«Арсенал» и «Челси»: разборка в пользу конкурентов

Огненное лондонское дерби – подарок тем, кто даже в новогодние праздники не забывает о футболе. Блогер «Соккер.ру» Доскен Бахытулы впечатлен битвой на «Эмирейтс».

Разведка боем

Проблемы «Арсенала» в обороне, вызванные отсутствием Колашинаца и Косьельни, вероятно, обусловили довольно степенное начало игры в исполнении хозяев. Минут 15 «Арсенал» действовал более чем сдержанно, позволяя «Челси» проявлять активность. «Синие» не сразу поняли, что им на «Эмирейтс» предлагают повладеть инициативой. Включился вовремя разве что Азар. Когда же «Челси» разогрелся не на шутку, «Арсенал» подключил свою контратакующую игру с помощью шустрых Санчеса, Озила, Ляказетта, Уилшира и Мэйтленда-Найлса, который превосходно подключался и стал зачинщиком самого опасного выпада «Арсенала» в первом тайме.

И если игра этого юноши вызывала приятные впечатления, пусть в обороне он иногда нервничал, то про действия Чемберса ничего хорошего сказать не получится. Не зря в дебюте «Арсенал» играл осторожно. Видимо, Венгер понимал, что недостаток мастерства Калума можно ликвидировать коллективной помощью ему. Но работало слабо. Например, выход один на один Мората все равно из-под Чемберса совершил. После этого инцидента, кажется, «Арсенал» и решил не играться в контратаку, а взять все в свои руки – все равно аккуратно сыграть не получится.

Размах против кружев

«Челси» предлагал своему сопернику более размашистую игру с жесткими Канте и Бакайоко в центре, с очень старающимся Фабрегасом, который всем видом показывал, как воодушевлен матчем против бывшей команды. Главным же мотором выступал Азар, который удивлял дриблингом даже в центре поля, но в основном давил на зону Чемберса. При этом Эдену явно в темп не хватало нужной поддержки. Прибегавшие Алонсо и Мората немного уступали бельгийцу в ритме, что нарушало магию комбинаций. И даже в таком режиме «синим» удавалось атаковать широко и нагнетать давление, а стараний одного Азара хватило и на гол – засуетившийся Бельерин дал по ноге Эдену в своей штрафной. Помогали, конечно, и не самые уверенные действия обороны «Арсенала».

А вот про атаку «канониров» ничего плохого сказать нельзя. Эти ребята сделали так, что Куртуа вышел главным героем первого тайма, подключив к этому героизму аж две штанги, в которые угодил мяч после удара Санчеса. На размах «Челси» «Арсенал» отвечал великолепием мелкого паса в исполнении своей группы атаки. И все это в приличном темпе, быстро, жестко, по-английски. Собственно, размах «Челси» позволял «синим» больше подавать и простреливать. Опасения Венгера по поводу надежности центра обороны после выхода Мораты один на один подтвердились и в начале второго тайма, когда аналогичный выход дали сделать Азару – Чех спас, и позже тоже. А об эффективности ставки на мелкий быстрый пас «канониров» говорили шикарные моменты Ляказетта и Санчеса. Потеряли свой запал и азарт хозяева лишь после неожиданного пропущенного гола с пенальти. Он сбил психологический настрой, что сказывалось и на моторике.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (6) – 19 (6)

Приличное число ударов по воротам подтверждает, что обе команды, избрав разные подходы к построению атак, были, по сути, правы. Их подход позволял им создавать опасные моменты, шансы были и у «Арсенала», и у «Челси». Попадания в каркас ворот были и у тех, и у других, количество ударов в створ вовсе равное.

Владение мячом (точность передач): 58,2% (86%) - 41,8% (82%)

«Арсенал» только два небольших отрезка в первом и втором таймах провел без контроля мяча. На протяжении большей части встречи «канониры» чаще распоряжались мячом, что и доказывают цифры. Более высокая точность передач подчеркивает частое использование пасов накоротке, тогда как «Челси» делал более длинные пасы, более рискованные.

Отборы (выигранные верховые единоборства): 17 (14) – 18 (15)

Тут картина совершенно равная. Более силовой и жесткий футбол «Челси» привел к небольшому преимуществу в этих показателях. Но суть ясна: это был примерно равный в плане борьбы футбол.

