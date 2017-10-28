«Я тебя породил…» Гинер убивает ЦСКА

Владельцы ЦСКА действуют по логике Бульбы? «Соккер.ру» выясняет, с кем им изменили футболисты армейцев, что в Москве обращаются с командой, как герой Гоголя - с сыном.

«А поворотись-ка, сынку!»

Порой от отдельных фанатов можно услышать, что когда «Зенит» и ЦСКА играют слабо, то их настолько сильно не критикуют, как «Спартак». Словно жалеют по непонятной причине. Эта непонятная причина называется «пятнадцать лет без чемпионства», тогда как клубы Миллера и Гинера шесть лет подряд делили золотые награды до Карреры – речь о чемпионах.

Но замечание справедливое, ведь «Зенит» всегда надо пинать, если играют хуже, чем могут и умеют. А московских армейцев надо ругать за повторяемые ошибки. Например, за последние годы, даже когда у ЦСКА на поле было больше опытных людей, а тренером являлся Леонид Слуцкий в неплохой форме, они проигрывали кому угодно и зачастую бездарно. Поставить армейцев в неудобное положение может клуб любого уровня мастерства.

Аргументы именуются «Арсенал», «Базель», «Авангард» и «Енисей». Также «Спортинг» или «Кубань». Повеселиться в игре с ЦСКА многие могут. Необязательно речь о богатых грандах в ЛЧ. Раз команда любого уровня способна развернуть армейцев – падает их статус в глазах соперников. ЦСКА озадачить нетрудно при желании, ведь у них есть даже сезон с восемью поражениями. А сейчас четырежды сыграли вничью, и легко могут повторить антирекорд по мировым прошлого сезона.

«Есть еще порох в пороховницах?»

Порох держал на поясе Оланаре и уронил в лужу. Остались только ягоды в ягодицах – Акинфеев отбивает мячи чаще, чем голкиперы «Тосно», «Арсенала» или «Ростова». У Лунева, разумеется, тоже меньше работы. При этом оборона, вернее, умение пропускать мало, остается едва ли не последним козырем ЦСКА в новом сезоне. Они пробились в групповой раунд Лиги чемпионов, поскольку не пропускали от средних соперников.

Но ведь ошибок в защите армейцы делают немало. В Лиге чемпионов по воротам ЦСКА наносят по 16.3 удара за матч – очень много. Сыграть на скорости против защиты Акинфеева нетрудно, особенно сейчас, когда Вернблум стал слабее, а Дзагоев не может ему помочь создать правильную картинку в центре поля – Алан часто получает мелкие травмы. Защитники же просто нередко ошибаются. Хотя ЦСКА мало пропускает, на деле моменты их соперников острее, чем у конкурентов.

Показатель xGА – отражает опастность шансов у ворот Акинфеева, у «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Рубина» выше. ЦСКА по обороне наравне с «Амкаром». Лишь раз они позволяли соперникам нанести больше ударов по воротам Игоря за последние пять сезонов. Но тогда стали чемпионами, поскольку забивали больше, чем сейчас, и побеждали чаще, играя в четыре защитника – тот ЦСКА был открытым, а этот закрытый, но при этом 11.3 удара за игру в среднем соперникам позволяет. Деградируют, хотя и закрылись два сезона назад:

«Я тебя породил, я тебя и убью»

Символы футбольной власти не светят нынешнему составу ЦСКА, хотя они удивительной везучести команда. В том же «Краснодаре» могли проиграть, но как-то выиграли. Но такого неудачного первого круга давно не было. Так плохо ЦСКА последний раз играл еще при Зико. Но тогда у армейцев были деньги, а сейчас их нет. Как только Гинер (и его верный соратник по поддержке ЦСКА) начали терять хватку и деньги – у команды начались проблемы.

Семейный клуб вернулся туда, откуда начался? По результативности первого круга нырнули на глубину худшего результата нового века, а если говорим о безголевой серии, то она уже насчитывает 321 минуту. В восьми последних матчах забили лишь дважды (победный «Краснодару» и бессмысленный гол МЮ), и такой ужасной результативности на длительном отрезке не было двадцать лет. Но правы те, кто не видят в этом никакого кризиса. Нынешнее состояние ЦСКА – скучное и предсказуемое. Гинер и его деловые партнеры просчитались.

Ставка на воспитанников для солидной борьбы в РФПЛ, где многие играют по схеме «ни себе, ни людям» не подходит. Селекционеры не предложили никого в атаку, а если предложили – Бабаев пожадничал, не выделил или не нашел денег. Сейчас в ЦСКА могут наивно считать, что неудачи временные, дети вырастут и исправят ситуацию, но когда команду оставили без нападающих, а средняя результативность в новом сезоне упала до 1.04 мяча за игру, то не удивительно, что Ганчаренко почти что повторил антирекорд Зико, которому уже восемь лет.

«Терпи, казак, – атаманом будешь!»

Впрочем, Гинер и ЦСКА могут увильнуть от аналогии с Бульбой и его сыном, ведь армейцы предали умение забивать мячи и побеждать, а не своего отца-основателя. Ну, разве что отчасти и Гинера подвели – президент клуба надеялся, что даже без новых сильных легионеров будет больше побед. Ситуация в ЦСКА не драматичная, а ожидаемая. Умение обороны отбиваться не помогает компенсировать проблему в атаке, ведь о слабости форвардов говорили отдельно.

Раньше ЦСКА умел устроить праздник, сейчас он сам себя поставил в положение, когда отсутствие возможностей у владельцев приводит к расстрелам от «Базеля» и «Арсенала». При этом отголоски ЦСКА из прошлого как крепкий старик, который забыл вставную челюсть. Жалкое зрелище, но поправимое. Дайте зимой денег на нового форварда уровня Сейду Думбия – увидите, что Дзагоев, Головин, Витиньо и Фернандес не такие слабые созидатели, какими кажутся, когда им надо забить рикошетом от Чалова и Оланаре, а не получается.

Провал ЦСКА в первом круге легко объясним, и это отличает их проблемы от бед «Спартака» и «Зенита» - там применяли все лекарства, а изменений порой не было. Сейчас же унылых армейцев спасут разноцветные бумажки. Миллионы евро на трансферы – в мире грез нужны центральный защитник, хавбек и форвард, и весной ЦСКА расцветет. Это у Гоголя земляк Гинера по фамилии Бульба убил одного сына за любовь к чужеземке и измену. Второго сына пленили и казнили, самого Тараса – сожгли.

Футбольная жизнь куда мягче, чем фантазии депрессивного гения. Зато параллель между выдуманной и реальной историей прослеживается. Может наступить момент, когда атаману Гинеру надо отчасти пожертвовать собой, как сделал Бульба, чтобы его команда спаслась и следующей весной прибыла в места былых поражений и отомстила. У ЦСКА сейчас осень, но будет и весна. Но если президент клуба не готов делиться влиянием в клубе в обмен на трансферные средства – чемпионских армейцев породит и убьет один человек. Так бывает не только в книжках.