«Барселона» официально объявила о покупке Гарсии

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вчера, 15:28

Голкипер «Эспаньола» стал игроком «Барселоны».

Как сообщает пресс-служба клуба, Хоан подписал соглашение с «Барселоной» до 30 июня 2031 года. Ранее появлялась информация о том, что 24-летний игрок сам выкупил свой контракт за 25 млн евро.

В сезоне-2024/25 Гарсия провёл 38 матчей в Ла Лиге, из них 8 — без пропущенных мячей.