«Барселона» официально объявила о покупке Гарсии

Голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия стал игроком «Барселоны».
Как сообщает пресс-служба клуба, Хоан подписал соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2031 года. Ранее появлялась информация о том, что 24-летний игрок сам выкупил свой контракт за 25 млн евро.
В сезоне-2024/25 Гарсия провёл 38 матчей в Ла Лиге, из них 8 — без пропущенных мячей.
Ну это в стиле Лапорты. Очередная махинация, чтобы избежать финансовых проблем. А ведь ещё недавно болельщики Барсы рассказывали какие плохие ПСЖ и Неймар, когда бразилец по этой же схеме, якобы выкупа своего контракта, переходил из Барселоны в Париж.
Вот теперь интересно, хоть один болельщик "сине-гранатовых" признает, что его любимая команда сделала то же самое, или мы услышим очередное "вы не понимаете, это другое".
Ну это в стиле Лапорты. Очередная махинация, чтобы избежать финансовых проблем. А ведь ещё недавно болельщики Барсы рассказывали какие плохие ПСЖ и Неймар, когда бразилец по этой же схеме, якобы выкупа своего контракта, переходил из Барселоны в Париж.
Вот теперь интересно, хоть один болельщик "сине-гранатовых" признает, что его любимая команда сделала то же самое, или мы услышим очередное "вы не понимаете, это другое".
Арсенал мечтал подписать этого игрока, но лично для меня это было бы безумным подписанием, учитывая то, что у нас основной кипер Райя, а Гарсии нет смысла сидеть и греть лавку, в то время, когда его карьера на подъеме!
Арсенал мечтал подписать этого игрока, но лично для меня это было бы безумным подписанием, учитывая то, что у нас основной кипер Райя, а Гарсии нет смысла сидеть и греть лавку, в то время, когда его карьера на подъеме!