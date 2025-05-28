Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСимволические сборные туров и сезоновСимволические сборныеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Символическая сборная РПЛ 2024/25. Чемпионский «Краснодар» и футбольные сюрпризы

вчера, 09:24
Кордоба
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Сперцян Эдуард
Сперцян Эдуард
Полузащитник
Обляков Иван
Обляков Иван
Полузащитник
Кордоба Джон
Кордоба Джон
Нападающий

Много новых имён.

Четырех футболистов из основы сборной сезона можно было ждать здесь до начала чемпионата. Остальные участники это молодые, новые или неожиданные герои РПЛ. В сезоне, где «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита», хватало подвигов, поэтому представим основу и полноценный резерв. На отдельных позициях есть равноценные кандидаты, которых можно поменять местами по вкусу каждого из зрителей. Понимаем, что ваш выбор 11 лучших может немного отличаться – делитесь своими составами в комментариях.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар») – подъём сезона

Сидел несколько лет за спиной у Сафонова, но оказался мощным голкипером для чемпионской основы «Краснодара». Впечатляющий переход из резерва в основу. Конечно, Агкацев и раньше намекал на большой потенциал, но проще сыграть несколько удачных матчей, чем провести весь чемпионат на одном дыхании. Теперь у Станислава есть фото в стиле Месси.

Альтернатива: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – самоотдача года

Позиции на флангах защиты в РПЛ проблемные, особенно в сезоне, где Сантос – левый защитник «Зенита», не заслужил привычные комплименты. А вот его коллега с правого фланга Мантуан среди главных футболистов лиги на новой позиции. Кабутов из «Рубина» не был лучше и стабильнее, а недоверие Семака не убило мотивацию Мантуана. Вингер Густаво стал защитником.

Альтернатива: Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Виллиан Роша (ЦСКА) – чтец чемпионата

Была драка с игроками «Спартака», ведь эмоции – минус Роши. А вот умение читать игру остается огромным козырем защитника. «Армейцы» пропустили всего 21 мяч за весь чемпионат, меньше ошибок у своих ворот только у «Зенита», но в начале сезона петербуржцев часто выручал голкипер. Акинфеев точно не герой сезона, ведь Роша с напарниками не зевали.

Альтернатива: Максим Осипенко («Ростов»).

Диего Коста («Краснодар») – чёткость сезона

Прошлым летом «Краснодар» нашел замену парагвайцу Алонсо в лице игрока «Сан-Паулу». Спустя десять месяцев скауты клубов из топ-5 поняли, что совершили ошибку. Не стоило отдавать Косту команде из РПЛ. У Диего были ошибки в отдельных матчах, даже красная карточка против «Динамо» из Махачкалы, но в тот день «Краснодар» победил и пошел за титулом.

Альтернатива: Срджан Бабич («Спартак»).

Мойзес Барбоза (ЦСКА) – универсал сезона

Мойзес вместе с Мантуаном из «Зенита» показали универсализм и профессионализм. Но сложнее сыграть в центре обороны и на левом фланге, как сделал Мойзес, чем просто поменять высоту работы, как Густаво. Защитник ЦСКА доказал высокий уровень мастерства, поэтому вместе с Рошей после сильной для «армейцев» весны станет целью иностранных клубов.

Альтернатива: Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники

Матвей Кисляк (ЦСКА) – очарование весны

Из разрушителей выделяем Кисляка, хотя Матвей успел соединить успехи в обороне и атаке. Футболисту всего 19 лет. ЦСКА давно не хватало именно такого хавбека. Переход на новую схему после зимних сборов раскрыл именно Матвея, даже Облякову стало немножко тесно. Кисляк провел впечатляющий отрезок и сумел затмить героев других известных команд.

Альтернатива: Кевин Ленини («Краснодар»).

Эдуард Сперцян («Краснодар») – характер года

Капитан накопил уверенность, которую сумели передать коллективу. Понимаем, что к Эдуарду можно придраться за выступления в первой части сезона. «Краснодар» постоянно побеждал, за Сперцяна говорила статистика, но играл хавбек не так здорово, как умеет. Эдуарду не удались некоторые важные матчи весной, а затем исправился и уедет из РПЛ чемпионом.

Альтернатива: Кристофер Мартинс («Спартак»).

Эсекьель Барко («Спартак») – главный новичок

Не смог превратить «Спартак» в чемпионскую команду с первой попытки, но приложил много усилий для общего успеха. Если Угальде и Мартинс играли отрезками, то у Барко только в конце сезона проскакивали неважные поединки. Хотя и в тех случаях обращаем внимание на всю команду и действия тренера Станковича. Барко – самый стабильный новичок сезона.

