В «Зените» сообщили, что Аршавин продолжит работу в клубе

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику статус Андрея Аршавина в клубе.
Продлён ли контракт с Аршавиным? В оформлении. Он будет работать дальше в «Зените».
В январе 2022 года бывший футболист занял должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в команде из Санкт-Петербурга.
Аршавин царственно управлял развитием Зенита, в котором играли одни бразильцы, развивавшиеся до покупки и получившие уровень - в Бразилии.
Аршавин царственно управлял развитием Зенита, в котором играли одни бразильцы, развивавшиеся до покупки и получившие уровень - в Бразилии.
Все уж подумали что игроки теперь будут спортивно не развиты...
Спасибо Александру Ивановичу за информацию......
Все уж подумали что игроки теперь будут спортивно не развиты...
Спасибо Александру Ивановичу за информацию......