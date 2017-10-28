Бубнов: «Положение ЦСКА - это не какой-то внезапный кризис, а объективная реальность»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ищет причины неудачных выступлений ЦСКА. Вчера «армейцы», напомним, уступили тульскому «Арсеналу».

«Для ЦСКА наступили тяжелые времена. Не думаю, что, окажись на месте Ганчаренко другой специалист, при нем команда заиграла бы лучше. 2 гола в 8 матчах – ужасный показатель, красноречиво характеризующий проблемы „армейцев“ с конструированием атак. Но некоторые игроки откровенно не тянут, другие – травмированы, третьи – юны и неопытны, им не хватает функционала. Сегодняшняя невзрачная картина – это не какой-то внезапный кризис, а, увы, – объективная реальность.

Само собой, в Швейцарии ЦСКА будет трудно рассчитывать на очки. „Базель“ постарается заранее решить все вопросы по выходу в плей-офф Лиги чемпионов, будет оказывать на гостей давление и, скорее всего, своего добьется. Впрочем, как в случае с „Зенитом“, ЦСКА, думаю, соберет силы в кулак и постарается дать бой. Ничья в нынешней ситуации стала бы неплохим исходом для „армейцев“ в контексте соперничества с „Бенфикой“ за третье место в группе, дающее право на Лигу Европы».

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