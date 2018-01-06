Голы в дебютных матчах за «Ливерпуль»

Вирджил ван Дейк отличился в первом же матче за «Ливерпуль», и это один из самых памятных дебютных голов за «красных», ведь победный и в дерби. Но «Соккер.ру» вспомнит и другие!

Согласно официально реестру ФК «Ливерпуль», с сезона 1882/1883 футболку «красных» в официальных соревнованиях примеряли на себя 741 футболист. 447 из них имеют на своем счету забитые мячи за «Ливерпуль», причем 94 игрока отличились уже в дебютном матче! Это мощно, ведь получается, что пятая часть всех футболистов (даже чуть больше – 21%), забивавших за мерсисайдский клуб во время его славной 125-летней истории, открыли свой голевой счет в первом же матче за «Ливерпуль». В число 94 вошел самый дорогой защитник в мире на сегодняшний день – Вирджил ван Дейк, причем дебютный гол голландца был забит в дерби с «Эвертоном» и оказался победным!

XIX век – 19 голов в дебютных матчах

Первым официальным матчем в истории «Ливерпуля» считается встреча с клубом «Хайер Уолтон» в рамках Ланкаширской лиги. «Красные» выиграли 8:0, и сразу пять футболистов стали авторами дебютных голов, а первый в этом списке Джонатан Кэмерон – этот человек забил первый официально признанный гол «Ливерпуля». Следом за ним в той игре отличились Макбрайд, Маккуи, Маквин и Смит. Знаете, что их объединяет? Все пятеро – шотландцы! Но и это еще не все. В 1892 свои дебютные голы забили Миллер, Маккартни и Макквин, в 1893-м отличился Хендерсон, и только в марте 1894-го удача в дебютном матче улыбнулась англичанину Альберту Воргану, который стал 10-м дебютантом-голеадором «Ливерпуля». Впрочем, шотландцы не сдавали позиций и после этого исторического свершения.

XX век – 63 гола в дебютных матчах

«Нулевые» (9 голов). Нетрудно догадаться, что последний дебютный гол XIX века забил шотландец – Джон Хантер, а первым в двадцатом столетии отличился его соотечественник – Билл Уайт, причем отличился он уже на 2-й минуте дерби против «Эвертона», которое завершилось вничью 2:2.

«Десятые» (10). Любопытно, как во втором десятилетии XX века футболисты «Ливерпуля» избирали жертву для дебютных голов и последовательно ее мучили. Так, Сэм Гиллиган и Уильям Стюарт (авторы 28-го и 29-го дебютных голов в истории «красных») забивали в ворота «Манчестер Сити» на «Хайд Парк». А 30 августа 1919 года получилось сверхудачное выступление для дебютантов на «Вэлли Пэрейд»: «Ливерпуль» выиграл у «Брэдфорд Сити» на выезде 3:1, и все три мяча забили новички команды – Харри Льис, Альберт Пирсон и Харри Чемберс.

«Двадцатые» (7). Снова тот же почерк: 25 августа 1928 года «Ливерпуль» открывал сезон на «Энфилде» игрой с «Бери», победил 3:0, а дебютанты записали на свой счет два гола из трех. Первый – Альберт Уайтхерст, уроженец Стока, второй – ирландец Билли Миллар.

«Тридцатые» (7). Обычно гол в дебютном матче за новую команду приносит радость. Вряд ли это же можно сказать о Теде Харстоне, который забил в ворота «Челси» на «Стэмфорд Бридж» уже на 13-й минуте своего первого матча за «Ливерпуль», однако в итоге его команду уступила 1:6.

«Сороковые» (4). Между 1938-м и 1951-м «Энфилд» не видел голов новичков. В 40-е таким образом отличились четыре футболиста – Билли Лидделл, Лен Кэрни, Альберт Стаббинс и Билли Уоткинсон, но каждый из них забивал в гостевых для «Ливерпуля» матчах.

«Пятидесятые» (10). В 1951 году Джек Смит в победной игре с «Дерби» забил-таки на «Энфилде», закрыл гостевую серию и открыл домашнюю: вплоть до 1965-го дебютанты «красных» забивали в своих первых матчах исключительно на «Энфилде» и нигде более. Эта серия включает в себя 11 голов.