Антигерои матча: Альваро Мората («Челси») и Калум Чемберс («Арсенал»)

Мората имел несколько убойных моментов и мог спокойно приносить «Челси» победу, но допускал непозволительные для топ-форварда и топ-клуба ошибки. Транжирить такие моменты – нужно еще уметь. Как и создавать их для соперника, что делал Чемберс. Порой к нему в этой работе подключался Холдинг. Калуму еще повезло, что тот же Мората не использовал все его подарки-ошибки в защите.

Герои матча: Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал») и Эден Азар («Челси»)

Молодой бровочник «Арсенала» проявил себя во всей красе. Да, он проиграл борьбу Дзаппакосте, когда тот отдавал голевой пас на Алонсо. Но на протяжении большей части матча Эйнсли был едва ли не самым активным в «Арсенале», здорово подключался к атакам и, собственно, заставил заменить Мозеса, полностью того подавив на фланге. А Азар просто стал главным мотором команды, нанес треть всех ударов «Челси», создал ключевой гол, заработав пенальти. В моменты провисания и замедления «синих» именно Эден разогревал коллектив и заводил его.

Стартовая ставка

Оба наставника решили сыграть в три центральных защитника, в быстрые фланги по всей длине поля, в плотный центр с креативной группой впереди. Несколько различались зоны под нападающим. Под Моратой откровенно творил только Азар. Под Ляказеттом этим занимались Озил и Санчес, которые давали Александру самому опускаться, при этом тоже поднимались высоко. Как уже говорилось, от аккуратной игры с оглядкой «Арсенал» отказался очень быстро, решив все же по старинке сработать через контроль мяча. «Челси» - от жесткого быстрого футбола. В принципе, оба подхода позволяли создавать острые моменты. Тем интереснее оказывалось противостояние – чья-то ставка должна была сыграть в равной битве в целом.

После перерыва «Челси» стал чуть быстрее переходить в атаку из обороны, ловя «канониров» на пространстве в опорной зоне, используя большую группу противника, которая подключалась вперед. Нехватка поддержки атакующей активности того же Алонсо со стороны Мозеса обусловила первую замену в игре: Дзаппакоста сменил Виктора. «Челси» расширял фронт. На ускорение «синих» в переходе вперед «Арсенал» отвечал ускорением перепасовки. И именно подход «канониров» привел к голу Уилшира.

Эффективные решения

Конте же продолжал показывать себя более деятельным по ходу игры, чем Венгер. Например, когда после гола Азара «Арсенал» на некоторое время растерялся и позволил «Челси» провести ряд выпадов, именно Антонио среагировал первым, добавив мощи в центр поля с помощью Дринкуотера. «Канониры» ответили с оттяжкой и номинально: Уэлбек добавил свежести, сменив Ляказетта. Хотя Дэнни еще нужно было встроиться в кружевной футбол. С другой стороны, после пропущенного гола он куда-то улетучился. Уже другие факторы типа усталости работали в конце игры. Собственно, поэтому и Азар ушел у «Челси», уступив место Виллиану, пусть уже постфактум кто-то назовет это решение ошибкой, ибо Эден двигал «синих» вперед ощутимо.

Венгер ничего не предпринял, когда его команда заметно подсела после пропущенного гола. И за это был наказан. Ставка Конте на шустрых фланговых защитников сработала блестяще. И выход Дзаппакосты – пришелся ко двору. Он прострелил, а Алонсо забил. Выход Уолкотта вместо Чемберса на последних минутах – жест отчаяния из футбольного менеджера. Впрочем, порой достаточно и такого психологического решения тренера, который как бы говорит: все вперед! Этот сигнал заставил уже просто в навал пойти «канонирам». В одном из таких походов мяч удачно лег на ногу Бельерину.

Результат можно считать в целом закономерным. Игра логически должна делиться на несколько частей по существенным признакам, если не брать нюансы, которые описаны выше на разных участках. Первая часть – когда команды придерживались своих стилей, были равноопасны друг для друга. Ставка «Арсенала» в этом режиме сработала – гол забили. Вторая часть – после гола «Челси». «Канониры» упустили нити, Венгер, казалось, проспал инициативу, отдав ее Конте. Но Чех и Мората позволили хозяевам остаться в игре, а Бельерин спас лицо своего наставника и команды, позволив «укусить» «синих» за то, что не доиграли, не дотянули.