Трансфер Вахании в «Динамо» сорвался

Защитник «Ростова» Илья Вахания продолжит выступать за донскую команду.
Ранее сообщалось о переговорах с «Динамо», однако они в настоящее время приостановлены.
По информации источника, игрока сборной России ожидают на клубных сборах, которые начнутся 23 июня в Ростове-на-Дону.
Причем, прежде чем тебе вручат нужный фолиант, прочитают лекцию о бережном отношении к окружающей среде, обнюхают и предупредят, что громко чихать, пукать, сопеть, рассматривать сладострастным взглядом соседку, категорически нельзя...
Это не то, что на рыбалке, особенно зимой - достал опарыша из-за щеки, налил 50 грамм и сиди дергай на свежем воздухе, а вокруг только сподвижники и товарищи, готовые поделиться предпоследней закуской и примусом)
Не верите?
У зеленой шляпы, которой всё пофиг уже много лет, спросите)) и рыбака, с самого пресноводного водоема....
Причем, прежде чем тебе вручат нужный фолиант, прочитают лекцию о бережном отношении к окружающей среде, обнюхают и предупредят, что громко чихать, пукать, сопеть, рассматривать сладострастным взглядом соседку, категорически нельзя...
Это не то, что на рыбалке, особенно зимой - достал опарыша из-за щеки, налил 50 грамм и сиди дергай на свежем воздухе, а вокруг только сподвижники и товарищи, готовые поделиться предпоследней закуской и примусом)
Не верите?
У зеленой шляпы, которой всё пофиг уже много лет, спросите)) и рыбака, с самого пресноводного водоема....