«Шестидесятые» (4). 14 сентября 1964 года состоялось историческое событие: футболист забил в дебютном матче за «Ливерпуль» не во внутреннем соревновании, а в международном кубке. Бобби Грэм отметил дебют за «красных» голом в ворота «Рейкьявика» в предварительном раунде Кубка чемпионов.

«Семидесятые» (3). Всего три года в это десятилетие, но как не отметить мяч Кевин Кигана в ворота «Ноттингем Форест». Знаменитый нападающий отличился в первом же матче за «Ливерпуль», а впоследствии довел число голов за мерсисайдцев до 100.

«Восьмидесятые» (2). Легенда «Ливерпуля» Ронни Уилан забил в своем дебюте в 1981 год, вторым в этом десятилетии стал Джон Уорк.

«Девяностые» (7). Первопроходцем 90-х стал Дэвид Спиди, для которого гол в дебютном матче в ворота «Манчестер Юнайтед» так и остался самым ярким воспоминанием о времени в «Ливерпуле». Потом отличился Найджел Клаф, сын Брайана Клафа. Здесь же Стэн Коллимор, у которого сейчас свое шоу на ТВ, а также Робби Фаулер и Майкл Оуэн – некогда главные звезды атаки «Ливерпуля». И конечно же, нельзя не упомянуть Тити Камара, поразившего ворота «Шеффилд Уэнсди» сразу после перехода из «Марселя». Дело в том, что Камара – первый игрок не из Британии или Ирландии, забивший за «Ливерпуль» в дебютной игре.

XXI век – 12 голов в дебютных матчах

1. 9 февраля 2002. Абель Шавьер (Португалия). В ворота «Ипсвича» (6:0) в матче АПЛ.

2 и 3. 9 августа 2006. Марк Гонсалес (Чили) и Крейг Беллами (Уэльс). В ворота «Маккаби Хайфа» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов.

4. 25 октября 2006. Габриэль Палетта (Аргентина). В ворота «Рединга» (4:3) в Кубке Англии.

5. 2 февраля 2011. Луис Суарес (Уругвай). В ворота «Сток Сити» (2:0) в АПЛ.

6. 20 сентября 2012. Андре Уисдом (Англия). В ворота «Янг Бойз» (5:3) в Лиге Европы.

7. 6 января 2013 года. Даниэль Старридж (Англия). В ворота «Мансфилд Таун» (2:1) в Кубке Англии.

8. 16 сентября 2013. Виктор Мозес (Нигерия). В ворота «Суонси» (2:2) в АПЛ.

9. 29 сентября 2014. Джорджан Росситер (Англия). В ворота «Мидлсбро» (2:2) в Кубке Лиги.

10. 14 августа 2016. Садьо Мане (Сенегал). В ворота «Арсенала» (4:3) в АПЛ.

11. 12 августа 2017. Мохамед Салах (Египет). В ворота «Уотфорда» (3:3) в АПЛ.

12. 5 января 2018. Вирджил ван Дейк (Нидерланды). В ворота «Эвертона» (3:3) в Кубке Англии.

Если на заре истории «Ливерпуля» на счету англичан 1 из первых 12 голов дебютантов, остальные взяли на себя шотландцы, то из последней дюжины дебютных голов английских всего три, другие забивали иностранцы, причем даже не ближайшие соседи, кроме Крэйга Беллами. В текущем составе «Ливерпуля» четверо ребят, которые заходили в команду со спецэффектами: Старридж, Мане и Салах, отличившиеся в первых турах предыдущего и нынешнего сезонов АПЛ, а также ван Дейк, принесший победу в кубковом матче. Клопп назвал гол Вирджила «сказкой в мире, где не хватает сказок», а мы отметим, что голландец – всего лишь второй футболист в истории «Ливерпуля», чей первый гол за «красных» выпал не просто на дебют, но еще и на дерби с «Эвертоном». Первым был упомянутый в этой статье Билл Уайт, который свой подвиг совершил в 1901 году. А ван Дейк – в прямом смысле вчера! Такие особенные моменты нужно ценить.