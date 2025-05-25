Новые чемпионы РПЛ и заводилы в голевых шоу. Главные герои невероятного 30-го тура

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вчера, 10:00

«Краснодар» прервал гегемонию «Зенита».

Вратарь

Александр Максименко («Спартак») – профи тура

По счету не скажешь, но футболисты «Химок» заставили голкипера «Спартака» поработать. Разницу 5:0 обеспечил именно вратарь. У Максименко за плечами сильный сезон, и Александр решил уйти в отпуск после «сухаря». Голкипер потащил три непростых удара и ещё парочку менее опасных, а в перерыве между спасениями наслаждался голами в чужие ворота.

Защитники

Нино («Зенит») – надежность выходных

У «Динамо» два удара в створ ворот «Краснодара», а у «Ахмата» ни одного выстрела, после которого у Латышонка появилась бы работа. «Зенит» четко убрал последнюю преграду сезона, а Нино набрал форму весной. В целом по сезону из защиты «Зенита» понравился только Мантуан, но другой бразилец надежно остановил игроков «Ахмата» и заработал пенальти.

Срджан Бабич («Спартак») – выносы недели

У Максименко была работа после самых оригинальных действий игроков «Химок», а во всех остальных эпизодах голкиперу помогал защитник Бабич. Серб сыграл четко: у него восемь выносов мяча от своих ворот, к тому же разок подстраховал голкипера в непростой ситуации. Срджан сделал оборону «Спартака» сильнее, хоть и не сумел завоевать чемпионское звание.

Диего Коста («Краснодар») – спокойствие тура

А вот и чемпион. Невзирая на невероятную цену матча против «Динамо», оборона «Краснодара» провела образцовый поединок. Гости играли без Тюкавина и Бителло, что повлияло на их боеспособность, но на поле были Гладышев и Карраскаль. Бразилец Коста закрыл всех, кто к нему приближался. Агкацев в чемпионском матче вступил в игру лишь дважды.

Полузащитники

Иван Обляков ( ЦСКА ) – реабилитация тура

Обляков не забил «Зениту» с пенальти в кубковом матче, но напарники подстраховали Ивана и обыграли команду Семака в серии одиннадцатиметровых. Обляков сыграет против «Ростова» в Суперфинале в «Лужниках», а размялся против «Пари НН» в поединке последнего тура. Иван уверенно реализовал пенальти, открыв ЦСКА путь к третьей строчке в чемпионате.

Наиль Умяров («Спартак») – удар выходных

Четкий дальний выстрел Умярова против «Химок» определил курс всего поединка. Наиль так зарядил по мячу левой ногой на четвертой минуте, что оборона соперника не сумела прийти в себя. Пропускали снова и снова, а Умяров четко отработал с мячом. Задача не была невероятно сложной, но Наиль решил уйти в отпуск в неплохом настроении после разгромной победы.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – прощание недели

Уйдет красиво. Воспитанник клуба Сперцян мог покинуть клуб год назад, ведь им интересовались в серьезных лигах. Сложно будет попасть в команды уровня плей-офф Лиги чемпионов, намного проще найти себе команду в Англии: вспоминали «Лидс», где работает бывший тренер «Краснодара». А пока Эдуард празднует титул, у него гол плюс пас на прощание.

Педро («Зенит») – самый грустный герой

Плеймейкера «Зенита» назвали лучшим игроком матча против «Ахмата». У Педро на фотографии с призом лицо, как у всех героев ответных неудачных матчей Лиги чемпионов. Забил гол, помогал напарникам, сыграл заметно и уверенно, но победа не принесла «Зениту» чемпионство. Но Педро неплохо бегает с мячом, особенно с учетом, что вингеру всего 19 лет.

Нападающие

Дардан Шабанхаджай («Рубин») – шоумен

Два гола и ассист на Даку – такой вклад австрийского форварда в победу над «Оренбургом». Команды решили не жалеть голкиперов и устроили перестрелку в последнем туре. Матч не имел турнирного значения, «Оренбург» вылетел, а казанцы свои вопросы давно закрыли. Но форварды «Рубина» не выключились, у Дардана теперь 8 голевых действий за сезон.

Джон Кордоба («Краснодар») – гол сезона

После мяча в ворота «Динамо» Кордоба побежал праздновать с семьей. Обнимал и целовал жену и дочь, ведь гол стал психологически переломным событием. После «Краснодар» ни секунды не думал о потере чемпионства. Первый исторический титул принес именно опытный колумбийский нападающий Кордоба, который отказался покинуть Краснодар.

Маркиньос («Спартак») – хет-трик тура

Нет, хет-трик не голами. Маркиньос не сумел забить первый мяч в РПЛ . Прошел целый сезон, а левый вингер с нулем в графе «голы» в чемпионате. Зато новичок москвичей сделал хет-трик из ассистов против «Химок». Теперь у Маркиньоса 9 ассистов за чемпионат, прекрасный результат. Тренер Станкович доверяет давнему знакомому, и тот очень старается.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – настройки тура

После первого тайма с «Динамо» краснодарцы упускали титул, ведь играли вничью без голов. В перерыве Мурад Олегович нашел правильные слова для подопечных, а Кордоба после этого быстро открыл счет голам. Потом случились ещё два мяча, но самое главное – не было ощущения, что «Краснодар» вымучил победу над «Динамо». У соперника не сумели сыграть важные игроки основы, но дело не только в этом и ошибках обороны москвичей. «Краснодар» Мусаева в этот раз был готов к чемпионству.

Веселье тура. Результативный футбол

Хотя наши команды не сражались за места в еврокубках, как будут сегодня клубы АПЛ , но порезвились на славу. В двух матчах претендентов на чемпионство забито шесть мячей. «Спартак» передал пять голов «Химкам», но уступил третью строчку ЦСКА , ведь «армейцы» – лидеры весны по набранным очкам в РПЛ , забили два мяча «Пари НН». Эта команда вместе с «Ахматом» в переходных матчах, а вылетевший «Оренбург» устроил веселую перестрелку с «Рубином», в Казани шесть голов. Ни одной нулевой ничьей, ни одного матча, где забили менее двух мячей.

Событие сезона. «Краснодар» – чемпион России 2025