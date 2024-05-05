«Факел» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

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сегодня, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Зенит», который состоится 6 мая 2024 года

«Факел»

«Огнеопасные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Факела», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зенитом». С минимальным счётом «Факелоны» дома уступили «Крылышкам» из Самары в матче 21-го тура чемпионата.

29 апреля нулевую ничью раскатали «Сине-белые» с сочинской командой.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают первое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зенитчиков» за последнее время. На прошлых выходных с минимальным счётом «Зенит» на выезде проиграл «динамовцам» в матче 26-го тура чемпионата.

2 мая в первом финальном матче Кубка России «Зенитчики» раскатали ничью с «Армейцами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 5.20

Ничья – 4.40

Победит «Зенит» – 1.61

Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.67

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.73

Статистика

Четыре поражения потерпели «Огнеопасные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Зенитчики» проиграли своим соперникам в двух встречах

Пять очных матчей к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру.