Жребий близко. Выбираем соперников для сборной России!

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Испания. Сегунда
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Переходные матчи
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Жребий близко. Выбираем соперников для сборной России!

01 декабря 2017, 13:30
Жребий близко. Выбираем соперников для сборной России!

Самая важная часть жеребьевки ЧМ-2018 – определение соперников для сборной России. Пока шары не брошены, «Соккер.ру» предлагает варианты и вовлекает в игру читателей. 

Чтобы все необходимое было под рукой, напоминаем состав корзин для жеребьевки. Также не забываем, что в одну группу может попасть максимум две европейских команды и не больше одной сборной из любой другой конфедерации. Учитывая, что сборная России займет одну европейскую вакансию в своем квартете, все три наших соперника точно будут представлять разные конфедерации.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия.

Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Вся информация о сегодняшней жеребьевке и том, что ее окружает, здесь. Теперь - к самому интересному!

«Лёгкая» группа

На самом деле, нахождение сборной России в первой корзине, распределение команд и правило лимита для конфедераций не обещают нашей дружине групп «жизни» или «смерти». При любых раскладах не получается ни суперлегкого квартета, ни супертяжелого, однако различия все же имеются. Есть рациональное предложение в «легкой» группе обойтись вообще без европейцев, и такой квартет складывается вполне однозначно: Панама из четвертой корзины, Иран, против которого недавно играли, из третьей, а из второй берем Перу с Фарфаном.

«Легкая» группа по версии «Соккер.ру»: Россия, Перу, Иран, Панама.

«Группа смерти»

Здесь без соперника из УЕФА точно не обойтись, и европейская команда придет из четвертой корзины, где Сербия видится самым сложным противником. Таким образом, из второй корзины берем представителя Южной Америки – им будет Уругвай с убойной атакой, где действуют Суарес и Кавани. А из третьего лукошка можно достать Коста-Рику или кого-то из африканцев. Предлагаю Сенегал с реактивным Мане, очень непростой противник. Как считаете, у сборной России много шансов против таких соперников?

«Группа смерти» по версии «Соккер.ру»: Россия, Уругвай, Сенегал, Сербия.

Знакомые по Кубку Конфедераций и контрольным матчам

Представляете, как будет забавно, если группа сборной России соберется исключительно из команд, с которыми подопечные Черчесова играли в последние полтора года. Первую корзину по понятным причинам не берем, хотя с Португалией, Аргентиной и Бельгией встречались в этом году, с Бразилией еще сыграем. Итак, из второй корзины мы встречались с Испанией и Мексикой; из третьей – с Коста-Рикой и Ираном, из четвертой – только с Южной Кореей, здесь выбор однозначный, а в целом получается вполне себе один из вариантов «группы смерти».

Группа знакомых команд Черчесова: Россия, Испания, Коста-Рика, Южная Корея.

Назад в 2002-й, или квартет для реваншистов

За Евро-2016 не отомстим – Словакия и Уэльс не попали на ЧМ-2018, Алжира тоже нет, а Бельгия с нами в одной корзине – это если вспоминать предыдущий мундиаль, зато можно вспомнить чемпионат мира 2002 года, взяв в квартет Тунис и Японию. Третьей может стать Мексика, перед которой у нас должок за Кубок Конфедераций.

Группа по мотивам ЧМ-2002: Россия, Мексика, Тунис, Япония.

Давайте познакомимся!

Составим квартет из команд, встречи с которыми станут первыми в истории для сборной России. Из 32 участников чемпионата мира у нашей национальной дружины нет отношений с семью командами: это Перу и Колумбия из второй корзины (с ними играла команда СССР, но не России), Сенегал и Египет из третьей, а также Австралия, Нигерия и Панама, угодившие в четвертую корзину.

Группа знакомств по версии «Соккер.ру»: Россия, Колумбия, Египет, Австралия.  

Бросайте жребий! Всё, что нужно знать о жеребьёвке ЧМ-2018

Группа для России. Выбор пользователей «Соккер.ру»

В ожидании жеребьевки мы, конечно же, не могли не поинтересоваться мнением наших читателей. Было предложено три опроса, в каждом из которых предлагалось выбрать соперника для сборной России из той или иной корзины. Результаты получились достаточно любопытными.

