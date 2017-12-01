Жребий близко. Выбираем соперников для сборной России!

Самая важная часть жеребьевки ЧМ-2018 – определение соперников для сборной России. Пока шары не брошены, «Соккер.ру» предлагает варианты и вовлекает в игру читателей.

Чтобы все необходимое было под рукой, напоминаем состав корзин для жеребьевки. Также не забываем, что в одну группу может попасть максимум две европейских команды и не больше одной сборной из любой другой конфедерации. Учитывая, что сборная России займет одну европейскую вакансию в своем квартете, все три наших соперника точно будут представлять разные конфедерации.

Корзина 1: Россия , Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Вся информация о сегодняшней жеребьевке и том, что ее окружает, здесь. Теперь - к самому интересному!

«Лёгкая» группа

На самом деле, нахождение сборной России в первой корзине, распределение команд и правило лимита для конфедераций не обещают нашей дружине групп «жизни» или «смерти». При любых раскладах не получается ни суперлегкого квартета, ни супертяжелого, однако различия все же имеются. Есть рациональное предложение в «легкой» группе обойтись вообще без европейцев, и такой квартет складывается вполне однозначно: Панама из четвертой корзины, Иран, против которого недавно играли, из третьей, а из второй берем Перу с Фарфаном.

«Легкая» группа по версии «Соккер.ру»: Россия, Перу, Иран, Панама.

«Группа смерти»

Здесь без соперника из УЕФА точно не обойтись, и европейская команда придет из четвертой корзины, где Сербия видится самым сложным противником. Таким образом, из второй корзины берем представителя Южной Америки – им будет Уругвай с убойной атакой, где действуют Суарес и Кавани. А из третьего лукошка можно достать Коста-Рику или кого-то из африканцев. Предлагаю Сенегал с реактивным Мане, очень непростой противник. Как считаете, у сборной России много шансов против таких соперников?

«Группа смерти» по версии «Соккер.ру»: Россия, Уругвай, Сенегал, Сербия.

Знакомые по Кубку Конфедераций и контрольным матчам

Представляете, как будет забавно, если группа сборной России соберется исключительно из команд, с которыми подопечные Черчесова играли в последние полтора года. Первую корзину по понятным причинам не берем, хотя с Португалией, Аргентиной и Бельгией встречались в этом году, с Бразилией еще сыграем. Итак, из второй корзины мы встречались с Испанией и Мексикой; из третьей – с Коста-Рикой и Ираном, из четвертой – только с Южной Кореей, здесь выбор однозначный, а в целом получается вполне себе один из вариантов «группы смерти».

Группа знакомых команд Черчесова: Россия, Испания, Коста-Рика, Южная Корея.

Назад в 2002-й, или квартет для реваншистов

За Евро-2016 не отомстим – Словакия и Уэльс не попали на ЧМ-2018, Алжира тоже нет, а Бельгия с нами в одной корзине – это если вспоминать предыдущий мундиаль, зато можно вспомнить чемпионат мира 2002 года, взяв в квартет Тунис и Японию. Третьей может стать Мексика, перед которой у нас должок за Кубок Конфедераций.

Группа по мотивам ЧМ-2002: Россия, Мексика, Тунис, Япония.

Давайте познакомимся!

Составим квартет из команд, встречи с которыми станут первыми в истории для сборной России. Из 32 участников чемпионата мира у нашей национальной дружины нет отношений с семью командами: это Перу и Колумбия из второй корзины (с ними играла команда СССР, но не России), Сенегал и Египет из третьей, а также Австралия, Нигерия и Панама, угодившие в четвертую корзину.

Группа знакомств по версии «Соккер.ру»: Россия, Колумбия, Египет, Австралия.

Бросайте жребий! Всё, что нужно знать о жеребьёвке ЧМ-2018

Группа для России. Выбор пользователей «Соккер.ру»

В ожидании жеребьевки мы, конечно же, не могли не поинтересоваться мнением наших читателей. Было предложено три опроса, в каждом из которых предлагалось выбрать соперника для сборной России из той или иной корзины. Результаты получились достаточно любопытными.

Из второй корзины: Перу/Мексика – 41%; Швейцария/Хорватия – 24%; Англия/Испания – 22%; Колумбия/Уругвай – 10%.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что команды из Южной Америки вы хотите видеть в группе сборной России даже меньше, чем европейских грандов – Англию или Испанию. А вот победа варианта Перу/Мексика закономерна.

Из третьей корзины: Тунис/Египет – 27%; Иран – 24%; Дания/Исландия/Швеция – 19%; Сенегал – 17%; Коста-Рика – 9%.

Здесь разброс голосов получился довольно большой, выиграла «совместная заявка» Туниса и Египта, но и Иран сойдет, и европейских друзей не нужно бояться, да и Сенегал отстал не сильно. А вот Коста-Рика – нежеланная. Это уже похоже на какой-то страх перед сборными из Латинской Америки.

Из четвертой корзины: Панама – 51%; Япония/Южная Корея/Саудовская Аравия – 18%; Австралия – 14%; Сербия – 9%; Марокко/Нигерия – 6%.

Вполне ожидаемо многие хотят сыграть с дебютантом мировых первенств – Панамой, приемлемым станет вариант с азиатским противником из четвертой корзины, а вот с Марокко и Нигерией, как и с Сербией, встречаться на данном этапе мундиаля вам не хотелось бы.

Желанная группа по версии пользователей «Соккер.ру»: Россия, Перу*, Тунис/Египет, Панама.

Нежелательная группа по версии наших читателей: Россия, Колумбия/Уругвай, Коста-Рика, Марокко/Нигерия.

*так как Мексика и Панама не могут сыграть в одном квартете, оставляем только Перу.

P. S. Один из вице-капитанов сборной России Денис Глушаков пошутил в «Твиттере», что получил инсайд от талисмана ЧМ-2018 Забиваки: «По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией». Представляете, если совпадет? И докажи потом, что шутил.

Хозяйские группы на ЧМ. Авось и нам повезёт! https://www.soccer.ru/blogs/record/1025529