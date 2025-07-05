«Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (5.07.2025)

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05 июля 2025, 12:26

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают « ПСЖ », поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Баварии», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно поставить по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.47.

Форма команд

« ПСЖ » вышел в плей-офф с первого места, с заработанными шестью очками. Второе место отставало по дополнительным параметрам. Два последних матча « ПСЖ » завершились победой над «Сиэтл Саундерс» в третьем туре КЧМ (2:0), и разгромной победой над «Интер» Майами в 1/8 плей-оффа (4:0)

«Бавария» вышла в плей-офф со второго места, с заработанными шестью очками. Отставание от первого места всего одно очко. Две последние встречи были завершены поражением от «Бенфики» в третьем туре группового этапа (0:1), и победой над бразильским «Фламенго» в 1/8 плей-оффа (4:2)

Информация для ставок

« ПСЖ » выиграл восемь из десяти последних матчей

» выиграл восемь из десяти последних матчей «Бавария» проиграла всего одну встречу из десяти прошедших

Четыре из шести последних встреч «Баварии» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

С большой вероятностью команды смогут отличится в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.