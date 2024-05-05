Куртуа может оказаться вне заявки на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско решил не брать на Евро-2024 голкипера «Реала» Тибо Куртуа.
В августе прошлого года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, а в марте 2024-го он перенес операцию на правом колене. Бельгиец смог восстановиться, но Тедеско это не убедило.
На эту тему все уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы сконцентрированы на футболистах, которые находятся в оптимальной форме.
Типичный "назло маме отморожу уши" мув. Так же он повязку капитана отдал Лакаке после травмы КДБ в обход Куртуа.
Тонкая грань отличает действительно топовых тренеров, и умение поставить команду выше себя в том числе, Тедеско не прошёл тест) Поглумился над легендой публично и доволен.
Типичный "назло маме отморожу уши" мув. Так же он повязку капитана отдал Лакаке после травмы КДБ в обход Куртуа.
Тонкая грань отличает действительно топовых тренеров, и умение поставить команду выше себя в том числе, Тедеско не прошёл тест) Поглумился над легендой публично и доволен.