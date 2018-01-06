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Голы в дебютных матчах за «Ливерпуль»

сегодня, 17:38

Вирджил ван Дейк отличился в первом же матче за «Ливерпуль», и это один из самых памятных дебютных голов за «красных», ведь победный и в дерби. Но «Соккер.ру» вспомнит и другие!

Согласно официально реестру ФК «Ливерпуль», с сезона 1882/1883 футболку «красных» в официальных соревнованиях примеряли на себя 741 футболист. 447 из них имеют на своем счету забитые мячи за «Ливерпуль», причем 94 игрока отличились уже в дебютном матче! Это мощно, ведь получается, что пятая часть всех футболистов (даже чуть больше – 21%), забивавших за мерсисайдский клуб во время его славной 125-летней истории, открыли свой голевой счет в первом же матче за «Ливерпуль». В число 94 вошел самый дорогой защитник в мире на сегодняшний день – Вирджил ван Дейк, причем дебютный гол голландца был забит в дерби с «Эвертоном» и оказался победным!

XIX век – 19 голов в дебютных матчах

Первым официальным матчем в истории «Ливерпуля» считается встреча с клубом «Хайер Уолтон» в рамках Ланкаширской лиги. «Красные» выиграли 8:0, и сразу пять футболистов стали авторами дебютных голов, а первый в этом списке Джонатан Кэмерон – этот человек забил первый официально признанный гол «Ливерпуля». Следом за ним в той игре отличились Макбрайд, Маккуи, Маквин и Смит. Знаете, что их объединяет? Все пятеро – шотландцы! Но и это еще не все. В 1892 свои дебютные голы забили Миллер, Маккартни и Макквин, в 1893-м отличился Хендерсон, и только в марте 1894-го удача в дебютном матче улыбнулась англичанину Альберту Воргану, который стал 10-м дебютантом-голеадором «Ливерпуля». Впрочем, шотландцы не сдавали позиций и после этого исторического свершения. 

XX век – 63 гола в дебютных матчах

«Нулевые» (9 голов). Нетрудно догадаться, что последний дебютный гол XIX века забил шотландец – Джон Хантер, а первым в двадцатом столетии отличился его соотечественник – Билл Уайт, причем отличился он уже на 2-й минуте дерби против «Эвертона», которое завершилось вничью 2:2.

«Десятые» (10). Любопытно, как во втором десятилетии XX века футболисты «Ливерпуля» избирали жертву для дебютных голов и последовательно ее мучили. Так, Сэм Гиллиган и Уильям Стюарт (авторы 28-го и 29-го дебютных голов в истории «красных») забивали в ворота «Манчестер Сити» на «Хайд Парк». А 30 августа 1919 года получилось сверхудачное выступление для дебютантов на «Вэлли Пэрейд»: «Ливерпуль» выиграл у «Брэдфорд Сити» на выезде 3:1, и все три мяча забили новички команды – Харри Льис, Альберт Пирсон и Харри Чемберс. 

«Двадцатые» (7). Снова тот же почерк: 25 августа 1928 года «Ливерпуль» открывал сезон на «Энфилде» игрой с «Бери», победил 3:0, а дебютанты записали на свой счет два гола из трех. Первый – Альберт Уайтхерст, уроженец Стока, второй – ирландец Билли Миллар. 

«Тридцатые» (7). Обычно гол в дебютном матче за новую команду приносит радость. Вряд ли это же можно сказать о Теде Харстоне, который забил в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уже на 13-й минуте своего первого матча за «Ливерпуль», однако в итоге его команду уступила 1:6. 

«Сороковые» (4). Между 1938-м и 1951-м «Энфилд» не видел голов новичков. В 40-е таким образом отличились четыре футболиста – Билли Лидделл, Лен Кэрни, Альберт Стаббинс и Билли Уоткинсон, но каждый из них забивал в гостевых для «Ливерпуля» матчах.

«Пятидесятые» (10). В 1951 году Джек Смит в победной игре с «Дерби» забил-таки на «Энфилде», закрыл гостевую серию и открыл домашнюю: вплоть до 1965-го дебютанты «красных» забивали в своих первых матчах исключительно на «Энфилде» и нигде более. Эта серия включает в себя 11 голов.

«Шестидесятые» (4). 14 сентября 1964 года состоялось историческое событие: футболист забил в дебютном матче за «Ливерпуль» не во внутреннем соревновании, а в международном кубке. Бобби Грэм отметил дебют за «красных» голом в ворота «Рейкьявика» в предварительном раунде Кубка чемпионов.  

«Семидесятые» (3). Всего три года в это десятилетие, но как не отметить мяч Кевин Кигана в ворота «Ноттингем Форест». Знаменитый нападающий отличился в первом же матче за «Ливерпуль», а впоследствии довел число голов за мерсисайдцев до 100.

