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Бубнов: «Положение ЦСКА - это не какой-то внезапный кризис, а объективная реальность»

сегодня, 12:42

Футбольный эксперт Александр Бубнов ищет причины неудачных выступлений ЦСКА. Вчера «армейцы», напомним, уступили тульскому «Арсеналу».

«Для ЦСКА наступили тяжелые времена. Не думаю, что, окажись на месте Ганчаренко другой специалист, при нем команда заиграла бы лучше. 2 гола в 8 матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы „армейцев“ с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, – объективная реальность.

Само собой, в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. „Базель“ постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьется. Впрочем, как в случае с „Зенитом“, ЦСКА, думаю, соберет силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для „армейцев“ в контексте соперничества с „Бенфикой“ за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы».   

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Все комментарии
Дед Мазая ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:06
AntiherQ1488:
У тебя сложный вопрос. Отвечу так, не осужденный. Хотя, ты ж понимаешь, что это не ответ.
Согласен. Я забыл. У нас же правовое государство...)
romarez ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:05
AntiherQ1488:
у бомжей, пол аргентины скупили и из ростова двух сборников украли.
    leopit
    сегодня в 14:05
    ЦСКА пытается бороться,конечно,в меру сил и не всяким крючкохвостым безтрофейникам поливать грязью заслуженный клуб!
    Ника228
    сегодня в 14:05
    ну они воспитывают нашу молодежь, у них пол состава юнцов играют . понятно что чемпионами им не стать, зато на будущее воспитают стране хороших игроков .
    AntiherQ1488 ответил spartach n1
    сегодня в 14:05
    spartach n1:
    Это то что на вершине айсберга,просился то он давно,в царстве гинера все покрыто мраком !)
    Просто посмотри, насколько они не объективны. 10 лет, цска, все дела. А ниче, что они по 40 лет без чемпионства болтались?
    А бомжи тогда грызли поля пердива, и не было никакого газпрома. Хотя, если у них история начинается с 2007, о чем с ними говорить?)
    spartach n1 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 14:03
    Jeck Denielse:
    Всё равно ЦСКА достоин уважения...... Пока одни клеймят его здесь на сайте,а сами имея второй бюджет лиги топчаться с 5-го места на 6-е...и которых обогнал в таблице обогнал даже Урал))) ЦСКА при очевидных проблемах держится вверху таблицы.... Статистика последних 10 лет показывает что у некоторых "и.о. чемпиона" мало поводов смеятся над ЦСКА...
    А серый бюджет ты не учитывал ?
    spartach n1 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 14:01
    AntiherQ1488:
    Кстати, да, Ленька быстро сбежал, как то даже буднично. Все сходится.
    Это то что на вершине айсберга,просился то он давно,в царстве гинера все покрыто мраком !)
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:00
    Всё равно ЦСКА достоин уважения......
    Пока одни клеймят его здесь на сайте,а сами имея второй бюджет лиги топчаться с 5-го места на 6-е...и которых обогнал в таблице обогнал даже Урал))) ЦСКА при очевидных проблемах держится вверху таблицы....