Из второй корзины: Перу/Мексика – 41%; Швейцария/Хорватия – 24%; Англия/Испания – 22%; Колумбия/Уругвай – 10%.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что команды из Южной Америки вы хотите видеть в группе сборной России даже меньше, чем европейских грандов – Англию или Испанию. А вот победа варианта Перу/Мексика закономерна.

Из третьей корзины: Тунис/Египет – 27%; Иран – 24%; Дания/Исландия/Швеция – 19%; Сенегал – 17%; Коста-Рика – 9%.

Здесь разброс голосов получился довольно большой, выиграла «совместная заявка» Туниса и Египта, но и Иран сойдет, и европейских друзей не нужно бояться, да и Сенегал отстал не сильно. А вот Коста-Рика – нежеланная. Это уже похоже на какой-то страх перед сборными из Латинской Америки.

Из четвертой корзины: Панама – 51%; Япония/Южная Корея/Саудовская Аравия – 18%; Австралия – 14%; Сербия – 9%; Марокко/Нигерия – 6%.

Вполне ожидаемо многие хотят сыграть с дебютантом мировых первенств – Панамой, приемлемым станет вариант с азиатским противником из четвертой корзины, а вот с Марокко и Нигерией, как и с Сербией, встречаться на данном этапе мундиаля вам не хотелось бы.

Желанная группа по версии пользователей «Соккер.ру»: Россия, Перу*, Тунис/Египет, Панама.

Нежелательная группа по версии наших читателей: Россия, Колумбия/Уругвай, Коста-Рика, Марокко/Нигерия.

*так как Мексика и Панама не могут сыграть в одном квартете, оставляем только Перу.

P. S. Один из вице-капитанов сборной России Денис Глушаков пошутил в «Твиттере», что получил инсайд от талисмана ЧМ-2018 Забиваки: «По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией». Представляете, если совпадет? И докажи потом, что шутил.

Хозяйские группы на ЧМ. Авось и нам повезёт! https://www.soccer.ru/blogs/record/1025529

Поделиться
Другие материалы по теме
Полуфиналы ЛЧ: европейская классика и Салах против «Ромы»
13 апреляАлександр Чистяков в блоге Столкновения25
Столкнуть фаворитов. Жребий полуфиналов Лиги Европы
13 апреляСеменычч в блоге Столкновения12
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
13 апреля 376
«Арсенал» и «Атлетико» сыграют между собой в полуфинале ЛЕ
13 апреля 89
Финальные пульки. Жеребьевка полуфиналов ЛЧ и ЛЕ
13 апреляАлександр Чистяков в блоге Магический шар73
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии
18 марта 73
Обсудить
Все комментарии
145532
145532
01 декабря 2017 в 18:51
Шары охладили и это не поможет )
Знатог
Знатог
01 декабря 2017 в 18:12
Приходите свататься, я не стану прятаться,
я невеста неплоха, выбираю жениха.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 декабря 2017 в 17:43
швейцария коста рика и австралия!!!!!!
boronin09
boronin09
01 декабря 2017 в 17:23
Россия
Англия
Иран
Морокко
я беременна
я беременна
01 декабря 2017 в 17:00
Корея 100%)))
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответил Roger Young
01 декабря 2017 в 16:49
Roger Young:
Я бы хотел группу Россия Хорватия Коста-Рика Сербия Если Сербы не могут сыграть с хорватами, тогда вместо Хорватии - Англию.
Это уже три европейских команды, хоть с Хорватией, хоть с Англией. Такая группа невозможна
Footbolista
Footbolista ответил Roger Young
01 декабря 2017 в 16:40
Roger Young:
Я бы хотел группу Россия Хорватия Коста-Рика Сербия Если Сербы не могут сыграть с хорватами, тогда вместо Хорватии - Англию.
В группе только 2 команды из Европы могут быть...или ты Россию европейской страной не считаешь?...))
Pan43r zzzz
Pan43r zzzz
01 декабря 2017 в 16:39
Испания,Исландия ,Южная Корея
Footbolista
Footbolista
01 декабря 2017 в 16:38
Россия
Испания
Коста-Рика
Нигерия