«Восьмидесятые» (2). Легенда «Ливерпуля» Ронни Уилан забил в своем дебюте в 1981 год, вторым в этом десятилетии стал Джон Уорк.

«Девяностые» (7). Первопроходцем 90-х стал Дэвид Спиди, для которого гол в дебютном матче в ворота «Манчестер Юнайтед» так и остался самым ярким воспоминанием о времени в «Ливерпуле». Потом отличился Найджел Клаф, сын Брайана Клафа. Здесь же Стэн Коллимор, у которого сейчас свое шоу на ТВ, а также Робби Фаулер и Майкл Оуэн – некогда главные звезды атаки «Ливерпуля». И конечно же, нельзя не упомянуть Тити Камара, поразившего ворота «Шеффилд Уэнсди» сразу после перехода из «Марселя». Дело в том, что Камара – первый игрок не из Британии или Ирландии, забивший за «Ливерпуль» в дебютной игре.   

XXI век – 12 голов в дебютных матчах

1. 9 февраля 2002. Абель Шавьер (Португалия). В ворота «Ипсвича» (6:0) в матче АПЛ.
2 и 3. 9 августа 2006. Марк Гонсалес (Чили) и Крейг Беллами (Уэльс). В ворота «Маккаби Хайфа» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.
4. 25 октября 2006. Габриэль Палетта (Аргентина). В ворота «Рединга» (4:3) в Кубке Англии.
5. 2 февраля 2011. Луис Суарес (Уругвай). В ворота «Сток Сити» (2:0) в АПЛ.
6. 20 сентября 2012. Андре Уисдом (Англия). В ворота «Янг Бойз» (5:3) в Лиге Европы.
7. 6 января 2013 года. Даниэль Старридж (Англия). В ворота «Мансфилд Таун» (2:1) в Кубке Англии.
8. 16 сентября 2013. Виктор Мозес (Нигерия). В ворота «Суонси» (2:2) в АПЛ.
9. 29 сентября 2014. Джорджан Росситер (Англия). В ворота «Мидлсбро» (2:2) в Кубке Лиги.
10. 14 августа 2016. Садьо Мане (Сенегал). В ворота «Арсенала» (4:3) в АПЛ.
11. 12 августа 2017. Мохамед Салах (Египет). В ворота «Уотфорда» (3:3) в АПЛ.
12. 5 января 2018. Вирджил ван Дейк (Нидерланды). В ворота «Эвертона» (3:3) в Кубке Англии.

Если на заре истории «Ливерпуля» на счету англичан 1 из первых 12 голов дебютантов, остальные взяли на себя шотландцы, то из последней дюжины дебютных голов английских всего три, другие забивали иностранцы, причем даже не ближайшие соседи, кроме Крэйга Беллами. В текущем составе «Ливерпуля» четверо ребят, которые заходили в команду со спецэффектами: Старридж, Мане и Салах, отличившиеся в первых турах предыдущего и нынешнего сезонов АПЛ, а также ван Дейк, принесший победу в кубковом матче. Клопп назвал гол Вирджила «сказкой в мире, где не хватает сказок», а мы отметим, что голландец – всего лишь второй футболист в истории «Ливерпуля», чей первый гол за «красных» выпал не просто на дебют, но еще и на дерби с «Эвертоном». Первым был упомянутый в этой статье Билл Уайт, который свой подвиг совершил в 1901 году. А ван Дейк – в прямом смысле вчера! Такие особенные моменты нужно ценить.

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Все комментарии
борька
борька
сегодня в 19:50
Хорошо написано!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:49
все три главный трансфера Клоппа забивали в дебютных матчах. интересно.
milan-f
milan-f
сегодня в 19:29
12. 5 января 2018. Вирджил ван Дейк (Нидерланды). В ворота «Эвертона» (3:3) в Кубке Англии.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1030657
Вроде 2:1 вчера было
DXTK
DXTK
сегодня в 17:56
безусловно полезная статья, но боюсь оценить ее подостоинтсву не смогут, ведь кому интересно что то новое узнавать из истории клуба, прочитать пару новых для себя имен, им проще читать свежие данные про Коутиньо, Салаха и тд.

в спобосностях ван дейка я лично никогда не сомневался просто вот жалко, что Саут продает таких футболистов, а сами остаются ни с чем......я говорю до добра это не доведет, очередная продажа основного игрока, святые и так уже на грани вылета......... А Юрген может занести пока небольшой очередной плюс в свой актив получив хорошего защитника, пускай он стоит 75 ,но мне кажется оно того все же стоит......

Теперь Ливерпуль будет надежнее играть в тылу, боюсь они завершат сезон в топ 4.
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