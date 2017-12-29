Претенденты на место в списке рекордсменов

В безумии трансферного рынка не сомневается уже никто. Рекорды бьются пачкам каждый год. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы определяет тех, чьи переходы в ближайшее время могут приблизиться к историческим.

Вот вы сидите у мониторов и не догадываетесь, что еще до открытия январского трансферного окна случилось историческое событие: трансфер Зинедина Зидана в «Реал» по стоимости был вытеснен из первой десятки самых дорогих. Все, ушла целая эпоха. А на десятое место вышел трансфер Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль» за 78,8 миллиона евро. Переход Зидана в сезоне-2001/02 в «Реал» стоил 77,5 миллиона. О, времена. О, нравы. Но есть ощущение, что и ван Дейк на десятом месте продержится недолго. Ориентируясь на слухи, финансовые возможности и кадровые потребности, можно предполагать, кто и куда в ближайшее время двинет.

Килиан Мбаппе

Формально права на Мбаппе принадлежат «Монако», а в ПСЖ форвард играет на правах аренды, поэтому и не фигурирует еще в реестрах полноценных трансферов. Но всем понятно, что к монегаскам Мбаппе не вернется, а летом случится неизбежное, и его контракт ПСЖ выкупит. Схема с арендой была придумана для растягивания платежей и ухода от наказания по финансовому фэйр-плей, ведь в 2017 году ПСЖ еще и Неймара за 222 миллиона евро купил. А за Мбаппе выложит следующим летом 180 миллионов. Это будет второй трансфер в рейтинге рекордных. И тогда, кстати, окажется, что в четверке самых дорогих игроков мира будут три француза. Ведь сейчас второе место вслед за Неймаром делят Усман Дембеле и Поль Погба, которые перешли в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро каждый.

Харри Кейн

Если рынок защитников в этом году взорвал и перегрел «Манчестер Сити», то следующим источником роста цен станет «Реал». Но уже на нападающих. Назрели перемены в атаке «Реала», и все это понимают. Осознают и в Мадриде, что им нужен только топовый форвард, а увести такого можно только за очень и очень большие деньги. В «Тоттенхэме» Кейна называют бесценным и не хотят отпускать ни за какие коврижки. Сам англичанин тоже лояльно настроен по отношению к «шпорам», однако его зарплата лишь 35-я в АПЛ, сам он рано или поздно осознает, что для борьбы за трофеи выгоднее все же сменить «Тоттенхэм» на «Реал». Да и боссы «шпор» не такие уж принципиальные ребята. Если им предложить хороший куш, они станут сговорчивыми. Бэйл в свое время тоже был неприкасаемой иконой, но сотня миллионов евро стала убедительным аргументом. За Кейна, конечно, потребуют куда больше, поскольку в нынешнем сезоне англичанин снова на коне и стал, пожалуй, самой «хайповой» фигурой декабря в мировом футболе.

Пауло Дибала

Аргентинец в списке трансферных рекордов мог оказаться еще раньше, если бы «Ювентус» был сговорчивее. Туринцы отказались отпускать Дибалу в «Барселону», которая, как мы видели на примере Дембеле, деньги имела для достойной оплаты. Но туринцам предстоит еще отбивать и отбивать атаки. Тот же «Реал» не против заполучить Дибалу, да и «Барселона» вряд ли успокоится, ей еще нужны исполнители в атаку. Подключился к гонке и «Манчестер Юнайтед», который сразу же осознал масштаб, с которым имеет дело, и предложил 79 миллионов евро с Генрихом Мхитаряном в придачу. Начались разговоры и о контактах с ПСЖ. Словом, вокруг Дибалы вьются большие клубы, большие деньги. «Ювентус», конечно, упирается, но по Погба смог же договориться.

Антуан Гризманн

Ситуация с возможным трансфером Гризманна и его вероятной позицией в списке рекордов довольно проста. Ее предопределило продление контракта француза с «Атлетико» минувшим летом. В нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро – вполне «рабочая» цифра, как мы видим по нынешнему сумасшедшему рынку. Так что претендентам только стоит прикинуть, готовы ли они конкретно потратить столько, не тратя время на всякие переговоры, обсуждения. 100 миллионов на стол – Гризманн ваш. Только для «Барселоны» не действует сумма отступных, поскольку каталонцам отдавать француза в «Атлетико» очень не хотят. Но есть еще «Реал», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ.

