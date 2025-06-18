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В «Зените» сообщили, что Аршавин продолжит работу в клубе

вчера, 19:00

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал источнику статус Андрея Аршавина в клубе.

Продлён ли контракт с Аршавиным? В оформлении. Он будет работать дальше в «Зените».

В январе 2022 года бывший футболист занял должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в команде из Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
нормально же развитие идёт !
catal
catal
сегодня в 00:49
"Так, ты ставь ногу сюда, а ты головой махай вот так".
Аршавин царственно управлял развитием Зенита, в котором играли одни бразильцы, развивавшиеся до покупки и получившие уровень - в Бразилии.
nubom
nubom
вчера в 20:30
Про эту должность Аршавина скоро анекдоты пойдут типа "Штирлиц идет по корридору..."...
v55xu58ryucb
v55xu58ryucb
вчера в 20:25
Должность только какая-то не совсем понятная.
95enzmuf6ce5
95enzmuf6ce5
вчера в 19:59
думаю Аршавину там всегда найдется какая-нибудь должность, как заслуженному работнику
lotsman
lotsman
вчера в 19:55
Про такую должность можно сказать - Где бы не работать, лишь бы не работать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:47
Видимо пожизненно Андрюша будут на этой должности...ну что же заслужил...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:45
Ну всё...можно выдохнуть...
Все уж подумали что игроки теперь будут спортивно не развиты...
Спасибо Александру Ивановичу за информацию......
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:29
Неплохая должность - это точно.
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