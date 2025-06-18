Трансфер Вахании в «Динамо» сорвался

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вчера, 16:05

Защитник «Ростова» продолжит выступать за донскую команду.

Ранее сообщалось о переговорах с «Динамо», однако они в настоящее время приостановлены.

По информации источника, игрока сборной России ожидают на клубных сборах, которые начнутся 23 июня в Ростове-на-Дону.