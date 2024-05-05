Куртуа может оказаться вне заявки на Евро-2024

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вчера, 12:21

Главный тренер сборной Бельгии решил не брать на Евро-2024 голкипера «Реала» .

В августе прошлого года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, а в марте 2024-го он перенес операцию на правом колене. Бельгиец смог восстановиться, но Тедеско это не убедило.