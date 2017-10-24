Сборная 14 тура. Новый лидер РФПЛ и герои со всей России

«Соккер.ру» представляет сборную тура для футбольных гурманов. ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» сыграли неважно? Хвалим тех, кто отработал ярче и качественнее.

Вратарь

Антон Шунин («Динамо») – стена тура

В отличие от Селихова, который пару раз выручил «Спартак», Шунин в итоге ни разу не ошибался. И работал чаще, чем Акинфеев или Гильерме. Антон восемь раз вступил в игру, четыре раза парировал непростые мячи, причем надо отметить характер сэйвов – порой Шунин попросту не позволял «Рубину» забить после выходов один на один. Оборона подводила, но вратарь выручал – отлично занимал позицию на выходах и показал шикарную реакцию.

Защитники

Денис Кулаков («Урал»)

Кулаков начал матч плохо – упускал соперников по правому флангу в штрафную площадь Годзюра. Но потом пошел вперед и отдал две голевые передачи. В первом случае Кулаков не сильно повлиял, Димитров сам все сделал. Но второй гол «Урала» - и результат правильных действий Дениса у чужих ворот. Также важно отметить Игнатьева из «Локомотива» - один из самых цепких игроков сезона.

Дмитрий Белоруков («Амкар»)

Не будем выбирать одного из братьев Березуцких просто потому, что Акинфеев не пропустил от «Зенита». А сознательная игра от обороны «Амкара» в Москве – повод поговорить о Белорукове. Лидер обороны пермяков, который такого же роста, как вратарь Селихов, но при этом на десять килограммов тяжелее, встал стеной. Позиционно ветеран сыграл безупречно – всего 2 из 26 ударов «Спартака» попали в створ!

Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)

Прямой вины в пропущенных Довбней голах на счету капитала «СКА-Хабаровска» нет, хотя в ряде эпизодов он мог сыграть успешнее – и позиционно, и по темпу. Но если бы не гол плюс пас от Александра – не видели бы в Хабаровске даже одного пункта. Ведь на замену у соперника вышел Кротов при счете 0:0, и своим дублем похоронил надежды хотя бы на ничью – его тоже ищите в сборной тура.

Доменико Кришито («Зенит») – цепкость недели

Почему Кришито выделился в составе «Зенита» в неважном по качеству матче против ЦСКА? Потому что команде Манчини не хватает бойцовских качеств – они даже дрались неубедительно, пускай армейцы тоже слишком активно поставили на жесткость. Но Кришито не такой, как многие в «Зените» - он девять раз вступал в борьбу и девять раз ее выиграл. Индивидуально был на голову выше остальных участников плохой игры ЦСКА и «Зенита».

Полузащитники

Николай Димитров («Урал»)

В прошлом туре румынский хавбек «Урала» Бикфалви отличился, сейчас красиво сыграл болгарин Димитров – россиянам в составе Тарханова помогают расти иностранцы. Димитров, раз «Ахмат» не реализовал пенальти, решил забрать три очка в копилку для своей команды. Понравилась его сильная игра (4 выстрела с голом и 3 передачи под удар), а также трудолюбие – принимал участие в черновой работе (4 отбора и 1 перехват).

Алексей Миранчук («Локомотив») – легкость тура

Молодой человек растет, начинает создавать моменты, выбирать позицию, отдавать простые и сложные передачи с легкостью. Даже гол удачливо забил – рикошетом от напарника. Брат Алексей был хорош, а поскольку у «Краснодара» не нашлось тренера, который придумал бы, как его остановить – «Локомотив» получил победу, во многом благодаря своевременным решениям Миранчука, который принял участие в половине ударов команды.

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Частенько помогает команде голами. В ворота «Краснодара» забил после штрафного – снова «быки» пострадали после стандарта. Впрочем, Мануэл и в динамике был хорош. Справедливо похвалить Денисова за работу при отборах. Но нужно также выделять и группу из Миранчуков и португальца – Фернандеш участвует в коллективном прессинге, растягивает игру – зарабатывает угловые, и видит партнеров – создал два момента.

Алексей Евсеев («Урал»)

Мощно сыграли проигравшие полузащитники «Арсенала» - Кангва и Ткачев, Хубулов показал себя в составе «Анжи», но выделим еще одного победителя. Тарханов забрал у «Зенита» Евсеева, а тот в двадцать три года начинает работать на приличном уровне. Забил в новом сезоне трижды, отдал одну голевую передачу, показывает хорошую школу – в Санкт-Петербурге научили играть в точный пас. Евсеев против «Ахмата» сыграл здорово.

Нападающие

Александр Прудников («Анжи»)

Отмечаем еще один приличный матч Маркова из «Тосно», но не можем пройти мимо подвигов Александра – Прудников заработал пенальти против «Арсенала», который реализовал Арсен Хубулов. А потом вместе с тем же хавбеком разогнали атаку, в результате которой Гулиев избежал офсайда и забил победный мяч. Классика игры тяжелого форварда в оттяжке.

Вячеслав Кротов («Уфа») – замена тура

За тайм нападающий команды Семака сделал больше, чем многие его коллеги за целый поединок. Дубль Кротова позволил «Уфе» отыграться, хотя горели 2:0 в Хабаровске, где играть трудно всем и каждому. Но только не эмоциональному Вячеславу, который искреннее радовался голам и пытался забить третий – победный. Не получилось, но в сборную тура Кротов попадает заслуженно.

Тренеры

Юрий Семин («Локомотив») и Гаджи Гаджиев («Амкар»)

Говорят, пермяков тренирует по факту Евсеев, но тут не суть важно – Гаджиев в команде и он явно влияет, поскольку опытнее. В этом туре выиграл опыт, поскольку Семину и Гаджиеву в сумме 141 год, а работали они интереснее и сложнее, чем их молодые коллеги. «Автобус» - способ передвижения, обе команды сыграли в свою силу, «Спартак» мог проиграть после гола с пенальти (судья ошибся, не назначил), «Краснодар» проиграл по делу команде, которая собрана лучше.

Семин – первый, Шалимову – пора

Матч тура. «Анжи» - «Арсенал»



Между собой сыграли ЦСКА и «Зенит» - кроме драк, недостойных внимания, ничего и не было. Так, один случайно созданный момент, когда Акинфеев выручил. Между собой сыграли «Локомотив» и «Краснодар», но «быки» отработали так ужасно, что борьбы не было. А вот поединок «Анжи» и «Арсенала» получился классным. Были и грубые ошибки, и пять голов, что для РФПЛ сейчас – редкость. Туляки не играли хуже, чем хозяева поля, но победил тот, кто забил больше. Здесь даже решения бригады Безбородова по пенальти и офсайду Гулиева скорее помогли украсить матч, чем его испортить.



Событие тура. «Локомотив» - первый

После невнятной игры против «Уфы» и непростого поединка Лиги Европы против «Шерифа» команда Семина прекрасно перестроилась. Многие в этом туре избрали «автобус», чтобы не проиграть. А «Локомотив» отдал «Краснодару» мяч, чтобы чисто выиграть. Понедельничный поединок не был скучным, зрители увидели голы – второй даже красивый. И смысловая нагрузка мощная, поскольку «Зенит» и «Локомотив» разыграют звание чемпиона первого круга в очном поединке 15-го тура. Кержаков верит в чемпионство «Зенита». Но обязательно найдутся те, кто выберет «Локомотив» в этой паре. Пока остальные фавориты чешут репу, Семин взял и стал первым.