    Статистика последних 10 лет показывает что у некоторых "и.о. чемпиона" мало поводов смеятся над ЦСКА...
    AntiherQ1488 ответил Дед Мазая
    сегодня в 13:55
    Дед Мазая:
    А кто из олигархов у нас не уголовник, если по-честному?
    У тебя сложный вопрос. Отвечу так, не осужденный. Хотя, ты ж понимаешь, что это не ответ.
    AntiherQ1488 ответил spartach n1
    сегодня в 13:53
    spartach n1:
    А куда деваться было,иначе б Леонит со скандалом сбежал и всю кухню гинера обнародовал ! Трудно представить что действительно дельный специалист бросился бы в этот омут )
    Кстати, да, Ленька быстро сбежал, как то даже буднично. Все сходится.
    spartach n1 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:52
    AntiherQ1488:
    Ганчаренко вообще мутный тип, его убрали с Кубани, когда они на 3м месте шли. Видимо, за это и убрали. Не хотели давать деньги, на еврокубки. Не зря он в цска оказался. Мутная история.
    А куда деваться было,иначе б Леонит со скандалом сбежал и всю кухню гинера обнародовал !
    Трудно представить что действительно дельный специалист бросился бы в этот омут )
    Дед Мазая ответил AntiherQ1488
    сегодня в 13:51
    AntiherQ1488:
    Так они орали, что гинер - гений, а не уголовник с хохляндии. И что? И где?
    А кто из олигархов у нас не уголовник, если по-честному?
    Брулин
    сегодня в 13:50
    На этот раз можно полностью согласиться с ним.
    AntiherQ1488 ответил spartach n1
    сегодня в 13:48
    spartach n1:
    Странно что у лучшего манагера вселенной Женьки харьковчанина без денег ниче не получается,лучший вратарь игарь бьет рекорды,Головин все никак не уедет в АПЛ Крокодил не ловится,не ростет кокос А вообще все становится на свои места ))
    Ганчаренко вообще мутный тип, его убрали с Кубани, когда они на 3м месте шли. Видимо, за это и убрали. Не хотели давать деньги, на еврокубки. Не зря он в цска оказался. Мутная история.
    Mi6
    сегодня в 13:47
    Бездумное руководство гинером даёт свои плоды
    112910415
    сегодня в 13:46
    нет игры, нет результата..
    Роман Березов
    сегодня в 13:46
    смотреть приятно было давно, во времена карвальо-вагнера-жо. Ну и при раннем слуцком, состав был норм и на классе тянули. А потом все, унылая игра и постепенное уменьшение количества хороших игроков.
    spartach n1
    сегодня в 13:45
    Странно что у лучшего манагера вселенной Женьки харьковчанина без денег ниче не получается,лучший вратарь игарь бьет рекорды,Головин все никак не уедет в АПЛ
    Крокодил не ловится,не ростет кокос

    А вообще все становится на свои места ))
    ermak6848
    сегодня в 13:44
    Подмечено и высказано правильно
    janka bulka
    сегодня в 13:44
    Быстрых фланговых нет, в центре пары игроков с техникой (кроме Головина) нет, напы на своих позициях по воле случая, потому и голов нет, типичный российский середняк сегодня ЦСКА с не плохими вратарём и тренером, на которых всё ещё и держится...
    Stormtrooper-26
    сегодня в 13:42
    Как обычно - вползли в групповую стадию, казалось бы нынче-то уж все козыри в руках ЦСКА - и группа несложная, и соперников лихорадит, и победа в первом же матче... ан-нет... снова обсер и законное 4-е место в группе. Что ещё надо коням для успешного выступления в Лиге Чемпионов? Непонятно.
    AntiherQ1488 ответил Vladimir808
    сегодня в 13:41
    Vladimir808:
    Вы это, поаккуратнее с титулами...подскочит ,,Великолепный" и все ветки забросает таблицами с титулами(умалчивая о кабинетных). Тогда новости и посты не почитаешь, только таблы с титулами.))))
      Виктор Лошаков
      сегодня в 13:40
      Там собирать в кулак уже не кого, потому что нет никого! жалкие осколки когда-то классной команды! И дальше увы будет только хуже! Короче- ЦСКА - адъю! А жаль! Хорошо когда-то играли! Смотреть было приятно!
      AntiherQ1488 ответил romarez
      сегодня в 13:40
      romarez:
      а у кого летом усиление было?
      у бомжей, пол аргентины скупили и из ростова двух сборников украли.
      Vladimir808 ответил vka1970
      сегодня в 13:39
      vka1970:
      Господин Бубнов, вы врёте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЦСКА самый титулованный клуб на планете.Это всё временно.Гончаренко выше Спартака, а это главное на сегодня. В этом вообще весь смысл нашей армейской жизни заключается. Не сгущайте краски.Они уже даже не красно синие.
      Вы это, поаккуратнее с титулами...подскочит ,,Великолепный"
      и все ветки забросает таблицами с титулами(умалчивая о кабинетных).
      Тогда новости и посты не почитаешь, только таблы с титулами.))))
      romarez ответил ЮЗИК
      сегодня в 13:38
      ЮЗИК:
      Усиления летом не было, думали малой кровью отбегают
      а у кого летом усиление было?
      romarez ответил Colonist
      сегодня в 13:35
      Colonist:
      Слуцкий оперативно слинял с тонущего корабля! Знал ведь...
      на такой же тонущий....
      time out
      сегодня в 13:34
      Фаны коней так не считают. Красно-синий самый сильный! Правда уже только синий или посиневший. Но гонору и спеси целая телега, которая уверенно катится под откос.
      mugik1973 ответил drug01
      сегодня в 13:32
      Бубнов ко всем не равнодушен.
      mugik1973 ответил Адвокат 76
      сегодня в 13:30
      В чуток ФНЛ входит?
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