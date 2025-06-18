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Футболки Месси и Суареса лидируют по продажам в МЛС в 2025 году

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:18
итак, продвижение футбола в стране идёт полным ходом !
eytx8w3n4vm2
eytx8w3n4vm2
сегодня в 03:15
О третьем вообще ничего не слышно было
mns2m9bjveb9
mns2m9bjveb9
вчера в 23:56
Кто самый известный игрок, те футболки продаются.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37, ред.
Почему не сказано сколько лидер продаж Месси их продал ???
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протон
протон
вчера в 21:53
тут даже по другому быть не может
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:21
Друг у друга скупают футболки 😁
Capral
Capral
вчера в 21:12, ред.
Вот только там они и могут лидировать, потому что других манекенов там нет.
Не удивлюсь, если футболки u со шварцем там появятся. В эtой недолиге может быть всё, что угодно.
ptunbz9sntx9
ptunbz9sntx9
вчера в 21:06
Неудивительно,эта парочка самая сейчас там популярная
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