В «Зените» сообщили, что Аршавин продолжит работу в клубе

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вчера, 19:00

Председатель совета директоров «Зенита» прокомментировал источнику статус в клубе.

Продлён ли контракт с Аршавиным? В оформлении. Он будет работать дальше в «Зените».

В январе 2022 года бывший футболист занял должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в команде из Санкт-Петербурга.