Символическая сборная РПЛ 2024/25. Чемпионский «Краснодар» и футбольные сюрпризы

1748413460

вчера, 09:24

Много новых имён.

Четырех футболистов из основы сборной сезона можно было ждать здесь до начала чемпионата. Остальные участники это молодые, новые или неожиданные герои РПЛ . В сезоне, где «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита», хватало подвигов, поэтому представим основу и полноценный резерв. На отдельных позициях есть равноценные кандидаты, которых можно поменять местами по вкусу каждого из зрителей. Понимаем, что ваш выбор 11 лучших может немного отличаться – делитесь своими составами в комментариях.

Вратарь

Станислав Агкацев («Краснодар») – подъём сезона

Сидел несколько лет за спиной у Сафонова, но оказался мощным голкипером для чемпионской основы «Краснодара». Впечатляющий переход из резерва в основу. Конечно, Агкацев и раньше намекал на большой потенциал, но проще сыграть несколько удачных матчей, чем провести весь чемпионат на одном дыхании. Теперь у Станислава есть фото в стиле Месси.

Альтернатива: Евгений Латышонок («Зенит»).

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – самоотдача года

Позиции на флангах защиты в РПЛ проблемные, особенно в сезоне, где Сантос – левый защитник «Зенита», не заслужил привычные комплименты. А вот его коллега с правого фланга Мантуан среди главных футболистов лиги на новой позиции. Кабутов из «Рубина» не был лучше и стабильнее, а недоверие Семака не убило мотивацию Мантуана. Вингер Густаво стал защитником.

Альтернатива: Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – чтец чемпионата

Была драка с игроками «Спартака», ведь эмоции – минус Роши. А вот умение читать игру остается огромным козырем защитника. «Армейцы» пропустили всего 21 мяч за весь чемпионат, меньше ошибок у своих ворот только у «Зенита», но в начале сезона петербуржцев часто выручал голкипер. Акинфеев точно не герой сезона, ведь Роша с напарниками не зевали.

Альтернатива: Максим Осипенко («Ростов»).

Диего Коста («Краснодар») – чёткость сезона

Прошлым летом «Краснодар» нашел замену парагвайцу Алонсо в лице игрока «Сан-Паулу». Спустя десять месяцев скауты клубов из топ-5 поняли, что совершили ошибку. Не стоило отдавать Косту команде из РПЛ . У Диего были ошибки в отдельных матчах, даже красная карточка против «Динамо» из Махачкалы, но в тот день «Краснодар» победил и пошел за титулом.

Альтернатива: Срджан Бабич («Спартак»).

Мойзес Барбоза ( ЦСКА ) – универсал сезона

Мойзес вместе с Мантуаном из «Зенита» показали универсализм и профессионализм. Но сложнее сыграть в центре обороны и на левом фланге, как сделал Мойзес, чем просто поменять высоту работы, как Густаво. Защитник ЦСКА доказал высокий уровень мастерства, поэтому вместе с Рошей после сильной для «армейцев» весны станет целью иностранных клубов.

Альтернатива: Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники

Матвей Кисляк ( ЦСКА ) – очарование весны

Из разрушителей выделяем Кисляка, хотя Матвей успел соединить успехи в обороне и атаке. Футболисту всего 19 лет. ЦСКА давно не хватало именно такого хавбека. Переход на новую схему после зимних сборов раскрыл именно Матвея, даже Облякову стало немножко тесно. Кисляк провел впечатляющий отрезок и сумел затмить героев других известных команд.

Альтернатива: Кевин Ленини («Краснодар»).

Эдуард Сперцян («Краснодар») – характер года

Капитан накопил уверенность, которую сумели передать коллективу. Понимаем, что к Эдуарду можно придраться за выступления в первой части сезона. «Краснодар» постоянно побеждал, за Сперцяна говорила статистика, но играл хавбек не так здорово, как умеет. Эдуарду не удались некоторые важные матчи весной, а затем исправился и уедет из РПЛ чемпионом.

Альтернатива: Кристофер Мартинс («Спартак»).

Эсекьель Барко («Спартак») – главный новичок

Не смог превратить «Спартак» в чемпионскую команду с первой попытки, но приложил много усилий для общего успеха. Если Угальде и Мартинс играли отрезками, то у Барко только в конце сезона проскакивали неважные поединки. Хотя и в тех случаях обращаем внимание на всю команду и действия тренера Станковича. Барко – самый стабильный новичок сезона.

Альтернатива: Иван Обляков ( ЦСКА ).

Нападающие

Алексей Батраков («Локомотив») – юниор года

Здесь мог быть лучший снайпер РПЛ Угальде, но Манфред оказался баламутом. Костариканец провалил весну и утащил «Спартак» вместе с собой. Батраков тоже не поднял «Локомотив» высоко, но в 19 лет у Алексея лучший показатель чемпионата по системе «гол плюс пас». Батраков выделился зрелостью и хитростью действий, у футболиста развита смекалка.

Альтернатива: Манфред Угальде («Спартак»).

Джон Кордоба («Краснодар») – главный бизон

Крепкие форварды провели неплохой сезон. Дрались за мяч Дзюба и Даку, показал себя высокий Гонду из «Зенита», хотя у аргентинца немного другой профиль игры. А из футбольных бизонов выбираем Кордобу. Характер у колумбийца не сахар, зато нападающий принес «Краснодару» чемпионство серией голевых действий, в отличие, например, от Соболева из «Зенита».

Альтернатива: Мирлинд Даку («Рубин»).

Бителло («Динамо») – плеймейкер сезона

У «Динамо» самая результативная атака сезона, хотя надолго вылетел ключевой центральный нападающий. Но поскольку на поле был Бителло с его умными передачами, то Гладышев, Карраскаль и другие футболисты пришли к забитым мячам. Московская команда не воевала за титул до последнего тура, как год назад, но Бителло остался героем чемпионата.

Альтернатива: Лусиано Гонду («Зенит»).

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – победитель сезона

Отмечаем работу Николича весной, но серб поздно спохватился. Хотя футболисты ЦСКА вряд ли считают форму своей команды хуже, чем у «Краснодара», москвичи не были настолько стабильными, как подопечные Мусаева. Мурад Олегович выдал почти образцовый сезон. Можно было не проигрывать «Спартаку» и «Зениту», но конкурентов тоже побеждали. Можно было чуть лучше сыграть на старте сезона, но дальше была победная серия – аргумент в пользу Мусаева. Тренер анализировал ошибки, не жаловался, а побеждал.

Тектонический сдвиг сезона. Чемпионство «Краснодара»

Переписали историю, ведь «Зенит» оступился в сезоне, когда руководство клуба поставило задачу взять «золотой дубль» в честь столетнего юбилея. Семак не справился с заданиями, а вот футболисты «Краснодара» набрали больше очков, чем главный фаворит и сильные клубы из Москвы. Впечатляющий результат, на карте появился пятый чемпионский город после столицы, Санкт-Петербурга, Казани и Владикавказа. «Краснодар» – главная команда сезона, «горожане» дрались за титул и полностью его заслужили.