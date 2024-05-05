«Урал» – «Балтика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

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сегодня, 16:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Урал» – «Балтика», который состоится 6 мая 2024 года

«Урал»

«Оранжево-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шмелей», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Балтийцами». С минимальным счётом «Урал» дома уступил «Ростову» в рамках матча 21-го тура РПЛ .

29 апреля на выезде миром разошлись «Оранжево-чёрные» с «Рубиновыми» из Казани (1:1).

«Балтика»

Подопечные Сергея Игнашевича на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Балтики» за последнее время. 28 апреля с разницей в пару мячей «Балтийцы» дома взяли верх над «Армейцами» (3:1).

В полуфинале Кубка России «Путь регионов» с минимальным счётом «Балтика» выиграла у «Ростова».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 2.49

Ничья – 3.30

Победит «Балтика» – 3.00

Победит «Урал» с форой -1.5 гола – 4.60

Тотал голов больше 2.5 – 2.40

Тотал голов меньше 2.5 – 1.53

Статистика

Только одну победу одержал «Урал» в пяти крайних матчах

За такой же период «Балтика» взяла верх над своими соперниками в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз