоге напрямую отправится в ФНЛ, другая попытает своё счастье в стыковых-переходных поединках. В такой ситуации на финишной прямой об обороне соперники думают уже не в первую очередь, о чём нам говорят результаты предыдущих весенних матчей Урала и Балтики. К чему я веду? К тому. что с учётом всех вводных просто грех не попробовать поймать в данной битве за шесть очков ставку "Обе забьют". Ничья не устроит ни одних, ни других. А судя по количеству забитых и пропущенных мячей командами в последнее время, атаковать у них получается получше, чем защищаться. Мой прогноз - Обе забьют.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:55
Очень важный матч для обоих клубов - Х.
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