Серхио Бускетс

Здесь есть вполне конкретный адресат. Бускетс так предан «Барселоне» и настолько влит в ее систему, которая его воспитала, что уйдет от каталонцев только в одно место – к Гвардиоле. Хосеп не скрывает своей любви к Бускетсу и наверняка хотел бы его видеть в «Манчестер Сити». Но нужно переманить его поделикатнее, поскольку с «Барселоной» отношения портить Гвардиола вряд ли захочет, а та не станет отпускать Бускетса просто так.

Мауро Икарди

Еще один исполнитель, который «заточен» под конкретного потребителя – «Реал». Мадридцы стали главными претендентами на Икарди, однако потребуются большие деньги, чтобы убедить самого игрока, обжившегося в Милане, а также его клуб. Ведь у «Интера» вполне состоятельные китайские владельцы, которым деньги особо не нужны. Так что «Реалу» нужно работать в первую очередь с самим игроком и его агентом-женой, чтобы потом уже оказать влияние на боссов «Интера», для которых Икарди – главная и чуть ли не единственная надежда в атаке. Тут и сотней миллионов евро не отделаешься.

Эден Азар

А вот с Азаром уже удалось поработать. Опосредованно, через всевозможные слухи. Поэтому уже в окружении бельгийца не отрицают, что он хотел бы поиграть в «Реале». Вот только для «Челси» Азар - слишком важный исполнитель. Другое дело, что цикл Эдена в лондонском клубе близок к исходу. Ощущается, что Азар на «Стэмфорд Бридж» прекратил прогрессировать, ему нужна новая мотивация, новые вызовы. Это все же не отменяет, что «Челси» расстанется с Азаром только за весьма приличную сумму, стремящуюся к сотне миллионов евро.

Филиппе Коутиньо

Один из наиболее реалистичных, близких к рекордному трансферов. «Барселона» окучивает Коутиньо уже давно и сильно продвинулась в этом вопросе. Сам Филиппе не видит себя в других клубах и даже в какой-то момент в кризисе оказались его отношения с «Ливерпулем». «Красным» удалось отбить атаку летом, однако нового натиска «Барселоны» они могут не выдержать. К тому же сам Коутиньо стал чуть сбавлять относительно себя самого же образца прошлого сезона. Томить бразильца дальше будет означать снижение его трансферной ценности и пользы от игры. А пока он оценивается в 150 миллионов евро, и это выглядит реальной суммой.

Деле Алли

Еще один футболист, чей трансфер легко может перепрыгнуть через сотню миллионов евро. Но тут придется иметь дело снова с менеджментом «Тоттенхэма», который продешевить не может, поэтому сначала из потенциального покупателя вытрясет все нервы, а потом и деньги. Алли весьма универсален в атаке, очень молод, поэтому круг претендентов на него крайне широк. Тут и те же «Реал» с «Барселоной», и даже «Манчестер Сити» с ПСЖ и «Баварией». Деле даже с некоторыми из этих клубов в интервью заигрывал, давая понять, что они ему симпатичны.

Пьер-Эмерик Обамеянг

А вот тут на грани, можно сказать, что уже передержали, перетомили. Так много было слухов про Обамеянга, так уж они влияли на психику габонца, что он близок к состоянию слома. Это признают и в «Боруссии». Думается, что дортмундцы уже готовы с ним расстаться, чтобы окончательно не обесценить классного игрока. И пока он котируется достаточно высоко – около ста миллионов евро тех самых. Но когда на информационном фронте такие ребята, как Кейн, Икарди и Дибала, насколько актуален для «Реала» или ПСЖ будет Обамеянг? Вопрос.

Конечно, сюда можно было бы при желании поместить и Алексиса Санчеса, например. Но нужно помнить, что его контракт с «Арсеналом» истекает летом, так что за большие или рекордные деньги чилийца в январе точно никто покупать не станет – дождутся бесплатного трансфера через полгода. А пока можно быть уверенным, что большая часть грядущих крупных трансферных слухов будет вращаться вокруг названных выше персонажей. И новые рекорды не за горами, и первая десятка самых дорогих игроков мира будет изменяться чуть ли не каждые полгода.