«Манчестер Сити» обыграл «Видад» в матче Клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» одержал победу над «Видадом» из Касабланки в матче 1-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира (2:0).
Счёт открыл Фил Фоден на 2-й минуте. Ещё один мяч забил Жереми Доку на 42-й. На 88-й в составе английской команды красную карточку получил Рико Льюис.
такой игрой мало шансов против Ливерпуля и Арсенала.
Шерки разочаровал, все его действия мимо темпа.
вот Рейндерс плюс. и букмекеры тоже в плюсе.
такой игрой мало шансов против Ливерпуля и Арсенала.
Шерки разочаровал, все его действия мимо темпа.
вот Рейндерс плюс. и букмекеры тоже в плюсе.
Негр корчил рожицу, судья повелся.
Негр корчил рожицу, судья повелся.