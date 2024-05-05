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Куртуа может оказаться вне заявки на Евро-2024

вчера, 12:21

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско решил не брать на Евро-2024 голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

В августе прошлого года вратарь получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, а в марте 2024-го он перенес операцию на правом колене. Бельгиец смог восстановиться, но Тедеско это не убедило.

На эту тему все уже сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы сконцентрированы на футболистах, которые находятся в оптимальной форме.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:12
Мартинес : Я не беру Авейру на ЧЕ, потому, что он стар и на турнире не будет Лихтенштейнов.. Авейру : Ты уволен .. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
ABir
ABir
вчера в 17:50
А вот поставит Анчелотти Тибо в ворота на матч с Баварией? Если поставит, и Куртуа не подведет, то и Тедескзо со спокойной душой может брать его в сборную. А вот если даже Карло не рискнет, то и Доменико высовываться не будет.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 15:27
Тедеско вместо пинг-понг будет играть бильярд карманный.
Dima salev
Dima salev
вчера в 15:03
Вратарям не нужен игровой практики. На сегодняшний день Де брюне главный в сборной Бельгии, его слова закон, он наверняка сказал что если Куртуа играет я не буду играть за сборную
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:55
Даже если и конфликт , то "румына " это не красит от слова совсем! Если боится что Тибо не набрал форму , то для проверки есть матчи товарищеские и тренировки! Ну и можно включить его в заявку и по ходу турнира он может просто за счет опыта помогать враттарям и набрать форму! Как то так!
112910415
112910415
вчера в 14:45
ну, тренеру виднее
True Story
True Story
вчера в 14:34
Так Тедеско подтвердил свой статус физрука
амурец
амурец
вчера в 14:15
Правильно, он лучший, но сейчас он не в форме
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:09
Не везение аратаря
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:07
Здесь Тодеско выглядит мелочником и эгоистом.
Свои гнилые амбиции ставит выше общенационального дела...
Это уже отсутствие части положительных моральных качеств, именно тех которые не дают тешить свое тщеславие.
Может на "молодость" Тодеско списать?
Так Котовский в 17 лет полком командовал...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:00
Тедеско его не возьмет на Евро даже если Куртуа восстановится от травмы. У них конфликт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:53
А между тем Тибо в пятерке лучших вратарей Европы однозначно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:51, ред.
Этот символ европейской толерантности и в РПЛ себя проявил скорее попрыгунчиком, чем серьезным тренером, да и в Бундеслиге также. Толерантность превыше всего
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:33, ред.
Я почитал, всё проще, Тедеско хейтит Куртуа, не раз писали, что у них плохие отношения.

Типичный "назло маме отморожу уши" мув. Так же он повязку капитана отдал Лакаке после травмы КДБ в обход Куртуа.

Тонкая грань отличает действительно топовых тренеров, и умение поставить команду выше себя в том числе, Тедеско не прошёл тест) Поглумился над легендой публично и доволен.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:59, ред.
Куртуа отлично сыграл вчера и сделал пару сейвов один на один.

Очень странное решение тренера, у которого основной вратарь сейчас - Камински из "Лутона" с низким средним рейтингом.

Тем более, Куртуа был ключевым игроком и взять его можно было бы хотя бы из уважения к его достижениям.
Вещий
Вещий
вчера в 12:58
Тренеру виднее кто должен играть.... он отвечает за результат.
38avvh7yrh9v
38avvh7yrh9v
вчера в 12:47
Сильный вратарь, жаль если пропустит ЧЕ,не факт что ещё там сыграет
Гость
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