Всех порвем...)))
нечитайло
нечитайло
01 декабря 2017 в 16:19
Опасны все
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 декабря 2017 в 16:05
После "прогноза" Конебомжа (сенсация в селекции), что либо прогнозировать глупо.
Roger Young
Roger Young
01 декабря 2017 в 16:02
А будет группа
Россия
Швейцария
Египет
Саудовская Аравия.
Roger Young
Roger Young
01 декабря 2017 в 16:01
Я бы хотел группу
Россия
Хорватия
Коста-Рика
Сербия

Если Сербы не могут сыграть с хорватами, тогда вместо Хорватии - Англию.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 декабря 2017 в 15:59
трепещите гости !!!! хозяева ЧМ подготовились на славу!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 декабря 2017 в 15:56
всех порвем!!! любых подавай !!!!!)))
шацк
шацк
01 декабря 2017 в 15:50
Швейцария, Тунис, Австралия - мой прогноз, вполне удачный расклад получится должен.
firewing
firewing
01 декабря 2017 в 15:49
Сольют всем, кроме возможных Панамы, Марокко и Туниса.
Tommy Lee
Tommy Lee
01 декабря 2017 в 15:44
Будет Перу, Тунис и Саудовская Аравия. Уже заплачено.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
01 декабря 2017 в 15:43
Как по мне, удачным жребием будет Перу, Тунис и Панама.
Нежелательных вариантов больше.
Если брать примерно по серединке (примерно, ибо это всё таки в сторону сложной ситуации больше), то рискну поставить на Швейцарию, Данию и Сербию.
Saang
Saang
01 декабря 2017 в 15:18
Дания, Перу и Саудовская Аравия - таков прогноз спартача!)
Lu4nik
Lu4nik
01 декабря 2017 в 15:18
которая статья уже на тему "соперников России по ЧМ-2018" выходит... только вот все вилами по воде, а по существу мало
DimonS_16
DimonS_16
01 декабря 2017 в 14:33
сразу видно, что автор статьи далек от современных реалий футбола - достаточно посмотреть на предлагаемую якобы "группу смерти" с неубедительным в последнее время уругваем, с трудом вышедшим из африканского отбора сенегалом и сербией, которая в последние годы на ЧМ или не попадает или на последнее место в группе выходит...
очевидно, что группа смерти для нас это - россия, испания (как можно было вообще уругвай вместо нее поместить - непонятно),коста-рика и нигерия
stachel
stachel ответил дурман
01 декабря 2017 в 14:24
дурман:
Россия, Колумбия, Коста Рика, Австралия 2 поражения и 1 ничья Последняя места в группе Уход Стаса Мутко скажет в Катаре в полуфинале будем
И еще скажет, что лимит надо ужесточить. А то у тренера выбор маловат. Ну и пару оптимистических мыслей о игровом прогрессе и верном векторе развития.
Александр Северный
Александр Северный
01 декабря 2017 в 14:17
Такая форма сборной не располагает к успеху, так что жеребьевка не важна.
дурман
дурман
01 декабря 2017 в 14:15
Россия, Колумбия, Коста Рика, Австралия
2 поражения и 1 ничья
Последняя места в группе
Уход Стаса
Мутко скажет в Катаре в полуфинале будем
rey_luka
rey_luka
01 декабря 2017 в 13:48
Конифей днина опять пропозорит рассею.
Конебаклан
Конебаклан
01 декабря 2017 в 13:44
Можно и эту команду,главное,чтобы Игарь был на месте))))
Конебаклан
Конебаклан
01 декабря 2017 в 13:42
Не важно кто!
все ровно последние будем)
Только осетина увидел с бакланом,сразу плохо стало!!!!!
Роман Солошенко
Роман Солошенко
01 декабря 2017 в 13:41
Россия Уругвай Египет Южная Корея
Бразилия Испания Иран Марокко
Португалия Перу Дания Япония
Польша Швейцария Сенегал Панама
Германия Англия Тунис Австралия
Франция Мексика Исландия Нигерия
Бельгия Колумбия Коста - Рика Сербия
Аргентина Хорватия Швеция Саудовская Аравия
sir-5
sir-5
01 декабря 2017 в 13:36
Желаю Испанию,Исландию и Нигерию.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100