Футболки Месси и Суареса лидируют по продажам в МЛС в 2025 году

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лидером по продаже футболок в МЛС на момент середины сезона 2025 года.
Вторым стал одноклубник аргентинца Луис Суарес. Замкнул первую тройку полузащитник «Атланты Юнайтед» Мигель Альмирон.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал лидером по продаже футболок в МЛС на момент середины сезона 2025 года.
Вторым стал одноклубник аргентинца Луис Суарес. Замкнул первую тройку полузащитник «Атланты Юнайтед» Мигель Альмирон.
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Не удивлюсь, если футболки u со шварцем там появятся. В эtой недолиге может быть всё, что угодно.
Не удивлюсь, если футболки u со шварцем там появятся. В эtой недолиге может быть всё, что угодно.