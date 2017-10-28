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Лишь в одном сезоне чемпионата России средняя результативность ЦСКА была ниже нынешней

сегодня, 08:09
АрсеналАрсенал1 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

Уступив тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура РФПЛ, ЦСКА продлил свою безголевую серию до 321 минут. В последний раз у «армейцев» так не клеились дела в атаке в сентябре 2013 года - тогда «красно-синие» не могли забить четыре игры подряд.

Если же охватить период с момента вылета «армейцев» из Кубка России на стадии 1/16 финала, то за это время ЦСКА провел 8 встреч, в которых забил лишь 2 мяча. Так беззубо в нападении на отрезке такой продолжительности команда не действовала с 1997 года. В том сезоне ЦСКА финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

Всего же в 23 матчах сезона москвичи отличились лишь 24 раза – средняя результативность составляет 1.04 гола за игру. Лишь однажды в российской истории клуба средняя результативность ЦСКА в течение всего сезона была хуже - 0.95 гола за матч в том же 1997 году.

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Все комментарии
TihonAlt
сегодня в 09:24
Время рекордов:)
Василий 50
сегодня в 09:13
Это называется деградация.
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 09:12
Казанский:
Не знаю(((А ведь серьезно переживаю,не молодые же они уже...
В цска вообще молодых нет, одни перспективные))
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 09:10
AntiherQ1488:
Куда скидываться на валидол?))
Не знаю(((А ведь серьезно переживаю,не молодые же они уже...
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 09:06
Казанский:
Что-то страшно стало за Артемона и Димона.Артемка то ладно,он давно верный друг СБГ-фану,он морально готов....А Димон с Дедом?Перенесут ли они кризис?(((
Куда скидываться на валидол?))
FILL3286
сегодня в 09:05
Теперь так будет всегда
Остапчук 67
сегодня в 09:02
Пришло время новых рекордов.
Colonist
сегодня в 09:02
В стране идет борьба с обналом! Гиннеру нечего заносить!₽
Нектофбане
сегодня в 08:59
Это чудесно !!!!!

Привет друзья !!!!!
Казанский
сегодня в 08:59
Что-то страшно стало за Артемона и Димона.Артемка то ладно,он давно верный друг СБГ-фану,он морально готов....А Димон с Дедом?Перенесут ли они кризис?(((
Василий 50
сегодня в 08:58
Все только начинается.
DVOK68
сегодня в 08:57
Слабая команда
oligarx vasia
сегодня в 08:52
У коней просто забивать некому,кроме конечно защитников,но увы с них уже пепел сыпется!!!
МапС
сегодня в 08:46
В конюшне забивать некому, окромя защитников на стандартах.
AntiherQ1488
сегодня в 08:37
За всю кабинетную историю, и махинации гинера, цска должен пройти очищение пердивом, как динамо.
LAISMEN
сегодня в 08:31
"Платить надо меньше,а спрашивать больше"
kastites
сегодня в 08:26
Слабая команда
К роспуску готовятся
CSKA2012
сегодня в 08:21
У нас просто нет классных футболистов в атаке таких как Вагнер или Думбия , а молодые российские ребята всего лишь первый сезон играют . Эпоха ушла будем ждать лучших времён у красно синий )
Obdulio Varela
сегодня в 08:15
Уныло
mikysss
сегодня в 08:12
Хоть ты лопни хоть ты тресни арсенал на 7-ом месте)))
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