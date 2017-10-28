«Я тебя породил…» Гинер убивает ЦСКА

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм
17:00 82’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:1 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 81’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 81’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 1:3 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 14 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Германия. Бундеслига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 4:2 Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
Россия. ФНЛ 2017/2018, 20 тур
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
18:00 39’ Логотип футбольный клуб БордоБордо 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонако
  • Главные новости
  • Все новости
18:22
Дортмундская «Боруссия» уступила «Ганноверу»3
17:50
«Ростов» - «Спартак»: стартовые составы41
17:45
«Милан» - «Ювентус»: стартовые составы6
16:23
Марсьяль принес «Манчестер Юнайтед» три очка в матче с «Тоттенхэмом»146
14:21
Манчини: «Я бы хотел возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70»26
18:36
Рэмзи забил 50-й гол за «Арсенал»0
18:28
Кессье: «„Ювентус“ — восхитительный коллектив, но и мы не лыком шиты»0
18:26
«Шальке» не удержал победу в матче с «Вольфсбургом»0
18:25
«Байер» одолел «Кельн» в 10-м туре Бундеслиги1
17:54
Марсьяль: «Я хочу играть, а не сидеть на скамейке!»3
17:44
Ди Маттео может стать главным тренером сборной Азербайджана3
17:38
АПЛ поздравила Венгера с его 800-м матчем в турнире3
17:38
Матич: «Если МЮ продолжит играть так, как сегодня, то сможет побороться за титул»1
17:34
Бен Дэвис: «Обычно „Тоттенхэм“ такие голы не пропускает»0
17:33
Симоне Индзаги: «Не стоит недооценивать „Беневенто“»0
17:28
Марсьяль: «Для „МЮ“ было важно обыграть „Тоттенхэм“»0
17:27
МЮ повторил достижение 10-летней давности, не пропустив в первых пяти домашних матчах АПЛ3
17:20
Почеттино: «„Манчестер Юнайтед“ смог реализовать один из своих моментов, а мы - нет»8
17:17
«Ювентус» может подписать Бонавентуру3
17:10
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ заслужил победу»8
17:02
Габулов: «Матч с ЦСКА был равным»6
16:56
«Химки» на домашнем поле обыграли «Кубань» 1
16:42
Мачин: «За „Жирону“ болеют цивилизованные люди. „Реалу“ незачем беспокоиться»7
16:29
Правительство Испании уволило сестру Гвардиолы18
16:17
Джампаоло: «„Кьево“ - сильный противник, с ними тяжело играть»0

«Я тебя породил…» Гинер убивает ЦСКА

сегодня, 17:10

Владельцы ЦСКА действуют по логике Бульбы? «Соккер.ру» выясняет, с кем им изменили футболисты армейцев, что в Москве обращаются с командой, как герой Гоголя - с сыном.

«А поворотись-ка, сынку!»

Порой от отдельных фанатов можно услышать, что когда «Зенит» и ЦСКА играют слабо, то их настолько сильно не критикуют, как «Спартак». Словно жалеют по непонятной причине. Эта непонятная причина называется «пятнадцать лет без чемпионства», тогда как клубы Миллера и Гинера шесть лет подряд делили золотые награды до Карреры – речь о чемпионах.

Но замечание справедливое, ведь «Зенит» всегда надо пинать, если играют хуже, чем могут и умеют. А московских армейцев надо ругать за повторяемые ошибки. Например, за последние годы, даже когда у ЦСКА на поле было больше опытных людей, а тренером являлся Леонид Слуцкий в неплохой форме, они проигрывали кому угодно и зачастую бездарно. Поставить армейцев в неудобное положение может клуб любого уровня мастерства.

Аргументы именуются «Арсенал», «Базель», «Авангард» и «Енисей». Также «Спортинг» или «Кубань». Повеселиться в игре с ЦСКА многие могут. Необязательно речь о богатых грандах в ЛЧ. Раз команда любого уровня способна развернуть армейцев – падает их статус в глазах соперников. ЦСКА озадачить нетрудно при желании, ведь у них есть даже сезон с восемью поражениями. А сейчас четырежды сыграли вничью, и легко могут повторить антирекорд по мировым прошлого сезона.

«Есть еще порох в пороховницах?»

Порох держал на поясе Оланаре и уронил в лужу. Остались только ягоды в ягодицах – Акинфеев отбивает мячи чаще, чем голкиперы «Тосно», «Арсенала» или «Ростова». У Лунева, разумеется, тоже меньше работы. При этом оборона, вернее, умение пропускать мало, остается едва ли не последним козырем ЦСКА в новом сезоне. Они пробились в групповой раунд Лиги чемпионов, поскольку не пропускали от средних соперников.

Но ведь ошибок в защите армейцы делают немало. В Лиге чемпионов по воротам ЦСКА наносят по 16.3 удара за матч – очень много. Сыграть на скорости против защиты Акинфеева нетрудно, особенно сейчас, когда Вернблум стал слабее, а Дзагоев не может ему помочь создать правильную картинку в центре поля – Алан часто получает мелкие травмы. Защитники же просто нередко ошибаются. Хотя ЦСКА мало пропускает, на деле моменты их соперников острее, чем у конкурентов.

Показатель xGА – отражает опастность шансов у ворот Акинфеева, у «Зенита», «Локомотива», «Ростова» и «Рубина» выше. ЦСКА по обороне наравне с «Амкаром». Лишь раз они позволяли соперникам нанести больше ударов по воротам Игоря за последние пять сезонов. Но тогда стали чемпионами, поскольку забивали больше, чем сейчас, и побеждали чаще, играя в четыре защитника – тот ЦСКА был открытым, а этот закрытый, но при этом 11.3 удара за игру в среднем соперникам позволяет. Деградируют, хотя и закрылись два сезона назад:

«Я тебя породил, я тебя и убью»

Символы футбольной власти не светят нынешнему составу ЦСКА, хотя они удивительной везучести команда. В том же «Краснодаре» могли проиграть, но как-то выиграли. Но такого неудачного первого круга давно не было. Так плохо ЦСКА последний раз играл еще при Зико. Но тогда у армейцев были деньги, а сейчас их нет. Как только Гинер (и его верный соратник по поддержке ЦСКА) начали терять хватку и деньги – у команды начались проблемы.

Семейный клуб вернулся туда, откуда начался? По результативности первого круга нырнули на глубину худшего результата нового века, а если говорим о безголевой серии, то она уже насчитывает 321 минуту. В восьми последних матчах забили лишь дважды (победный «Краснодару» и бессмысленный гол МЮ), и такой ужасной результативности на длительном отрезке не было двадцать лет. Но правы те, кто не видят в этом никакого кризиса. Нынешнее состояние ЦСКА – скучное и предсказуемое. Гинер и его деловые партнеры просчитались.

Ставка на воспитанников для солидной борьбы в РФПЛ, где многие играют по схеме «ни себе, ни людям» не подходит. Селекционеры не предложили никого в атаку, а если предложили – Бабаев пожадничал, не выделил или не нашел денег. Сейчас в ЦСКА могут наивно считать, что неудачи временные, дети вырастут и исправят ситуацию, но когда команду оставили без нападающих, а средняя результативность в новом сезоне упала до 1.04 мяча за игру, то не удивительно, что Ганчаренко почти что повторил антирекорд Зико, которому уже восемь лет.

«Терпи, казак, – атаманом будешь!»

Впрочем, Гинер и ЦСКА могут увильнуть от аналогии с Бульбой и его сыном, ведь армейцы предали умение забивать мячи и побеждать, а не своего отца-основателя. Ну, разве что отчасти и Гинера подвели – президент клуба надеялся, что даже без новых сильных легионеров будет больше побед. Ситуация в ЦСКА не драматичная, а ожидаемая. Умение обороны отбиваться не помогает компенсировать проблему в атаке, ведь о слабости форвардов говорили отдельно.

Раньше ЦСКА умел устроить праздник, сейчас он сам себя поставил в положение, когда отсутствие возможностей у владельцев приводит к расстрелам от «Базеля» и «Арсенала». При этом отголоски ЦСКА из прошлого как крепкий старик, который забыл вставную челюсть. Жалкое зрелище, но поправимое. Дайте зимой денег на нового форварда уровня Сейду Думбия – увидите, что Дзагоев, Головин, Витиньо и Фернандес не такие слабые созидатели, какими кажутся, когда им надо забить рикошетом от Чалова и Оланаре, а не получается.

Провал ЦСКА в первом круге легко объясним, и это отличает их проблемы от бед «Спартака» и «Зенита» - там применяли все лекарства, а изменений порой не было. Сейчас же унылых армейцев спасут разноцветные бумажки. Миллионы евро на трансферы – в мире грез нужны центральный защитник, хавбек и форвард, и весной ЦСКА расцветет. Это у Гоголя земляк Гинера по фамилии Бульба убил одного сына за любовь к чужеземке и измену. Второго сына пленили и казнили, самого Тараса – сожгли.

