«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче Клубного чемпионата мира

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вчера, 20:59

«Манчестер Сити» одержал победу над «Видадом» из Касабланки в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:0).

Счёт открыл Фил Фоден на 2-й минуте. Ещё один мяч забил Жереми Доку на 42-й. На 88-й в составе английской команды красную карточку получил Рико Льюис.