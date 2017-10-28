Лишь в одном сезоне чемпионата России средняя результативность ЦСКА была ниже нынешней

Уступив тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура РФПЛ, ЦСКА продлил свою безголевую серию до 321 минут. В последний раз у «армейцев» так не клеились дела в атаке в сентябре 2013 года - тогда «красно-синие» не могли забить четыре игры подряд.

Если же охватить период с момента вылета «армейцев» из Кубка России на стадии 1/16 финала, то за это время ЦСКА провел 8 встреч, в которых забил лишь 2 мяча. Так беззубо в нападении на отрезке такой продолжительности команда не действовала с 1997 года. В том сезоне ЦСКА финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

Всего же в 23 матчах сезона москвичи отличились лишь 24 раза – средняя результативность составляет 1.04 гола за игру. Лишь однажды в российской истории клуба средняя результативность ЦСКА в течение всего сезона была хуже - 0.95 гола за матч в том же 1997 году.

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