Футбольная жизнь куда мягче, чем фантазии депрессивного гения. Зато параллель между выдуманной и реальной историей прослеживается. Может наступить момент, когда атаману Гинеру надо отчасти пожертвовать собой, как сделал Бульба, чтобы его команда спаслась и следующей весной прибыла в места былых поражений и отомстила. У ЦСКА сейчас осень, но будет и весна. Но если президент клуба не готов делиться влиянием в клубе в обмен на трансферные средства – чемпионских армейцев породит и убьет один человек. Так бывает не только в книжках. 

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Evgeny Moreman ответил TOMSON
сегодня в 18:39
TOMSON:
Идет перестррйка и омоложение состава. При условии что денег не много, то процесс идет сложно. Им бы конечно не в ЛЧ сейчас бодаться, а спокойно сезон другой в ЛЕ мяч покатать да рейтинг подзаработать. Но это если про футбол гворить, в случае с Гинером без ЛЧ у ЦСКА совсем плохо с финансами станет. По этому и цепляются за нее каждый год. Собственно терпения фанатам ЦСКА. Но огромным плюсом за это терпение станет возможность увидить сильную команду, но с Русской собственновоспитаной основой, где легионеры будут именно допалнять, а не оприделять игру ЦСКА.
Какое ещё омоложение ,если старички Березуцкие и Игнашевич ,лучше всех ,кто бы не пришёл.
Ты знаешь мое имя ответил deniskaaa
сегодня в 18:37
deniskaaa:
Даже не стану это 62о дочитывать
    Казанский ответил Ты знаешь мое имя
    сегодня в 18:33
    Ты знаешь мое имя:
    Жалкая пародия на «дикого мужчину». Хотя ничего удивительного, дети всегда за старшими повторяют.
    Как так-то?Дикий же твой лучший друг,а ты его пародией зовешь((
    Ты знаешь мое имя ответил Казанский
    сегодня в 18:31
    Казанский:
    , На рынке ЦСКА Гинер продавал, Никто за команду цены не давал. Хоть многим была лошаденка нужна, Но, видно, не нравилась людям она. - Хозяин, продашь нам лошадь свою? - Продам. Я с утра с ней на рынке стою! - Не много ли просишь, еврей, за неё? - Да где наживаться! Вернуть бы своё! - Уж больно твоя лошаденка худа! - Болеет, проклятая. Прямо беда!
    Жалкая пародия на «дикого мужчину». Хотя ничего удивительного, дети всегда за старшими повторяют.
    deniskaaa
    сегодня в 18:29
    Даже не стану это 62о дочитывать
    rubin kazzzan
    сегодня в 18:26
    Всё нормализуется!!! Цска жив!!!
    Казанский
    сегодня в 18:24
      доктоР7
      сегодня в 18:17
      Спорные утверждения, но при появлении забивного напа все проблемы окажутся на поверку преувеличенными. Кризис в атаке - это да.
      Казанский ответил Ты знаешь мое имя
      сегодня в 18:15
      Ты знаешь мое имя:
      Столько воды не по делу, какие-то графики, которые Коля и ко никогда не разберут. Лучше бы просто написали: « У ЦСКА все плохо, Гинер банкрот, клуб закрывают» и так далее, не думаете вы о тех, для кого пишите такие статьи, они не будут эти графики «хавать» И, да, после каждого поражения выходят «эксперты» и на умных щах толкают телегу о том, что все катастрофически ужасно. И заголовки какие: « расстрел от Арсенала»
      Аотемка,не верь никому и продолжай болеть за Зенит.Ну уж с ним точно не прогадаешь,пока Миллер и Газпром живы)))
      Serg3.12
      сегодня в 18:14
      "Ату его!" Шалимов, Гинер... кто следующий?)
      Ты знаешь мое имя
      сегодня в 18:12
        Mi6
        сегодня в 18:09
        "Жалкое зрелище"
        Казанский ответил spartach n1
        сегодня в 18:07
        spartach n1:
        Гинер всекупил кончилось,началось гинер убиваетцска !
        ГУЦ?Чем то иудейским попахивает от такой аббревиатуры))На фамилию похожа
        Гавриил
        сегодня в 18:06
        Если это правда, то Гинер молодец. Давно пора очистить российский футбол от аббревиатур. Вся страна этого ждёт.
        serh62
        сегодня в 18:05
          mat73 ответил spartach n1
          сегодня в 18:04
          spartach n1:
          Гинер всекупил кончилось,началось гинер убиваетцска !
          Гинер всё продал!
          Казанский ответил TOMSON
          сегодня в 18:01
          TOMSON:
