Кержаков: «Убеждён, что „Зенит“ в этом году станет чемпионом»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность в том, что его бывшая команда возьмёт золотые медали в текущем сезоне российской Премьер-Лиги:

«Не только я, но и многие эксперты и болельщики уже понимают, как и в какой футбол играет „Зенит“. После того как укомплектовался состав и завершился трансферный период, все уже прекрасно всё представляют. Самое главное – игроки понимают, чего от них хочет тренер. Уже можно понять рисунок игры нынешнего коллектива.

Не мешает ли команде то, что о вероятном чемпионстве „Зенита“ говорят с самого начала сезона? Знаю, какая атмосфера сейчас внутри коллектива: тренер точно не даёт возможности футболистам подумать, что всё уже закончилось. Уверен, никто из футболистов не позволил укорениться такой мысли в голове.

Тем не менее, я убеждён, что „Зенит“ в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас – самая сильная команда в России».

Кержаков также признался, что в будущем хотел бы видеть в составе «Зенита» больше воспитанников клуба.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте