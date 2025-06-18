Футболки Месси и Суареса лидируют по продажам в МЛС в 2025 году

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вчера, 20:59

Нападающий «Интер Майами» стал лидером по продаже футболок в МЛС на момент середины сезона 2025 года.

Вторым стал одноклубник аргентинца . Замкнул первую тройку полузащитник «Атланты Юнайтед» .