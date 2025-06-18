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Ари: «Марио Фернандес в хорошей форме»

вчера, 16:14

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал возможное подписание контракта защитника Марио Фернандеса с московским клубом.

Я знал, что Марио хочет вернуться в Россию. Сейчас он проходит просмотр. Он давно не играл, мы дадим ему время проявить себя. Думаю, всё будет хорошо, ведь он находится в хорошей форме. У него нет лишнего веса. Посмотрим, как ситуация сложится дальше.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фернандес проводит тренировки в составе «Торпедо» и готовится к медосмотру.

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Все комментарии
67jexhxnzxea
67jexhxnzxea
вчера в 18:02
Такое впечатление, что Торпедо в РПЛ только на один сезон - помочь московским клубам.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:31
Это называется использование служебного положения в корыстных целях. По крайней мере Ари делает всё, чтобы мы все так подумали. Интересно, если Фернандеса подпишут, а у него не получится заиграть? Кто за это ответит? Ари?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:42
Вот и забирайте его, такого хорошего...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:36
При всем уважении к Марио но он уже не тот! Хотя может и поможет Торпедо
Гость
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