Альтернатива: Иван Обляков (ЦСКА).

Нападающие

Алексей Батраков («Локомотив») – юниор года

Здесь мог быть лучший снайпер РПЛ Угальде, но Манфред оказался баламутом. Костариканец провалил весну и утащил «Спартак» вместе с собой. Батраков тоже не поднял «Локомотив» высоко, но в 19 лет у Алексея лучший показатель чемпионата по системе «гол плюс пас». Батраков выделился зрелостью и хитростью действий, у футболиста развита смекалка.

Альтернатива: Манфред Угальде («Спартак»).

Джон Кордоба («Краснодар») – главный бизон

Крепкие форварды провели неплохой сезон. Дрались за мяч Дзюба и Даку, показал себя высокий Гонду из «Зенита», хотя у аргентинца немного другой профиль игры. А из футбольных бизонов выбираем Кордобу. Характер у колумбийца не сахар, зато нападающий принес «Краснодару» чемпионство серией голевых действий, в отличие, например, от Соболева из «Зенита».

Альтернатива: Мирлинд Даку («Рубин»).

Бителло («Динамо») – плеймейкер сезона

У «Динамо» самая результативная атака сезона, хотя надолго вылетел ключевой центральный нападающий. Но поскольку на поле был Бителло с его умными передачами, то Гладышев, Карраскаль и другие футболисты пришли к забитым мячам. Московская команда не воевала за титул до последнего тура, как год назад, но Бителло остался героем чемпионата.

Альтернатива: Лусиано Гонду («Зенит»).

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – победитель сезона

Отмечаем работу Николича весной, но серб поздно спохватился. Хотя футболисты ЦСКА вряд ли считают форму своей команды хуже, чем у «Краснодара», москвичи не были настолько стабильными, как подопечные Мусаева. Мурад Олегович выдал почти образцовый сезон. Можно было не проигрывать «Спартаку» и «Зениту», но конкурентов тоже побеждали. Можно было чуть лучше сыграть на старте сезона, но дальше была победная серия – аргумент в пользу Мусаева. Тренер анализировал ошибки, не жаловался, а побеждал.

Тектонический сдвиг сезона. Чемпионство «Краснодара»

Переписали историю, ведь «Зенит» оступился в сезоне, когда руководство клуба поставило задачу взять «золотой дубль» в честь столетнего юбилея. Семак не справился с заданиями, а вот футболисты «Краснодара» набрали больше очков, чем главный фаворит и сильные клубы из Москвы. Впечатляющий результат, на карте появился пятый чемпионский город после столицы, Санкт-Петербурга, Казани и Владикавказа. «Краснодар» – главная команда сезона, «горожане» дрались за титул и полностью его заслужили.

Джикия с топором, отпускное настроение защиты и «золотые» ляпы. Весёлые антигерои 30-го тура РПЛ
25 маяRoman Novikov в блоге Символические антисборныеКомментарии5
ОфициальноУЕФА назвал команду сезона 2024/25 в Лиге Европы
23 мая
Пожар защитников «Рубина», общий провал «Крыльев». Главные антигерои 29-го тура РПЛ
20 маяМаксим Тарасов в блоге Символические антисборные
Перформанс Латышонка, влияние Кордобы, шикарное дерби. Символическая сборная 29-го тура РПЛ
20 маяМаксим Тарасов в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
Болезненные неудачи «Крыльев Советов» и «Краснодара». Знаменитые антигерои 28-го тура РПЛ
13 маяRoman Novikov в блоге Символические антисборныеКомментарии2
Покер уругвайского форварда и победа «Динамо» в дерби. Символическая сборная 28-го тура РПЛ
12 маяRoman Novikov в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:26
Раньше было 33 лучших ... Все бы вошли.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:11
Осипенко 9 забил, побольше многих в этой сборной, но ему места не нашлось. За то Коста в сборной - чёткость сезона, такая чёткость, что матч через матч косячил, на уровне сыграл последние 2-3 игры.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:02
Я бы отметил ещё Игоря Дивеева. Защитник забил 6 мячей за сезон
Своеобразный рекорд )))).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:01
4 армейца в сборной !!!
Не ожидал .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:11
Дочитал до Барко и бросил, ну это уже просто надоело, один из худших в Спартаке по КПД на еденицу касания мяча.
Угальде, а не Батраков
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 10:07
Дарко лишний, провалил весну
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 