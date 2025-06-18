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«Барселона» официально объявила о покупке Гарсии

вчера, 15:28

Голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия стал игроком «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба клуба, Хоан подписал соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2031 года. Ранее появлялась информация о том, что 24-летний игрок сам выкупил свой контракт за 25 млн евро.

В сезоне-2024/25 Гарсия провёл 38 матчей в Ла Лиге, из них 8 — без пропущенных мячей.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:57
Молодцы. И соскочили с ненужного Кчм, после отличного сезона на отдых. А реал и другие пусть бегают
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:55
Конкретный пример лежит всегда на поверхности: это даже не выкуп, а воровство Ди Стефано.
Этот момент очень охотно обходят любители Мадрида.
Это другое?! И это не другая тема.
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:48
Ты не понимаешь, это другое
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:07
"...осуждать Барселону за то, что делают все остальные, в том числе и Реал Мадрид."

Пример в студию, когда футболист, переходящий в Реал, выкупил свой контракт. Вы же всегда отвечаете оппоненту фактами, по крайней мере с ваших слов. Вот только без отговорок, без увода разговора на другую тему и т.д., а конкретный пример.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:45
Двойные стандарты - осуждать Барселону за то, что делают все остальные, в том числе и Реал Мадрид.
Я ниже уже написал: откуда у Гарсии столько денег для выкупа. Это уже говорит о том, что я признаю, что обошли кое-какие моменты. Так делают все, законы бизнеса Барселона не нарушила. Оппонентам я всегда отвечаю фактами. И да, прецедент Барселона не создала!
Это факт!
112910415
112910415
вчера в 20:02
И это радует
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:13, ред.
Парижа мне хватило одного раза, второй раз уже не поехал бы. Город мне показался серым и шумным. Вобщем, я ехал в Париж не на красоты смотреть, а поклониться Императору, что я и сделал.))) В Греции неплохие пляжи, а в Ионическом море повышенная соль, во всяком случае, мне так показалось. Но кто мне понравился в Греции- это люди, добродушные, вежливые. Из всех стран, что видел- лучше всех Испания, если для отдыха. А медицина, еще лучше, чем в Германии.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:56
Аж слюна потекла, что называется, от представления в голове испанских красот. Полностью согласен про Рай на Земле. Мне тоже как-то ближе именно Испания, а не Франция с Лазурным берегом, или Италия с Портофино, который обожает моя хорошая знакомая.

Единственное, не знаю как перенесу такую жару, ведь даже сегодняшние +34 у меня кажутся прохладой в сравнении с тем климатом. 🤔
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:51
Приветствую, Юрий!
Пляжи в Испании тоже разные. К примеру, в Барселоне, пляжи мне не понравились- каменистые, я такие не люблю. А вот в Сегуре- великолепные, песочек, хорошие ресторанчики, а вечером прогуляться по набережной, после жары- одно удовольствие!!! Мы там с сестрой, когдато дом купили, вот память и осталась... Вообще, Испания- это РАЙ на земле!!!!!!! Но Корсика, тоже мне понравилась- отличный пляж, море Средиземное и везде Наполеон, в Аячо...)))

Про нового вратаря Барселоны, ничего сказать не могу, не имею информации. Когда в деле увижу- поговорим. Не понятно, почему Тер Штегена не хотят в Барселоне. Хотя, да, там же конФЛИКт.)))
Apsny
Apsny ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:46
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:43
    Что же, поздравляю Барселону с отличным подписанием, думаю закрыли позицию вратаря лет на 10 вперед!
    Арсенал мечтал подписать этого игрока, но лично для меня это было бы безумным подписанием, учитывая то, что у нас основной кипер Райя, а Гарсии нет смысла сидеть и греть лавку, в то время, когда его карьера на подъеме!
    Incredulous
    Incredulous ответ Agamaga005 (раскрыть)
    вчера в 18:41, ред.
    Ну, в принципе, ожидал подобного ответа. Скажите, неужели вы готовы абсолютно всё оправдывать, что делает Барселона, только потому что это Барселона? Ведь ваша фраза: "Барселона создала прецедент?", говорит о том, что вы признаёте, что это никакой ни Гарсия выкупил свой контракт, а руководство Барселоны. Но при этом продолжаете оправдывать такие действия вашего любимого клуба, несмотря ни на что. И при чём здесь вообще Перес? Давайте говорить о Пересе в новости, где будет идти речь о нём или Реале. Это как-то уж совсем по-детски отвечать оппоненту в стиле "а ты, а ты..!" Да и Флика с Ямалем приплели до кучи, чтобы увести разговор подальше от сути.