          Идет перестррйка и омоложение состава. При условии что денег не много, то процесс идет сложно. Им бы конечно не в ЛЧ сейчас бодаться, а спокойно сезон другой в ЛЕ мяч покатать да рейтинг подзаработать. Но это если про футбол гворить, в случае с Гинером без ЛЧ у ЦСКА совсем плохо с финансами станет. По этому и цепляются за нее каждый год. Собственно терпения фанатам ЦСКА. Но огромным плюсом за это терпение станет возможность увидить сильную команду, но с Русской собственновоспитаной основой, где легионеры будут именно допалнять, а не оприделять игру ЦСКА.
          Стесняюсь спросить,а на что Гинер тратит деньги спонсоров Россети,Вертолеты России,Аэрофлота и т.д.?))
          Казанский
          сегодня в 18:00
          А разве Гинер породил ЦСКА???А как же 100-летняя история клуба с самого первого матча на лыжах с мячом?))Нее,он не родитель ЦСКА,он скорее могильщик его...
          Spartak_Rulit
          сегодня в 17:59
          Статья такая правильная, а самое главное душу греет)
          spartach n1
          сегодня в 17:59
          Гинер всекупил кончилось,началось гинер убиваетцска !
          TOMSON
          сегодня в 17:58
          Идет перестррйка и омоложение состава. При условии что денег не много, то процесс идет сложно. Им бы конечно не в ЛЧ сейчас бодаться, а спокойно сезон другой в ЛЕ мяч покатать да рейтинг подзаработать. Но это если про футбол гворить, в случае с Гинером без ЛЧ у ЦСКА совсем плохо с финансами станет. По этому и цепляются за нее каждый год.
          Собственно терпения фанатам ЦСКА. Но огромным плюсом за это терпение станет возможность увидить сильную команду, но с Русской собственновоспитаной основой, где легионеры будут именно допалнять, а не оприделять игру ЦСКА.
          Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 17:56
          Гинер, на Мавродия похож.Построил пирамиду. И вообще, как держат человека в РФС на должности Главы финкомитета РФС с такими проблемами в клубе? Это тоже самое, что доверить дикому, рогатому, домашнему животному капусту).
          Всё, что поможет цска-это пройти очищение пердивом, как болелы клуба сами любили давать советы другим, впрочем, как и их президент дававший советы кто имеет право играть в ЛЧ, а кто нет.
          Serge Boykov
          сегодня в 17:55
          С каких пор у нас 3е место считается провалом?
          По игре согласен-кризис! Нет скамейки для ротации,что говорить,если не всегда даже смолодыми у нас есть игроки на полную заявку на матч! Одним составом весь сезон не отыграть,молодые пока ещё зелёные. Но я не считаю что провал!
          Сейчам поправится Дзагоев,пройдёт осенний спад и начнём набирать очки и забивать!
          Переживём кризис,мы свою команду не бросим!
          А то что мы любой команде можем проиграть,а у любой выйграть...так мы поэтому и болеем за наш клуб!
          Суеверный
          сегодня в 17:54
          Так -с. "...они удивительной везучести команда..." Дальше можно не читатать. Автора в школу отправить.
          sir-5
          сегодня в 17:50
          Что думает Гинер,не знает даже его жена.И что выкинет-тоже. Поэтому он и выживает в тех ситуациях(вместе с командой),когда на них ставят крест. Если он решил "продолжать играть в футбол"-выкрутится,а если "в бизнес",то продолжение неизвестно,но следует. А если посмотреть на унылую текущую таблицу,то 13 команд вздохнут и скажут грустно :"Мне бы такой кризис".
          edubokom
          сегодня в 17:45
          Чушь полная. Всё хорошо у ЦСКА. Зарплата одна из самых высоких. Просто из-за нехватки денег экономят на малом количестве игроков. Но те что есть вполне справляются. И в целом все достойно и адекватно. А в статье неточности есть по статистике. А
          Казанский
          сегодня в 17:43
            Igo0rek
            сегодня в 17:40
            Я еще летом все это предсказывал.
            kolpankolpan
            сегодня в 17:35
            Игнор.
            Sanches65
            сегодня в 17:28
            цска завершил 1 круг на 3 месте. Что такое кризис спросите у Торпедо.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100