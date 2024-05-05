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«Факел» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

сегодня, 17:35
«Факел» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (06.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Факел» – «Зенит», который состоится 6 мая 2024 года

«Факел»

«Огнеопасные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата России находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Факела», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зенитом». С минимальным счётом «Факелоны» дома уступили «Крылышкам» из Самары в матче 21-го тура чемпионата.

29 апреля нулевую ничью раскатали «Сине-белые» с сочинской командой.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимают первое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зенитчиков» за последнее время. На прошлых выходных с минимальным счётом «Зенит» на выезде проиграл «динамовцам» в матче 26-го тура чемпионата.

2 мая в первом финальном матче Кубка России «Зенитчики» раскатали ничью с «Армейцами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Факел» – 5.20
  • Ничья – 4.40
  • Победит «Зенит» – 1.61
  • Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 2.67
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.73

Статистика

  • Четыре поражения потерпели «Огнеопасные» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Зенитчики» проиграли своим соперникам в двух встречах
  • Пять очных матчей к ряду завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча. С коэффициентом 1.73 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Зенит
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:53
Ждать от гостей тут победу с счетом типа 3:0 и крупнее явно не лучшее решение, ибо у Зенита не все идеально, а Факел всеми силами постарается тут засудить матч, и из обороны вылазить не станет. Вот и можно предположить что Зенит тут и натоненького победить может. Даже попробую предсказать точный счет - 1:0 в пользу гостей. Ну а ставка моя: П2.
Гость
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