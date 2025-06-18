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Трансфер Вахании в «Динамо» сорвался

вчера, 16:05

Защитник «Ростова» Илья Вахания продолжит выступать за донскую команду.

Ранее сообщалось о переговорах с «Динамо», однако они в настоящее время приостановлены.

По информации источника, игрока сборной России ожидают на клубных сборах, которые начнутся 23 июня в Ростове-на-Дону.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:58
Поскольку Вахания питерский не исключаю что в дело втихаря вмешался Газпром, дабы не усиливать чересчур распиаренного в последнее время конкурента. А в Ростове у Вахании будет игровая практика и со временем Зенит вернет своего воспитанника на лавку в чемпе и в основу в кубке. Имхо))
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:57
До закрытия рансферного окна ещё далеко, так что всё ещё может измениться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:20, ред.
Труд "писательский" надо ценить, особенно в спортивной среде и помнить, что "Золотому перу" предшествуют десятки лет кропотливого труда на голой, библиотекарской лавке, за таким же отполированным, голым без закуски столом!
Причем, прежде чем тебе вручат нужный фолиант, прочитают лекцию о бережном отношении к окружающей среде, обнюхают и предупредят, что громко чихать, пукать, сопеть, рассматривать сладострастным взглядом соседку, категорически нельзя...
Это не то, что на рыбалке, особенно зимой - достал опарыша из-за щеки, налил 50 грамм и сиди дергай на свежем воздухе, а вокруг только сподвижники и товарищи, готовые поделиться предпоследней закуской и примусом)
Не верите?
У зеленой шляпы, которой всё пофиг уже много лет, спросите)) и рыбака, с самого пресноводного водоема....
rdcwprhz7gjx
rdcwprhz7gjx
вчера в 16:06
Видно Карпин что то не учёл...
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