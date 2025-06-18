Ари: «Марио Фернандес в хорошей форме»

Спортивный директор «Торпедо» Ари прокомментировал возможное подписание контракта защитника Марио Фернандеса с московским клубом.
Я знал, что Марио хочет вернуться в Россию. Сейчас он проходит просмотр. Он давно не играл, мы дадим ему время проявить себя. Думаю, всё будет хорошо, ведь он находится в хорошей форме. У него нет лишнего веса. Посмотрим, как ситуация сложится дальше.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Фернандес проводит тренировки в составе «Торпедо» и готовится к медосмотру.