    А суть-то никуда не делась, и заключается в том, что ситуацию, которую несколько лет назад болельщики Барселоны осуждали, сейчас, когда это коснулось их, точно такую же ситуацию полностью оправдывают. А это, господа, называется двойные стандарты.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ catal (раскрыть)
    вчера в 18:35
    К сожалению, мало знаю, особенно этого голкипера, но очень верю во Флика. Полагаю, немец не подписал бы игрока, если бы не был в нём уверен. И раз Ханси делом доказал, что строит сильную команду, то в приглашённых при нём игроков не вижу для себя смысла сомневаться.
    catal
    catal ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 18:32
    А можно спросить, откуда вы знаете что Гарсия "сильный голкипер"?
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Про методы Переса можно книги писать. Лапорта его в этом не обошёл. Барселона создала прецедент? Нет.
    И про Барселону говорят, и про Флика с Ямалем говорят те, кто их лично не знает.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:56, ред.
    Доброго дня, Виктор!

    А почему бы не поговорить о пляжах, даже если там никогда не был? Всегда хотел посетить Бенидорм - чем-то нравится мне это место. От Вильяхойосы до Дении по всему северному побережью Коста-Бланки. А Бенидорм как центр этого маршрута с кучей ночных клубов и бурной жизнью.
    Не был никогда там, но прекрасно представляю места, расположение домов, прогулочных дорог и в каких местах какие атракционы находятся. Знаете почему? Потому что путешествовал уже там через гугл-локации. Образно говоря, метр за метром. Посмотрел и на пляжи, и на море, и на всё, что мне понравилось видеть как с высоты птичьего полёта, так и с высоты тела человека, крутя головой по сторонам чтобы лучше это рассмотреть. Видел не меньше, наверное, даже больше, чем тот, кто один или два раза там побывал. 🙃

    Давайте лучше порадуемся, что Барселона подписала сильного голкипера и станет ещё лучше.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 16:43, ред.
    Получается игроки могут выкупать свои контракты за "свои" деньги, и любой клуб может избежать ФФП ? Типа бесплатно перешёл) мечта детства так сказать...
    Capral
    Capral
    вчера в 16:17
    Прикольно, о пляжах Барселоны говорит, тот, кто никогда там не был.)))
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 15:54
    "Ранее появлялась информация о том, что 24-летний игрок сам выкупил свой контракт за 25 млн евро."

    Ну это в стиле Лапорты. Очередная махинация, чтобы избежать финансовых проблем. А ведь ещё недавно болельщики Барсы рассказывали какие плохие ПСЖ и Неймар, когда бразилец по этой же схеме, якобы выкупа своего контракта, переходил из Барселоны в Париж.

    Вот теперь интересно, хоть один болельщик "сине-гранатовых" признает, что его любимая команда сделала то же самое, или мы услышим очередное "вы не понимаете, это другое".
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 15:53
    Бамбук курить. Он по этому поводу не будет переживать. Будет лежать на пляже в Барселоне, получать зарплату, иногда подменять основного вратаря, или вообще не придётся.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 15:51
    У вратаря Эспаньола есть 25 млн евро? Понятно, что обошли некоторые пути.
    catal
    catal
    вчера в 15:49
    Несчастный Щастный. Что же ему делать.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:35
    Барселона не только покупает, она и продает...
    2b62nx2z84ae
    2b62nx2z84ae
    вчера в 15:32
    Вот и админов обсудили, причём в фантастической форме.
    Становится интереснее.
    протон
    протон
    вчера в 15:29
    Надеюсь, что выиграет конкуренцию за игру в основе благодаря хорошей игре на ленточке и быстрой адаптации к стилю Барселоны
    Гость
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