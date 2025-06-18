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«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче Клубного чемпионата мира

вчера, 20:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад КасабланкаМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Видадом» из Касабланки в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:0).

Счёт открыл Фил Фоден на 2-й минуте. Ещё один мяч забил Жереми Доку на 42-й. На 88-й в составе английской команды красную карточку получил Рико Льюис.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:55
кризис никуда не делся
d6hhdw8wh8rm
d6hhdw8wh8rm
сегодня в 03:21
Горожане особо и не напрягались.
5k2ytxd39qjb
5k2ytxd39qjb
сегодня в 03:16
Маловато как-то забито.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:50
качество продукта на грани третьей свежести... и это чемпионат "мира"? А на ..я козе баян?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:28
Думал, что МС наколотит штук 7-8...
rf8d42tm763u
rf8d42tm763u
вчера в 22:05
Ожидал большего от Сити
YNWA
YNWA ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:51
Я взял 😊
YNWA
YNWA ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
8,25 кэф на кк был на 60 минуте
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:15
пока МС очень плохо.
такой игрой мало шансов против Ливерпуля и Арсенала.
Шерки разочаровал, все его действия мимо темпа.
вот Рейндерс плюс. и букмекеры тоже в плюсе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:07
КК абсолютно ни за что!
Негр корчил рожицу, судья повелся.
xmc8r9crjjs7
xmc8r9crjjs7
вчера в 21:03
Надо было ещё один гол забить!
Гость
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